10 EKSPLOZIVNIH OTKRIĆA IZ NOVE KNJIGE O TRUMPU: ‘Nakon pobjede je bio blijed poput duha, ne zna što radi, a Bijela kuća ga straši’

‘Trump je Bijelu kuću smatrao uznemirujućom, čak pomalo i zastrašujućom. Povukao se u spavaću sobu, a to je prvi put nakon Kennedyja da je predsjednički par imao zasebne sobe.’

Donald Trump je bio zbunjen vlastitom pobjedom na američkim predsjedničkim izborima, nije uživao u inauguraciji i bilo ga je strah Bijele kuće, stoji u novoj knjizi novinara Michaela Wolffa ‘Vatra i bijes: Unutar Trumpove Bijele kuće’, javlja BBC. Knjiga baca svjetlo i na predsjedničke ambicije Ivanke Trump. Wolf je tu knjigu napisao nakon što je napravio više od 200 intervjua. No iz odjela za medije Bijele kuće poručuju da su sve to lažni i obmanjujući navodi. Donosimo 10 najvažnijih otkrića te knjige.

1. Steve Bannon je mislio da je sastanak izdajnički

Bivši šef strategije u Bijeloj kući Steve Bannon mislio je da je sastanak Donalda Trumpa Jr.-a i skupine Rusa izdajnički. Rusi su Trumpu mlađem na sastanku 2016. ponudili informacije koje bi mogle diskreditirati Hillary Clinton. Bannon je novinaru ispričao o tom sastanku:





‘Trojica starijih suradnika na kampanji mislili su da je dobra ideja sastati se sa stranom vladom u Trump Toweru u konferencijskoj sobi na 25. katu, bez odvjetnika. Nisu uopće imali odvjetnike. Čak i ako mislite da to nije izdaja ili nedomoljubni postupak ili jednostavno loše, a ja sve to mislim, trebali ste odmah pozvati FBI’, rekao je Bannon.

Navodno je rekao i da će se istraga Ministarstva pravosuđa o povezanosti kampanje i Moskve fokusirati i na pranje novca.

2. Trumpa je iznenadila vlastita pobjeda

U članku za New York Magazine, novinar Wolff opisao je iznenađenje i zaprepaštenost u Trumpovu izbornom stožeru nakon njegove pobjede na američkim predsjedničkim izborima u studenome 2016.

‘Nedugo nakon 20 sati na izbornu noć, kad je postalo jasno da bi Trump doista mogao pobijediti, Donald mlađi rekao je da mu je otac izgledao poput duha. Melania je bila u suzama, no to nisu bile suze radosnice. U nešto manje od sat vremena, Trumpovo je raspoloženje iz nevjerice prešlo u užasnutost.

3. Ljutiti Trump na inauguraciji

Wolff piše da Trump nije uživao u vlastitoj inauguraciji. Bio je ljutit što se zvijezde nisu odazvale tom događaju, nije mu se svidio smještaj, a bio je i u vidljivoj svađi sa suprugom, koja je izgledala kao da je na rubu suza. Tijekom dana je pokazivao ljutito i bijesno lice, ramena su mu bila pogrbljena, a usnice ukočene. Prva je dama odbacila te tvrdnje, a iz njezinih su odnosa s javnošću poručili da je Melania ‘podržavala supruga u predsjedničkoj utrci i ohrabrivala ga tijekom nje. Bila je sigurna da će Trump pobijediti i sretna kad se to zaista i dogodilo’.

4. Bijela kuća mu je zastrašujuća

Trump je Bijelu kuću smatrao uznemirujućom, čak pomalo i zastrašujućom. Povukao se u spavaću sobu, a to je prvi put nakon Kennedyja da je predsjednički par imao zasebne sobe. Tijekom prvih dana, naručio je dva televizijska ekrana uz jedan koji je tamo već imao, te bravu za vrata, kako bi udaljio Tajnu službu koja je imala pristup toj sobi.

