10 DANA HORORA: Ubojstva koja su zaprepastila naciju: dvojica rođaka brutalno su ubili četiri mladića i spalili tijela

Petog srpnja je nestao jedan mladić iz Pennsylvanije. Tri druga muškarca nestala su dva dana kasnije. 14. srpnja su dvojica rođaka optužena za ubojstvo i još nekoliko kaznenih djela nakon što su pronađena tijela nestalih muškaraca, unakažane i zakopana na farmi u Bucks Countyju.

Tijekom tih deset dana, ubojstva su zapanjila stanovništvo tog malog područja, ali i istražitelje. CNN donosi priču o tome što se zapravo dogodilo, baziranu na zasebnim kaznenim prijavama, nekoliko sudskih saslušanja, javnih izjava i drugih izvještaja.

Prvi dan

Jimi Patrick, 19-godišnji student koji je živio s bakom i djedom, oko 18 je sati napustio kuću kako bi se našao s 20-godišnjim Cosmom Dinardom od kojeg je namjeravao kupiti nešto marihuane za 8.000 dolara. Dinardo je u prošlosti imao mentalnih problema. Borio se sa šizofrenijom, rekao je istražitelj Matthew Weintraub. Godinu ranije, protiv njegove volje su ga odveli u mentalnu instituciju, potvrdio je to policijski službenik Fred Harran.

Dinardo je lokalnim vlastima već bio poznat od 2011. Uhićen je u veljači zbog posjedovanja oružja. To je zbog njegove mentalne bolesti bilo ilegalno. Optužba je odbačena u svibnju zbog problema s papirologijom oko njegove povijesti bolesti.



Te je večeri Dinardo pokupio Patricka od kuće njegovih bake i djeda i odvezli su se na farmu Dinardovih roditelja u Soleburyju. Odvezao je Patricka na udaljen dio posjeda, gdje mu je on rekao da ima samo 800 dolara. Za taj mu je novac Dinardo ponudio prodati pištolj. Dao mu je oružje, a zatim iz 22-kalibarske puške u njega ispalio metke i ubio ga. Tako je Dinardo ispričao detektivima nakon uhićenja. Zatim je na farmi iskopao duboku rupu i u nju položio Patrickovo tijelo i zakopao ga.

Drugi dan

Richard Patrick prijavljuje policiji u Newtonu nestanak svog unuka. Rekao je policiji da ga je posljednji put vidio večer prije, kad je izašao iz kuće.

Treći dan

Policija je nakon prijave o nestanku pozvala javnost da im se javi ako vide nestalog mladića. Patrick se nije pojavio ni na poslu i restoranu u kojem je radio, u obližnjem Doylestownu. Dinardo je u međuvremenu dogovorio još dva sastanka za prodaju droge.

Najprije se trebao naći s 19-godišnjim Deanom Finocchiarom i njemu prodati marihuanu za oko 700 dolara. Prije toga se našao s rođakom Seanom Kratzom.

20-godišnji Kratz imao je već dugu kriminalnu prošlost. Više je puta uhićem zbog krađa ili provala. Njih su dvojica zajedno odlučili da neće prodati marihuanu Finocchiaru već će ga opljačkati. Dinardo je tada Kratzu dao pištolj svoje majke.

Dvojica rođaka odvezli su se do doma Finocchiara, pokupili ga i odvezli na obiteljsko imanje Dinarda. Mladić je posljednji put viđen oko 18:30 toga dana kako ulazi u nepoznat automobil.

Na imanju su ga upucali i ubili u staji. Kratz je kasnije policiji rekao da ga je upucao Dinardo. On to nije zanijekao, no rekao je da ga je njegov rođak upucao prvi.

Dinardo je zatim umotao tijelo ubijenog mladića u plavu ceradu i bagerom ga stavio u metalni spremnik.

Kasnije istog dana, Dinardo je isplanirao prodaju marihuane Thomasu Meu, 21-godišnjaku, i njegovom 22-godišnjem prijatelju i suradniku Marku Sturgisu.

Sastao se s dvojicom mladića koji su ga slijedili svojim automobilom do obiteljskog posjeda. Tada je čitač registarskih pločica pronašao Dinardovo vozilo u Soleburyju. Bio je to srebrni Ford iz 2016., a čitač je identificirao i Meov Nissan Maximu nekoliko sekundi kasnije.

Kad su stigli do kuće, Meo i Sturgis su se premjestili u Dinardov automobil i odvezli se do obiteljskog imanja, gdje je već bio Kratz. Kad su dvojica mladića izašli iz automobila, Kratz je odmah upucao Mea u leđa. On se vrišteći srušio na tlo.

Sturgis je počeo bježati, no Dinardo je pucao u njega i ubio ga. Kad je ostao bez municije, vratio se u automobil kojim je prešao preko Mea i tako ga konačno ubio.

Tijela je stavio u isti metalni spremnik u koji je ranije stavio i tijelo ubijenog Finocchiara. U spremnik je ulio benzin i zapalio ga. Dinardo i Kratz tada su napustili farmu, a tijela trojice ubijenih nisu zakopali. Kasnije te večeri, Finocchiaro se nije pojavio na poslu, a njegova je majka policiji prijavila nestanak.

