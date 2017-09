10 APOKALIPTIČNIH PREDVIĐANJA KOJA SE JOŠ UVIJEK STIGNU OSTVARITI: Prvo proročanstvo predviđa konačni kraj 2017.

Sjećate li se 2012. godine, odnosno velike najave o dolasku apokalipse? Očito smo preživjeli s obzirom na to da je 2017. godina i da svijet ipak nije priveden svojem kraju. No proročanstva i predikcije o apokalipsi koja će ugasiti i posljednji život na našem planetu, još uvijek su aktalna. Portal Listverse sažeo je deset najpopularnijih predviđanja prema kojima je trebalo doći do smaka svijeta.

10. Veliko iskušenje

Prema Bibliji, Veliko iskušenje bit će najgori period u povijesti ljudskog roda koje će ujedno biti nagovještaj približavanja završetka svijeta. Za kršćanske teoretičare svi znakovi iz Biblije upućuju na to da je veliko iskušenje koje će trajati sedam godina počelo 2017. godine. Dakle, ono se već događa. Veliko iskušenje predstavlja sedam godina velike muke. Trebalo jako puno vremena i puno ljudi da se dešifrira i izračuna točna godina početka Velikog iskušenja, teorije koja se odnosi uglavnom na značajne datume povezane s povješću Jeruzalema.

1217. godine rabin po imenu Judah Ben Samuel iznio je brojna predviđanja o kraju svijeta koje je iščitao iz Biblijskih priča u kojima se spominje Jeruzalem. Najprije je tvrdio da će Turci kontrolirati to područje punih osam jubileja. (Jubilej je 50-godišnje razdoblje koje kulminira oproštenjem, brisanjem duga, slobodom i Božjim milosrđem). Prema rabinu, 1217. godine dogodio se početak ciklusa jubileja. Turci su ipak napali Jeruzalem, no bilo je to 1517. godine, odnosno 300 godina nakon njegova predviđanja. Godine 1917., osam Jubileja kasnije, Turci su protjerani iz Jeruzalema.

Ben Samuel tada je predvidio da će za vrijeme trajanja devetog jubileja, gradovi postati ‘ničija zemlja’ što je označavalo vrijeme kada je grad bio pod britanskim mandatom, tijekom čega je predloženo osnivanje korpus separatuma (zasebnog tijela), koje bi Jeruzalem učinio međunarodnim teritorijem koje bi uživalo zasebno pravo i čitavu autonomiju. Grad je potom 1948. podijeljen između Izraela i Jordana, prije nego što se vratio pod izraelsku kontrolu 1967. godine, kada je ujedno i završen deveti jubilej.

2017. godine obilježava se 50 godina otkako je Izrael preuzeo potpunu kontrolu nad Jeruzalemom, što ovu godinu čini posljednjom godinom desetog jubileja. Prema proročanstvu rabina Samuela u to vrijeme Židovi bi trebali vladati nad Izraelom, a nakon toga dolazi kraj svijeta. 2017. godine obilježava se i godišnjica Balfourove deklaracije, koja predstavljala spis o stvaranju domovine za židovske narode, odnosno 70. godišnjicu usvajanja UN-ovog Plana particije za Palestinu.

9. Deveto predviđanje

Hopi su jedno od domorodačkog stanovništva Amerike, indijansko pleme koje obitava na području središnje Arizone, Žive na prostoru od oko 3557 četvornih kilometara te broje oko 13.300 ljudi. Baš poput ostalih velikih plemena i pleme Hopi se suočilo s prijetnjama i nasiljem od strane španjolskih osvajača. 1882. predsjednik Arthur im je vratio sve što su im osvajači oteli, no tome su prethodili dugogodišnji pregovori s SAD-om prilikom kojih je Hopi stariji – Bijelo Pero, ministru Davidu Youngu dao knjižicu s nekoliko antičkih predviđanja budućih događaja.

