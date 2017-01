10 TAJNIH DRUŠTAVA KOJA SU STVORILA MODERNI SVIJET: Misteriozne organizacije za koje znaju tek rijetki

Povijest je bogata pričama o tajnim organizacijama koje su utjecale na neke od važnijih političkih odluka, ovo su neke od njih.

Mnogi vjeruju kako svijetom upravljaju tajne organizacije poput Iluminata, te da su ljudi za koje mislimo da imaju moć tek nečiji pijuni koji prenose riječ nekog mnogo jačeg od njih. Zvuči nevjerojatno, no ima li barem malo istine u tim tvrdnjama? Portal Listverse piše kako su kroz povijest postojale tajne organizacije koje su uvelike utjecale na razvoj društva kakvog poznajemo danas.

1. KARBONARI

Karbonari je naziv tajne revolucionarne organizacije iz 19. stoljeća, raširene po tadašnjim državama Apeninskog poluotoka, koja se borila protiv monarhističkih promjena provedenih nakon sloma Napoleona 1814.



Te 1814. godine europske su sile morale odlučiti što će učiniti s teritorijem kojim je Napoleon vladao, odnosno što će učiniti s Prvim francuskim carstvom. Granice Europe ponovo su se crtale na kongresu u Beču. Glavnu riječ i tada su imale Velika Britanija, Rusija, Prusija i Austrija.

Napoleon je osvojio Italiju 1805. godine, a kada je Kongres potpisao svoj Završni akt u lipnju 1815., Italija je dobila svoju prepoznatljivu formu, Austrija je povećana za teritorij na sjeveru, dok je od ostatka Prvog francuskog carstva nastao niz novih, manjih država.

Tajno društvo Karbonari nastalo je tijekom desetljeća nemira, no njihovo pravo podrijetlo nikada nije otkriveno. Pojam ‘tajno’ shvatili su iznimno ozbiljno. Prema nekim su teorijama nastali u Francuskoj te migrirali u Italiju, a možda su bili lokalni izdanci masona. Poznato je kako su održavali obrede inicijacije, a imali su hijerarhijsku strukturu sličnu onoj ‘slobodnih zidara’. Te organizacije bile su nacionalistički i republikanski nastrojene, protivnici vlasti koje je provodio Napoleonov namjesnik Joachim Murat u Napuljskom kraljevstvu te su se zauzimali za predstavničku demokraciju i ustavnu državu, kao i za zaštitu talijanskih interesa.

Prema nekim podacima brojali su čak 60.000 članova, što je bio daleko najveći broj među tadašnjim tajnim društvima na talijanskom poluotoku. Iako nisu nastali sa ciljem ujedinjavanja Italije, smatraju se odgovornima za pokretanje brojnih procesa koji su u konačnici doveli do tog ujedinjenja.

Najveća, prije ujedinjenja Italije, bila je Kraljevina dviju Sicilija koju su činile Sicilija i Napulj, na tom je području vladao kralj Ferdinand koji je uglavnom djelovao kao austrijski pijun. Godine 1820. Karbonari su poveli revoluciju koja je prisilila kralja Ferdinanda da preda vlast i prizna Ustav zemlje. Predstavnici Austrije na kraju su ušli u Napulj i poderali taj Ustav, no talijanski je narod nastavio s revolucijom koja je trajala sve do 1861. godine.

2. LA TRINITARIA

Svoje postojanje na današnjoj karti svijeta Dominikanska Republika duguje upravo tajnom društvu nazvanom La Trinitaria, odnosno Trojstvo, osnovanom 1838. godine.

La Trinitariju je osnovao Juan Pablo Duarte, poznat i kao otac Dominikanske Republike, kada je imao samo 25 godina, uz pomoć osmero prijatelja među kojima su Francisco del Rosario Sanchez i Ramon Matiaa Mello. Zapadni otoci koji pripadaju španjolskom govornom području nikada nisu uživali u tome da su pod upravom Francuza, stoga je želja za neovisnosti s godinama bila sve jača. Tada je osnovana La Trinitaria čiji je cilj bio podići nacionalnu svijest.

Članovi ove tajne organizacije, prilikom pristupanja u društvo, potpisivali su zakletvu u kojoj su obećali da će svojim životom sudjelovati u stvaranju suverene, slobodne i nezavisne Dominikanske Republike, slobodne od dominacije stranaca.

