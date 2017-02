10 DRŽAVA KOJE ZA 100 GODINA VIŠE NEĆE POSTOJATI: Analitičari uvjereni – karta svijeta drastično će se promijeniti

Mnoge velike države, kraljevine i carstva padala su kroz povijest, nacije su nestajale ili se transformirale, a činjenica da se nalazimo u 21. stoljeću ne znači da se karta svijeta više nikada neće promijeniti. Proces krojenja i prekrojavanja nikad neće završiti.

Iako su kroz stoljeća brojne nacije i države razdvojene i osvojene od strane neprijatelja, nekoliko zemalja današnjice moglo bi nestati, ili se transformirati zbog potpuno drugačijih razloga, napominju to politički analitičari koji znaju kako pojam nacije, odnosno države nije trajan, a svakako nije vječan.

Od prijetnji kao što su podizanje razine mora do kulturalnih i etničkih podjela unutar samog društva, ovo je 10 država koje možda neće postojati za 100 godina, prema predviđanjima portala The Richest.

1. Nizozemska





Poznato je da učinci klimatskih promjena izazvani globalnim zagrijavanjem djeluju razorno na tropske otoke, no teško je zamisliti da bi takve promjene mogle nanijeti ozbiljnu štetu nekim europskim državama. Jedna od država kojoj prijeti nestanak barem dijela teritorija je Nizozemska čiji se teritorij, većim dijelom, nalazi na razini mora ili tek metar iznad razine mora. Nizozemska se već godinama bori s rastućom razinom mora, grade nasipe ili proširuju postojeće. No unatoč uloženom trudu i naporima često se bore s poplavama.

2. Sjeverna Koreja

S obzirom an to da se ova zemlja nalazi pod diktaturom dinastije Kim još od četrdesetih godina prošlog stoljeća, analitičari tvrde kako je samo pitanje vremena kada će nezadovoljstvo u društvu kulminirati i eksplodirati. Postoje razne informacije o pokušajima nekoliko vojnih pučeva koji se taje od medija. Brojni analitičari vjeruju da će do urušenja sustava doći i zbog nezadovoljstva unutar samog političkog vrha. Poznato je kako je Kim Jong-un već nekoliko puta proveo čistke među svojim najbližim suradnicima i članovima obitelji od kojih je posljednji, kako tvrde neki izvori, njegov stariji polubrat, pokazujući da ni za koga nema milosti. Dobre vijesti za Sjevernu Koreju je svakako činjenica da je nakon pada dinastije Kim, Južna Koreja spremna ulagati u popravak štete i ujedinjenje nacije.

3. Belgija

Država poznata po tome što je dom Ujedinjenih naroda sama možda neće ostati ujedinjena za 100 godina. Belgija je podijeljena zbog etničkog pitanja, odnosno podijeljena je na Flamance i Valonce. Budući da ne dijele isti jezik kao ni kulturološke vrijednosti, za očekivati je da će Valonci uspjeti u svojim nastojanjima stvaranja neke vrste saveza s Francuskom ili postizanja vlastite neovisnosti. Flamanci pak žele apsolutnu neovisnost zajedničke države. Zbog rastućih napetosti, brojni analitičari nagađaju da će do podjele zemlje doći već u sljedećih dvadesetak godina.

4. Maldivi

Za sve one koji ne vjeruju da se globalno zagrijavanje zaista događa, Maldivi su najbolji dokaz i primjer o kojem treba voditi računa. Ova otočna nacija locirana između Indije i Afrike suočava se s ozbiljnom opasnosti od potonuća. Prijetnja je postala toliko velika da je bivši predsjednik države razmatrao opciju kupnje zemlje u južnoj Aziji gdje bi preselio cjelokupnu populaciju ako razina mora nastavi rasti. Prema projekcijama, Maldivi su prva zemlja koja će nestati zbog globalnog zagrijavanja, a to bi moglo dogoditi oko 2085. godine.

5. Ujedinjeno Kraljevstvo

S obzirom na to da se radi o uniji različitih država u kojima postoje jake težnje za neovisnošću, moguće je da će raspad zateći i ovu svjetsku silu. Škotska je imala neuspjeli pokret za neovisnost 2014. godine. S obzirom na to da je Velika Britanija prošle godine odlučila izaći iz Europske unije ta odluka nije prihvaćena sa svih strana države što bi moglo dovesti do velikog spora između neistomišljenika te na koncu i do raskola. Vjeruje se da će zbog toga neke države izaći iz Ujedinjenog Kraljevstva i da će se kao neovisne pridružiti EU. Politički analitičari predviđaju da bi taj proces mogao završiti u narednih 20 godina.

6. Irak

Država koja je zahvaćena ratom još od napada na američki WTC, pravi je primjer sustavnog raspadanja iznutra. Nakon uhićenja i egzekucije zloglasnog Sadama Huseina, koji je držao zemlju na okupu, stanovništvo je danas žestoko podijeljeno, a zemlja se umjetno održava. Irak je podijeljen na tri grupacije: sunite, Kurde i šiite, za koje je poprilično nevjerojatno vjerovati da će se ujediniti, stoga se očekuje da će se zemlja raspasti na tri dijela.

7. Kiribati

Ova otočna država smještena u središnjem dijelu Tihog oceana do 1979. bila je britanska kolonija, a čine je tri sasvim odvojene otočne skupine raspršene na golemom prostoru Tihog oceana – Gilbert, Phoenix i Line. Smatraju se oličenjem tropskog raja, no svatko tko ih želi posjeti trebao bi to učiniti što prije. Povišena razina mora već je poplavila dva otoka, a ako se taj trend nastavi, napominju stručnjaci, veliki dio države mogao bi se pretvoriti u more dok ostatak države više neće moći pružati osnovne uvjete za život. Predsjednik države već je tražio pomoć od Novog Zelanda i Fidžija da započnu prihvaćanje ljudi s Kiribata kao stalne izbjeglice.

8. Španjolska

Ekonomska kriza 2008. godine učinila je toliko štete da je zemlju dovela na sam rub raspada. Zemlja se nikada nije oporavila. Osim gospodarstva koje se nalazi na koljenima u Španjolskoj postoje duboke podjela među stanovništvom. Regija Katalonija dugi niz godina planira stjecanje neovisnosti, a u tome ima veliku potporu u javnosti. Na sjevernom dijelu zemlje nalazi se baskijska regija u kojoj djeluju terorističke ćelije koje također pokušavaju steći nezavisnost.

9. SAD

Još od Građanskog rata američko je stanovništvo podijeljeno s dubokim kulturalnim razlikama i političkim stavovima između sjevera i juga. 2012. godine svih 50 država primilo je na tisuće pisama svojih građana koji traže izuzimanje od unije. Ako se ne dogodi nešto što će ujediniti zemlju, te ako se razlike nastave produbiljivati, poput odabira Trumpa za predsjednika, velike su šanse da će se SAD morati preoblikovati. Prema nekim procjenama Aljaska i Teksas mogle bi se prve odvojiti.

10. Kina

Unatoč činjenici da Kina ima jednu od najsnažnijih ekonomija na svijetu kao i jaku vojsku, ne znači da je zaštićena od kolapsa u narednih 100 godina. Kina ima i ogroman problem ekološkog zagađenja koji je toliko uzeo maha da čak 250.0000 Kineza zbog njega prijevremeno umire svake godine. Prognoze kineske vlade otkrivaju kako bi zemlja mogla ostati bez pitke vode do 2030., a velike su šanse da država u sadašnjem obliku ne doživi 2050. godinu.