U prva dva predviđanja govorilo se o ljudima bijele puti, kotačima praćenima glasnim zvukovima što su Hopiji protumačili kao dolazak Europljana s cijem osvajanja i preuzimanja moći nad američkim domorodačkim stanovništvom. Sljedeće predviđanje govorilo je o “čudnoj zvijer nalik bivolu” koji je prevozio zemlju, što je protumačeno kao upozorenje od dolaska suvremenog načina stočarske proizvodnje. Sljedeća tri predviđanja bile su zmije i željezo, divovska paučina i rijeka kamenja. Ovo je označavalo početak doba željeznice, telekomunikacijske infrastrukture i cestovni promet.

Prvih šest predviđanja već su bila ispunjena kada ih je ministar Young primio 1958. godine. No postojala su još tri predviđanja koja su se tek trebala ostvariti.

Prvo predviđanje koje je zapisao Hopi Bijelo Pero bilo je da će se more pretvorilo u crninu što će uzrokovati smrt svima koji se u njemu nalaze. Vjeruje se da je ovo proročanstvo ostvareno izlijevanjem nafte u Meksičkom zaljevu. Sljedeće predviđanje odnosilo se na mlade ljude duge kose koji pokušavaju postati dio kulture domorodačkog stanovništva. Pretpostavlja se da se ovo proročanstvo ostvarilo za vrijeme hipijevskog pokreta.

Ostalo je još jedno, deveto predviđanje u kojem domorodac kaže: ‘doznat će se za život na nebesima, iznad Zemlje koje će potom pasti uzrokujući snažan udar. Ono će se pojaviti poput plave zvijezde, a ubrzo nakon toga broj sprovoda mojeg naroda će porasti. Tada će završit sve svečanosti moga naroda’.

Jedna od pretpostavki je da će na Zemlju pasti komet, no postoji još jedna pretpostavka prema kojoj bi pojam ‘plava zvijezda’ mogao biti Tiangong-1, kineski svemirski laboratorij koji je 2016. godine izgubio komunikaciju sa Zemljom te sada kruži oko planeta na nepoznatoj lokaciji. Pretpostavlja se da bi ovaj svemirski laboratorij uskoro mogao ostati bez dovoljno jakog rotacijskog zamaha što bi značilo ulazak u atmosferu i pad na Zemlju.

Postavlja se pitanje sadržava li možda ovaj svemirski laboratorij, plavi satelit, nekakav moćni eksperimet koji bi mogao uzrokovati propast čovječantva? Da bi doznali odgovor na ovo pitanje ne trebamo čekati još dugo. Očekuje se da će se laboratorij u atmosferu vratiti do listopada 2018. godine. Ukoliko nas ne uništi, onda sasvim sigurno možamo očekivati pad kometa.

8. Drugi dolazak

Među krugovima psihologa, Jeane Dixon se smatra jednom od najvažnijih osoba 20. stoljeća. Osim što je blisko surađivala s predsjednicima Nixonom i Reaganom, Dixon se bavila novinarstvom te je napisala nekoliko knjiga, uključujući i onu o horoskopima za pse. Godine 1973. Dixon je objavila svoju najpoznatiju knjigu: ‘The Call to Glory’ za koju njezini sljedbenici vjeruju da sadržava predviđanja o završetku svijeta.

U toj je knjizi ova ‘katolička vidovnjakinja’ ustvrdila da će se početak kraja svijeta dogoditi 2020. godine, a započet će tako što će svi narodi čuti glas koji izgovara riječi: ‘Učinjeno je!’. Taj bi događaj, prema knjizi, označavao drugi dolazak Isusa Krista koji će se na Zemlji boriti sa Sotonom. Borba će trajati sve do kraja svijeta koji će se prema njezinom predviđanju dogoditi 2037. godine.

Srećom, kao i većina drugih vidovnjaka, Dixon je imala naviku pogrešnog predviđanja stvari zbog čega je fenomen ignoriranja pogrešnih zaključaka dobio ime upravo po njoj te je sada poznat kao Jeane Dixon efekt. Dixon je tvrdila da su informacije koje je dobila uvijek točne samo bi bile pogrešno protumačene.