Skupina se godinama skrivala od vlasti, Duarte je čak osmislio zagonetnu abecedu za tajnu komunikaciju. Članovi društva koristili su pseudonime, a sastajali su se u manjim skupinama od samo tri osobe. Godine 1843. su pokušali pokrenuti prvu revoluciju, no nisu uspjeli. Nekoliko je članova društva tada strpano u zatvore, a Duarte je pobjegao u Venezuelu.

Na kraju su ipak uspjeli u svojem naumu, 1844. godine pokrenut je ustanak koji je doveo do stvaranja neovisne Dominikanske Republike, čija je neovisnost proglašena 27. veljače 1844. godine. Duarte se tada vratio u zemlju kako bi postao prvi predsjednik, no još prije stupanja na vlast izvršen je puč zbog kojeg je protjeran iz zemlje koju je stvorio. Umro je 1864. godine.

3. AFRIKANER BROEDERBOND

Organizacija Afrikaner Broederbond osnovana je 1918. godine, a bila je rezervirana isključivo za muškarce bijele puti koji su se zalagali za potpunu samokontrolu Južne Afrike, kulturno, ekonomski i politički. Dugi niz godina nitko nije znao za ovu skupinu, a o njima se mnogo ne zna niti danas. Tijekom 1930-ih promovirali su arfički nacionalizam, a imali su iznimno velik utjecaj na ujedinjene narodne stranke u Južnoj Africi.

U njihove je redove bilo uključeno 143 vojnih časnika kao i svaki premijer i predsjednik države od 1948. do izbora Nelsona Mandele 1994. godine. Od 1990-ih, skupina je bila prisiljena na promjenu imena te se sada naziva Afrikanerbond. Danas u svoje redove prihvaćaju sve ljude bez obzira na boju kože, spol ili vjeru. Tvrde da se zalažu za bolji život svih građana.

4. FILIKI ETERIA (PHILIKE HETAIRAIA)

Filiki Eteria ili Društvo prijatelja još je jedna tajna organizacija nastala u 19. stoljeću čiji je glavni cilj bio izbaciti Otomansko carstvo iz Grčke te uspostaviti nezavisnu državu. Započeli su grčki rat za neovisnost 1821. godine koji je trajao 11 godina te na kraju doveo do stvaranja moderne grčke države.

Sve je počelo kada su 1814. Nikalaos Skoufas i Athanasios Tsakalov, dvojica trgovaca, sastavili plan tajne organizacije kojoj je cilj bio svrgnuti osmansku vlast u Grčkoj. Ova tajna skupina u početku je imala četiri razine članstva, kasnije šest razina, kao i vrhovnog vođu. Članovi skupine imali su tajne identitete, a svoju su strukturu temeljili na masonskom pokretu.

Uz pomoć mnogobrojnih Grka i grčkih iseljenika koji su živjeli u emigraciji, kao i uz pomoć tadašnjih velikih sila, Britanije, Francuske i Rusije, društvo je radilo na organizaciji ustanka Grčkog naroda. Nakon što je Turska odbila priznati autonomiju Grčkoj, što su od nje zatražile velike sile, saveznička flota je u listopadu 1827. godine porazila tursko-egipatsku mornaricu kod rta Navarina. U rat se uključila i Rusija koja je prisilila Tursku da Mirom u Drinopolju 1829. prizna neovisnost Grčke.

5. GERMANENORDEN (THULE)

Jedno od tajnih društava novije povijesti koje je možda najmanje istraženo sigurno je društvo Germanenorden čiji su članovi bili arijske rase. Riječ je o društvu čiji su stavovi, razmišljanja i djelovanje ugrađeni u same temelje nacističkog režima, a blizak im je bio, iako ne postoje konkretni dokazi da je bio njihov član, i sam Adolf Hitler.

Skupina je osnovana 1812. godine radi borbe protiv masonskih skupina koje su stajale na strani Židova. Od 1916. simbol ovog udruženja bila je svastika, a slovili su kako iznimo antisemitski nastrojeni. Odijevali su se kao vitezovi, kraljevi, u crne plašteve. A 1918. promijenili su ime u Thule ili Thule Gesellschaft. Vodstvo udruženjem tada je preuzeo njemački okultist barun Rudolf von Sebottendorff.

Njihove podzemne aktivnosti 1919. dovele su do poraza komunizma, a njihovo djelovanje imalo je velik utjecaj i na Njemačku radničku stranku čije je vodstvo 1920. preuzeo Adolf Hitler.