Četvrti dan

Meo i Sturgis nisu se pojavili na gradilištu na kojem su radili. Zabrinuta Melissa Fretaduno-Meo prijavila je policiji nestanak sina. Tog poslijepodneva su se Dinardo i Kratz vratili na farmu i iskopali rupu nešto dalje od one u koju je Dinardo stavio Patrickovo tijelo. U tu su rupu zakopali spremnik u kojem su izgorjela tijela trojice ubijenih.

#BREAKING: Cosmo DiNardo has admitted to participating in killing #missing4 in Bucks County, Pa., attorney says. https://t.co/Awb7qecbfU — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) July 13, 2017

Dinardo je Kratzu tada dao dva revolvera. Tog je popodneva Dinardo nazvao jednog prijatelja u Bensalemu. S njim se sastao i ponudio mu da mu proda Meov automobil za 500 dolara.

Peti dan

Nakon što se Sturgis nije vratio kući, niti se pojavio na poslu, i njegovi su roditelji policiji prijavili nestanak.

Policija je locirala njegov automobil nedaleko od mjesta gdje je ubijen. Dva sata kasnije, istražitelji su pronašli automobil nestalog Mea u obiteljskom domu Dinarda. Ključ automobila visio je na zidu u garaži, a na njemu je i dalje pisalo Meovo ime.

Meov pribor za šećeraše još je bio u automobilu. Njegova je obitelj policiji rekla da mu je potreban inzulin te da nikad ne bi namjerno ostavio pribor u automobilu.

Detektivi su ispitali Dinarda toga dana o njegovim susretima s Finocchiarom noći kad je on nestao. Dinardo je rekao policiji da ga je pokupiio kod njegove kuće oko 7 sati 7. srpnja te da ga je Finocchiaro pitao da ga odveze do Langhorna zbog ‘velikog posla s kokainom’. Policiji je Dinardo ispričao kako je odbio taj zahtjev Finocchiara, nakon čega je on izašao iz automobila i otišao pecati. Dinardo je rekao da te večeri nije ni bio na području Soleburyja.

Kasnije tog popodneva, istražitelji su ispitali i Dinardovog prijatelja iz Bensalema, koji im je rekao da mu je Dinardo ponudio prodati stariji model Nissana Maxime.

Šesti dan

Vlasti su istragu odlučile ubrzati kad su shvatili da su nestala četvorica muškaraca. U istragu se uključila policija iz pet odjela, kao i FBI. Sa sobom su imali i policijske pse i drugu opremu.

Pretraženo je nekoliko lokacija u potrazi za dokazima. No signal mobitela jednog od nestalih mladića doveo ih je do obiteljskog imanja Dinarda. Dobili su nalog za pretres tog mjesta. Nadali su se da će mladiće pronaći žive.

Istog dana, policija je uhitila Dinarda zbog ranijih optužnica za posjedovanje vatrenog oružja, uz jamčevinu od milijun dolara.

Sedmi dan

Antonio Dinardo platio je deset posto jamčevine za sina u kešu i oslobodio ga. Oko 50 lokalnih, državnih i federalnih istražitelja pretraživalo je obiteljsko imanje u potrazi za nestalim muškarcima. Policija je rekla da je to najveća istraga koju su ikad imali na tom području.

Osmi dan

Uz pritisak da se pronađu nestali muškarci, policija je objavila da su pronašli nekoliko ključnih dokaza no da istraga i dalje ostaje otvorena.

Policija je kasnije ponovno uhitila Dinarda za navodnu krađu i pokušaj prodaje Meovog automobila dan nakon što je on nestao. Na sudu se čulo da je Dinardo ranije patio od shizofrenije. Sudac je utvrdio da je on zbog toga opasan i povećao jamčevinu na pet milijuna dolara. Nedugo nakon toga, istražitelji su pronašli Finocchiarovo tijelo, kao i neidentificirane ostatke drugih ubijenih. Kasnije se pokazalo da su to bili Meo i Sturgis. Za to su otkriće bili zaslužni policijski psi.

‘Radi se o ubijstvima, samo još ne znamo o koliko njih’, rekao je istražitelj Weintraub.

Deveti dan

Detektivi drugi put ispituju Dinarda. On tada priznaje da im je lagao tijekom prethodnog ispitivanja. Priznao je da su on i Kratz krivi za ubojstva i ispričao sve detalje.

Rekao je detektivima gdje će pronaći i Patrickovo tijelo. U zamjenu za priznanje, policija se obvezala da Dinarda neće osuditi na smrtnu kaznu.

Dok su ga vodili do policijskog vozila, Dinardo je jednom novinaru rekao: ‘Žao mi je’.

BREAKING: DiNardo just walked out. Told me he's sorry. Admitted to killing 4 men. @CBSPhilly pic.twitter.com/v9ay3lV7rp — David Spunt (@DavidSpuntCBS3) July 13, 2017

Nakon priznanja, policija je privela i ispitala i Kratza koji je rekao da on nikoga nije upucao, no da je bio prisutan kada je Dinardo ubio Finocchiara, Mea i Sturgisa. Rekao je policiji i gdje će naći oružje kojim su ubijeni.

Deseti dan

Okružno tužiteljstvo podnijelo je optužbe protiv Dinarda i Kratza za višestruko ubojstvo, pljačku i masakriranje leševa. Dinardo se suočava s optužbama za četiri ubojstva, a Kratz za tri.

Policija je rekla da bi još uvijek tražili Patrickovo tijelo da Dinardo nije priznao.

‘Ne znam što ga je nagnalo na priznanje. Volio bih misliti da nam je htio pomoći da te dečke vratimo kućama’, kaže.