7. Drugi dolazak (još jednom)

Ukoliko ne vjerujete fizičarima i o smaku svijeta želite doznati direktno iz Biblije onda je F. Kenton Beshore čovjek za vas. Predsjednik Svjetske biblijske zajednice, Beshore uvjeren je da će Armagedon doći najkasnije do 2021. godine. Kako ističe, jedan od glavnih razloga zbog kojeg u potpunosti vjeruje u tu tvrdnju je njegovo tumačenje prispodobe smokve. Riječ je o prispodobi koja kaže: ‘Poljoprivrednik je bio ljut što mu smokva nije dala urod tri godine. Kada se pripremao da je posiječe stigao je seljak koji mu je rekao nek ostavi smokvu da se on godinu dana brine o njoj prije nego je posiječe’. Većina ovu prispodobu tumači kao primjer koji prikazuje kako se Bog priprema pobiti nevjernike, a onda ga Isus traži da im da drugu priliku.

Međutim, s obzirom na to da je smokva često metafora za Izrael, Beshore i drugi vjeruju da prispodoba o smokvi označava nešto drugo. U svojoj knjizi ‘When’ (Kada), Beshore tvrdi da prispodoba označava da će se Isus vratiti nakon što izumre jedna generacija nakon utemeljenja Izraela, za koji kaže da će se dogoditi 2028. godine. S obzirom na to da će se Isus morati boriti sa Sotonom jedno vrijeme prije nego što će spasiti sve dobre ljude, kaos i anarhija mogli bi započeti već 2021. godine.

6. Asteroid ubojica

Međunarodna fundacija Mesiah, osnovana 2002. godine, podržava nauke svih postojećih religija te napominje da su znanstvenici dobro upućeni u dolazak gigantskog asteroida koji već hrli prema našem planetu. Ta kolizija mogla bi se dogoditi 2026. godine. No iako će, prema tvrdnjama fundacije, znanstvenici do tada imati spremno oružje za uništenje ovog asteroida, ne slažu se da će uspjeti u tome. Taj će asteroid uzrokovati kraj života na Zemlji.

Predstavnici fundacije vjeruju, da kada dođe do tog događaja, da će se ‘onaj kojeg se očekuje’ ponovno vratiti te spasiti sve one vrijedne spašavanja. Ne treba posebno naglašavati da je ‘onaj kojeg se očekuje’ zapravo Isus Krist, Mesija za one koji ne vjeruju u Krista, Mahdi, odnosno islamski otkupitelj ili Kalki Avatar koji predstavlja Vishnuovo posljednje utjelovljenje. Također, ovo vjerovanje uključuje misao da će njegovo veličanstvo eminencije Ra Riaz Gohar Shahi, koji je osnovao zakladu Messiah, biti jedan od onih koji će se vratiti unatoč činjenici da još nije mrtav.

5. Newtonovo predviđanje

Kada se spominje ime Isaaca Newtona uglavnom je to u kontekstu znanosti, no malo tko zna da je čovjek koji je zaslužan za definiranje gravitacije bio veliki vjernik i Biblije i znanosti istovremeno. Newton je vjerovao da Biblija sadržava tragove koji otkrivaju svršetak svijeta, a to iz nje mogu iščitati samo oni koji dovoljno snažno vjeruju.

Izračune o svršetku svijeta ispisao je na velikom broju stranica i izuzetno su kompleksni, no na koncu je došao do spoznaje da će kraj života na Zemlji doći nakon dugog niza godina korupcije u Katoličkoj crkvi. Promatrajući prošlost, Newton je zaključio da su se početak korupcije i papinska nadmoć u Katoličkoj crkvi već dogodile 800. godine.

Kako je opisao, u Knjizi otkrivenja spominju se pojmovi ‘vrijeme, vremena i podjela vremena’, što je Newton protumačio kao jedna godina, dvije godine i pola godine, odnosno ukupno tri i pol godine. Također se spominju 42 mjeseca, a zbroj tri i pol godine i 42 mjeseca označava godinu 1260. prema židovskom kalendaru. S obzirom na to da u Bibliji dani često označavaju godine, Newton je zaključio da bi se sudnji dan mogao dogoditi 2060. godine.