5. Ivankine predsjedničke ambicije

Trumpova kći i njezin suprug Jared Kushner navodno su se dogovorili da bi se u budućnosti upravo Ivanka mogla kandidirati za predsjednicu.

‘Jared i Ivanka su odlučili prihvatiti svoje uloge u Bijeloj kući, slušajući savjete gotovo svih koje poznaju. Bila je to zajednička odluka para, a na neki način i zajednički posao. Međusobno su se dogovorili: ako se u budućnosti za to pokaže prilika, Ivanka će se kandidirati za predsjednicu. Prva žena kao američka predsjednica tako ne bi bila Hillary Clinton, već Ivanka Trump. Bannon je navodno bio zgrožen kad je čuo za taj plan’, piše novinar u svojoj knjizi.

6. Ivanka se ruga očevoj frizuri

Prva kći se, kako stoji u knjizi, dobro zabavljala rugajući se načinu na koji se Donald Trump češlja, rekavši da izgleda ‘kao da je imao operaciju smanjivanja vlasišta.’

‘Tretirala je oca s određenim odmakom, čak i s ironijom. Otišla je tako daleko da se pred drugima rugala njegovoj frizuri. Često ju je prijateljima opisivala da izgleda kao nakon operacije smanjenja vlasišta, poput čistog tanjura okruženog krznenim krugom sa strana i naprijed, začešljano uz pomoć spreja. Kako bi naglasila komični efekt, rekla je da je boja za muškarce predugo stajala na nekim dijelovima kose pa je zato ispala narančasto-plava’, piše Wolff.

7. Bijela kuća ne zna svoje prioritete

Katie Walsh, šefica osoblja Bijele kuće pitala je Trumpova zeta i savjetnika što administracija želi postići, no on nije imao odgovor.

‘Dajte mi tri stvari na koje se predsjednik želi fokusirati. Koja su tri prioriteta Bijele kuće?’ upitala je Walsh, i to je bilo jedno veoma osnovno pitanje na koje bi kvalificirani predsjednički kandidat odgovorio davno prije nego što je i izabran. No, ni šest tjedana nakon toga, Kushner nije imao odgovor na to. Rekao je samo da bi vjerojatno trebali razgovarati o tome.

8. Trumpovo divljenje Murdochu

Novinar Wolff, koji je napisao ovu knjigu o Trumpu, prethodno je napisao i biografiju Ruperta Murdocha.

‘Murdoch, koji je obećao posjetiti predsjednika, je kasnio. Kad su neki gosti već bili na odlasku, Trump ih je uvjeravao da je Murdoch na putu i da stiže svakog trenutka. ‘On je jedan od velikih, jedan od posljednjih takvih’, rekao je Trump i uvjeravao goste da moraju ostati kako bi ga vidjeli.

9. Murdoch je Trumpa nazvao idiotom

Ipak, to divljenje nije bilo obostrano.

‘Ovi ljudi zaista trebaju moju pomoć. Obama nije bio dobar, bilo je previše regulacija. Ovo je prilika da im ja pomognem’, rekao je Trump Murdochu, a on mu je odgovorio:

‘Donalde, osam godina su ovi ljudi radili s Obamom. Oni su praktički upravljali administracijom. Ne treba im tvoja pomoć.’

Govoreći i o H-1B vizama, koje otvaraju američka vrata imigrantima, Murdoch je bio za liberalan pristup, dok je Trump obećavao gradnju zida i zatvaranje granica.

‘Kakav idiot…’, rekao je Murdoch i spustio slušalicu.

10. Flynn je znao za problem s Rusijom

Bivši američki savjetnik za sigurnost Mike Flynn znao je da bi mu se prihvaćanje novca iz Moskve za govor moglo obiti o glavu. Prije izbora su prijatelji Flynnu rekli da nije dobra ideja uzeti 45.000 dolara od Rusa za govor, a on ih je uvjeravao da će to biti problem jedino ako Trump pobijedi.

