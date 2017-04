STRASTVENOG NAVIJAČA DINAMA NETKO JE UBIO ODVIJAČEM? ‘Naš Antiša je ostavljen da umre kao pas. On ne bi mi mrava zgazio’

U nedjelju navečer 29-godišnji Ante Škember pronađen je mrtav na livadi u zagrebačkoj Sloboštini. Pronašla ga je prolaznica.

HOROR NA USKRS: Na livadi pronađen teško ozlijeđeni mladić (29), preminuo u bolnici

Policijski istražitelji vode detaljnu istragu okrutnog ubojstva na rubnom dijelu Sloboštine. Mladom navijaču Dinama, članu Bad Blue Boysa, netko je zadao smrtonosni ubod odvijačem, piše Jutarnji, te ga ostavio da iskrvari u grmlju stotinjak metara od Kauflanda.

Na mjestu zločina nije ostalo mnogo tragova, no doznaje se kako bi jedan od njih policiju mogao odvesti do počinitelja. Tijelo Ante Škembera trenutno je na obdukciji u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku. Pogreb je planiran sutra u Velikoj Gorici.



Nitko ne zna mogući motiv ubojstva

Obitelj i prijatelji ubijenog mladića su shrvani.

‘Želimo tugovati u miru. I samo bih želio napomenuti kako sve ono što se piše po medijima nije istina. Mi kao obitelj ne znamo tko je ubojica, niti znamo motiv. Nadamo se da će se sve brzo rasvijetliti’, rekao je novinarima jedan od braće ubijenog.

O Anti sve najbolje govori i jedan njegov prijatelj.

‘Živio je za domovinu i za Dinamo’

‘Pa, Antiša je ostavljen da umre kao pas. Vjerujte, on ne bi ni mrava zgazio. Živio je za domovinu i za Dinamo. Svoje grijehe iz mladosti, što se tiče navijačkih ispada na stadionu, paljenja stolaca i bacanja baklji, riješio je odmah, i to je sve iza njega. Za sve je kriva atmosfera koja te ponese kad netko drugi inicira. Kaže se mladost-ludost. Ante je neosuđivana osoba, to shvatite.

Nema neprijatelja. Radio je neko vrijeme u jednom kafiću, a u posljednje vrijeme, barem kako nam je rekao, radio je u tvrtki svoga brata. Nama je, njegovim prijateljima, teško, a zamislite kako je tek njegovim roditeljima koji su prekrasni ljudi’, rekao je prijatelj koji je dodao kako je Ante bio pomalo čudan, ali nadasve pravi prijatelj.

Znao je izbivati iz kuće

Poznanici pak govore kako se Ante ponekad znao udaljiti od kuće te ga doma nije bilo po nekoliko dana.

‘Kad smo čuli da je ubijen, prvo smo pomislili da je bio žrtva razbojništva zbog nekoliko kuna i da se suprotstavio lopovu. No, čini se da to nije povezano jer su kod njega nađene sve njegove stvari. Želimo znati što se dogodilo, ali i kad se počinitelj otkrije, neće nam biti nimalo lakše jer Antišu nam više ništa neće vratiti’, rekao je prijatelj ubijenog mladića.