4. Drugi dolazak po Islamu

Prije nego su stripovi i filmovi ušli u naše živote jedino što je zaokupljalo ljudsku maštu bile su priče religijske prirode. Kad se sve zbroji, na kraju dana, židovi, kršćani i muslimani, realno, svi se mole istom Bogu. Ove tri vjere, kao i još nekoliko manjih, pripadaju zajednici Abrahamskih religija koje pak čine više od polovice vjernika širom svijeta. Ako je kršćanstvo nastavak judaizma, onda je islam ista stvar u drugoj dimenziji. Kao da se Iron Man pojavi u novom filmu Spidermana, oboje su superjunaci i pripadaju istom filmskom žanru.

Prema brojnim islamskim izrekama, apokalipsa neće biti događaj koji će trajati jedno poslijepodne, već će se događati kroz duži vremenski period, a započet će tako što će svijet postati bojišnica na kojoj će se protjerivati muslimani. Kao odgovor na protjerivanja muslimana pojavit će se Madhi (onaj kojeg se čeka) koji će ujediniti sve muslimane. Taj događaj označit će vrijeme ponovnog dolaska onog za kojeg mnogi vjeruju da se zove Isus.

Tako jedna od izreka kaže da će ‘sin Marije razbiti križ i ubiti svinje’. Razbijanje križa, naravno, znači kidanje kršćanstva, za koje se vjeruje da je otišlo u pogrešnom smjeru, smjeru kojim Isus nikada nije namjeravao poći, a ubijanje svinja označava ponovno uspostavljanje pravila judaizma koja su napuštena po nastanku kršćanstva. Među tim pravilima je i ono koje se odnosi na konzumiranje svinjetine.

Nursi, koji je bio muslimanski učenjak koji je proučavao ove islamske izreke, navodno je shvatio vremensku liniju tih događaja. Prema njegovim tumačenjima, svijet će završiti potresom, požarom i očima zvijeri koja se bori protiv Mesije dok se Gog i Magog spuštaju na Zemlju. Gog i Magog pojavljuju se u Tevrati, Kuranu i Bibliji, ponekad kao humanoidna bića, a ponekad predstavljaju neprijateljske narode. Tko god ili što god to bilo, Nursi je vjerovao da će se ti događaji dogoditi 2129. godine, tako da će većina nas ove posljednje borbe gledati ili sa nebesa ili iz pakla.

3. Spasiteljev sat

Jedno od najzagriženijih uvjerenja židovstva je da žive život u iščekivanju Mesije. Stoga ne čudi da su mnogi svoj život posvetili pronalasku i otkrivanju datuma kada će se to dogoditi. Rabin Eliyahu iz Vilne bio je učenjak koji je živio u 18. stoljeću i koji je razvio sat, ne fizički sat već metodu mjerenja vremena koja može odbrojiti do dolaska Mesije.

Psalam 90:4 kaže da svakih 1000 godina za nas predstavlja tek jednu godinu u Božjim očima, tako da je Eliyahu uvrstio ovaj podatak u šest dana stvaranja svijeta. Prema njegovoj interpretaciji sedmi dan, subota, vrijeme je kada će Bog vladati nad nama zauvijek. Hebrejski radni dani uvelike se razlikuju od radnih dana gregorijanskog kalendara te novi dan počinje sa zalaskom sunca, umjesto njegovim izlaskom. Ukoliko ste pomislili da ste prokužili Eliyahuov izračun, u krivu ste jer ipak nije 7000. godina ona kada će započeti mesijansko doba već 6000. koja će zapravo početi u suton 30. studenog 2239. godine.

Prema tom uvjerenju, Mesija se mora pojaviti prije subote, tako da je to posljednji dan do kojeg mora stići, iako bi mogao doći i ranije kako bi nam pomogao u pripremi za ulazak u nebesko kraljevstvo. No, s obzirom na to da će ta vječna subota donijeti spokoj i mir, u njoj će moći živati samo oni koji će biti spremni i oni koji se aktivno pripremaju za dolazak Mesije.

2. Kod iz Kurana

Rashad Khalifa bio je egipatski biokemičar poznat kao božji poslanik, nadimak je to kojeg je dao sam sebi. U kasnim 60-im godinama prošlog stoljeća Khalifa je započeo potragu za kodovima u Kuranu, a sredinom 70-ih je ustvrdio kako ih je pronašao. Njegovo se otkriće sastojalo od riječi, slova, stihova i brojeva i tako u nedogled, a otkrio je i kako broj 19 označava ključ za šifru tajnog drevnog teksta koji otkriva točan datum svršetka svijeta.