Kao i svako tajno društvo, i Thule je imalo svoje specifične obrede i postupke inicijacije, pa su tako članovi Thulea morali za pristupanje društvu predočiti dokaz o svojim arijevskim korijenima, i to kroz najmanje tri generacije. Postoje i podaci koji govore kako su članovi društva prakticirali obrede koji veličaju poganske običaje i ratničke vrijednosti starih Germana.

6. CRNA RUKA

Srbijanska organizacija poznata i pod nazivom “Ujedinjenje ili smrt” bila je tajna srpska teroristička i militaristička organizacija, osnovana 1911. godine s ciljem borbe protiv Otomanskog carstva. Nastala je kao nastavak neformalne urotničke skupine koja je sudjelovala u puču 1903. godine i tajnim operacijama koja je Kraljevina Srbija vodila protiv Turske i Austro-Ugarske Monarhije.

U samo dvije godine organizacija je skupila oko 2500 članova koje je predvodio generalštabni pukovnik vojske Kraljevine Srbije, Dragutin Dimitrijević Apis, koji je smislio i organizirao časnički puč 1903. u kojem je ubijen Aleksandar Obrenović. Članovi su mahom bili časnici srpske vojske, osobito oni koji su sudjelovali u puču u svibnju 1903. godine.

Skupina je djelovala u ćelijama. One najniže skupine znale su samo dijelove informacija važnih za njihovo djelovanje, a svaka viša skupina znala bi više informacija o određenim akcijama. Samo bi najviši vrh znao pravu istinu. Glavni cilj organizacije bila je priprema revolucije u svrhu rušenja Austro-Ugarske Monarhije i stvaranja Velike Srbije.

7. KATIPUNAN

Tajna, revolucionarna i antiimperijalistička organizacija mladih po imenu Kataastaasan Kagalang-galang Na Katipunan Nang Manga Anak Nang Bayan, skraćeno Katipunan, osnovana je 1892. godine na Filipinima radi uspostave otpora prema španjolskom režimu na otoku.

Njeni osnivači bili su slobodni zidari koji su poštovali rituale, koristili kodove, lozinke, a jedini uvjet za članstvo bila je obiteljska tradicija. Većinu toga su preuzeli od masona, no uveli su novi element, a to je potpisivanje krvlju. Sve što su dogovorili pečatili su vlastitom krvlju počevši od osnivačkih ugovora.

Za vrijeme vladavine Španjolske, organizacija je brojila na desetke tisuća članova, a vladajući o njima nisu znali baš ništa. A onda je 1896. jedan radnik u tvornici otkrio tajnu o postojanju ove organizacije svojoj sestri koja je sve to ispričala redovnicama, koje su se pak povjerile svećeniku koji je na kraju otkrio tajnu vlastima na Filipinima.

U ožujku 1897. godine članovi organizacije su, zbog činjenice da su bili raskrinkani, odlučili postati javna organizacija i javno se boriti za interese koje zastupaju. Pokrenuli su pobunu pred nosom španjolskih vlasti, Filipinska revolucionarna vojska porazila je Španjolsku te su Filipini 12. lipnja 1898. godine proglasili neovisnost.

Španjolska nije željela priznati nezavisnost Filipina te je sa SAD-om dogovorila preuzimanje ove otočne države. Iako su nakon odlazaka Španjolaca, Filipine preuzeli Amerikanci, 12. lipnja se i danas slavi kao dan nezavisnosti.

8. IRSKO REPUBLIKANSKO BRATSTVO

Irski nezavisni pokret osnovan u 19. stoljeću, čiji su članovi nazvani Feniani, osnovao je irski pisac James Stephens. Nakon Velike gospodarske krize 1848. godine Stephens je otputovao u Pariz gdje se 1851. s prijateljem Johnom O’Mahonyem pridružio državnom udaru kojim je tadašnji predsjednik Republike, Louis-Napoléon Bonaparte, uspješno dokinuo Drugu Republiku i sebi osigurao apsolutnu vlast obnovivši Francusko Carstvo.

Prilikom boravka u Francuskoj obojica su ‘upala’ u masonska društva te su počeli proučavati rad tajnih udruženja. O’Mahony je 1856. otputovao u SAD gdje je osnovao američko bratstvo Feniana, a Stephens se vratio u Irsku. Godinu dana kasnije primio je pismo iz SAD-a u kojem mu je O’Mahony obećao financijsku pomoć za osnivanje tajnog udruženja na području Irske.

Na Dan svetog Patrika 1858. Stephensu je stigao novac. Iste je noći nekoliko muškaraca dalo zakletvu novoosnovanom društvu, Irskom republikanskom bratstvu, koje je svoje ogranke kasnije ostvarilo i u Engleskoj, Kanadi, Novom Zelandu i Australiji kao dijelovima Britanskog carstva te na području SAD-a i Južne Amerike.

Njihov rad se odvijao u takozvanim krugovima u čijem je središtu bio vođa koji je imenovao devet kapetana, potom bi svaki kapetan regrutirao još devet članova koji su imali po devet podređenih. Svaki član ‘kruga’ poznavao je samo svog nadređenog.

Godine 1910. vodstvo IRB-a kontaktiralo je Thomasa Clarkea koji je u redove IRB-a doveo mnoge mlađe članove. U svibnju 1915. Clarke je uspostavio sedmočlani vojni odbor koji je isplanirao akciju poznatu kao Uskršnji ustanak.

Ustanak se odigrao 1916. godine, no nije uspješno izveden. Brojni članovi bratstva nakon neuspješnog puča bili su prisiljeni na predaju, a razlog za neuspjeh mnogi su vidjeli upravo u tajnosti bratstva i njegovih krugova u kojima se ljudi nisu međusobno poznavali. No IRB je s godinama jačao, a zbog njihove snažne aktivnosti došlo je i do Anglo-irskog rata koji je rezultirao stvaranjem Irske slobodne države 1921. godine.

9. SAVEZ SPASA

Rusko carstvo palo je 1917. godine, no sjeme revolucije bačeno je čak 100 godina prije. Za vrijeme Dekabrističkog ustanka 1825. godine oko 3000 pobunjenika pokušalo je s prijestolja svrgnuti cara Nikolaja I. kojem je to bio prvi dan na čelu carstva. Iako ugušen, ustanak je promijenio Rusiju.

Dekabristički ustanak osnovala je tajna organizacija Savez spasa koja je od skromnih početaka postala najutjecajnija organizacija ruske povijesti. U početku je imala svega šest članova – osnivača, među kojima vojni časnici, prijatelji koji su se okupljali u vlastitim domovima sve dok jedan od njih nije predložio da oforme tajnu političku organizaciju.

Njihovi ciljevi nikada nisu bili jasno definirani s obzirom na to da su članovi organizacije imali velikih problema sa zadržavanjem političkog i društvenog statusa quo, no svi su bili protiv vlasti i zloupotrebe policije, vojske i sudova.

Godine 1817. izradili su Ustav koji je difinirao obred i rituale inicijacije u sva četiri reda članstva. Samo su gornja dva reda, osnivači nazvani ‘Boyars’ i njihovi prvi podređeni tzv. ‘Elders’ znali prave ciljeve društva. Novi članovi, prilikom pristupanja društvu nazivali su se ‘Braća’, a obvezali su se na podršku organizaciji čak i u slučaju da se u konačnici ne slažu s njenim ciljevima.

Društvo je na kraju dobilo ime Savez spasa te se aktivnije uključilo u zaštitu interesa građana.

10. HAVAJSKA LIGA

Kraljevina Havaji formirana je na početku 19. stoljeća, no trajala je manje od 100 godina jer je postala dijelom SAD-a. Za njen pad zaslužna je tajna organizacija poznata pod nazivom ‘Havajska liga’ koju je činilo oko 200 bogatih Amerikanaca i Europljana nezadovoljnih vladavinom kralja Kalakaua.

Tajno društvo nastalo je oko Ustava koji je napisao Lorrin A. Thurston na početku 1887. godine. Nažalost, ni jedan primjerak tog Ustava nije preživio. U samo godinu dana skupina je povećala broj članova na više od 400 iako se u početku nisu mogli složiti u svojim ciljevima. Neki su članovi Havajske lige željeli otočnu državu pripojiti SAD-u, dok su drugi htjeli formirati nezavisnu republiku. Ipak, ono što su svi željeli bilo je svrgavanje vladara.

Paravojne skupine poznate pod nazivom Honolulu puške postale su najvažniji saveznik Lige. Zajedničkim su snagama 1893. organizirali akciju u kojoj je svrgnuta kraljica Liliuokalani, koja je na prijestolju bila dvije godine. Nekoliko godina nakon tog događaja, Havaji su postali republika, no pokrenuta revolucija u konačnici je rezultirala pripajanjem američkom teritoriju 1898. godine.