Jedan od dokaza koje je Khalifa predstavio bio je da prva strofa Kurana sadržava 19 slova, koliko sadržava i posljednja strofa Kurana. Broj poglavlja između poznatog ‘dijela koji nedostaje’ i dodatnih poglavlja u Kuranu također iznosi 19, a kada se ime Rashada Khalifa pretvodi u brojeve na način da slovo A postaje broj jedan, slovo B dva i tako dalje, dobije se broj 19, čime njegovo proročanstvo još više dobija na značaju kao pravi datum apokalipse. Naravno, u prilog toj teoriji ide još nekoliko bizarnih činjenica, no shvaćate poantu.

Upotrebljavajući kodove i tragove, Khalifa je došao do zaključka da će se apoalipsa dogoditi 2280. godine. Pisao je kako će se taj događaj zbiti kada se začuju rogovi nakon kojih će Zemlja biti u potpunosti uništena, baš kao i nebesa. Na sreću, tada će biti stvrena druga Zemlja i nebo, a u njih će ući oni koji vjeruju.

Problem s matematičkim kodovima je što ih lako možete posložiti i iščitati na način da odgovaraju vašim predikcijama. Jedna od teza koju je postavio Khalifa bila je da je ukupni broj stihova – 6346 zapravo 334 pomnoženo s 19. No i nakon njegove smrti i samih okolnosti pod kojima je umro, prepoznat je broj 19. Khalifu je usmrtio njegov bivši student u siječnju 1990. godine, a devetnaest godina kasnije, ubojica je izručen iz Kanade kako bi mu se sudilo. Suđenje je u konačnici održano 19. prosinca 2012. godine.

1. Propovjed o sedam sunca

Od oko 4200 zabilježenih religija koje su se pojavile kroz povijest jedna od najpopularnijih svakako je budizam koji cijene čak i ateisti. No osim njihove politike mira i samorefleksije, među stvarima za koje većina ljudi zna kada je riječ o budizmu je vjerovanje u reinkarnaciju i priča (šala) o Dalai Lami koji traži pizzeriju u kojoj će mu poslužiti ‘jednu sa svime’. Religija o zajedništvu i reinkernaciji također tvrdi da će svijet jednoga dana doživjeti svoj svršetak.

Da bi mogli shvatiti tvrdnju Bude koji kaže da će svijet završiti, potrebno je napomenuti da je Buda, koji je osnovao budizam rođen na Zemlji pod imenom Siddhartha Gautama. Gautama koji je živio od 563. godine to 483. godine prije Nove Ere, tvrdio je da će njegova učenja biti u potpunosti zaboravljena kroz 5000 godina nakon njegove smrti, odnosno oko 4517. godine kada će ljudi živjeti sebičnim i grješnjim načinom života. A drugi Buddha, Maitreja, spustit će se na Zemlju i oživjeti religiju kroz idućih 80.000 godina, koliko je predviđeno da će ljudi ostati.

Nakon toga obestinit će se propovjed koja kaže da će se na Zemlji približiti sedam Sunca. Prvo je naše Sunce koje će uništiti sve biljne vrste koje će se ‘osušiti, propasti i prestati postojati’. Nakon toga će se pojaviti drugo sunce koje će uništiti sav životinjski svijet. Treće, četvrto i peto sunce osušit će rijeke, jezera i oceane, dok će šesto sunce prouzročiti razdoblje vulkanskog uništenja. Konačno, pojavit će se i sedmo sunce od kojeg će se Zemlja rasprsnuti u plamenu i izgorjeti u potpunuost. Nakon toga ništa neće opstati, niti jedan njezin dio.

Srećom, svatko može izbjeći ovu sudbinu na jednostavan način, a to je da postigne prosvjetljenje i Nirvanu, što bi trebalo biti lako ostvarivo s obzirom da je Buda objasnio kako se to postiže, a imamo i nešto manje od 80.000 godina za naučiti.