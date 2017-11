SPLITSKI KOMUNALCI I PRIVATNICI ZARATILI ZBOG POGREBNIH USLUGA: ‘Traže od članova obitelji da nose lijesove’

Vlasnik privatnog splitskog pogrebnog poduzeća “Bila ruža” Darko Peričić proziva Županiju, Grad i komunalnu tvrtku “Lovrinac” da se stavljaju iznad zakona te da su zbog njihove međusobne sprege nelojalna konkurencija ostalim poduzetnicima navodeći kako krše tržišnu utakmicu i sramno manipuliraju građanima.

“Iako je u travnju 2015. na snagu stupio novi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, koji ide u smjeru liberalizacije tržišta, gradske i županijske strukture protuzakonito nastoje produžiti monopol komunalnog poduzeća. Svi su se privatnici morali uskladiti sa zakonom osim ‘Lovrinca’, kojemu je Carinska uprava po našoj prijavi tijekom nadzora utvrdila da obavljaju pogrebničku djelatnost bez ishođenog rješenja o ispunjavanju uvjeta za taj posao, zbog čega je toj tvrtki izdan prekršajni nalog na koji su uložili prigovor, pa je slučaj dostavljen Prekršajnom sudu na postupanje”, tvrdi Peričić.

Ističe kako je broj mrtvozornika dostupan je samo preko “Lovrinca” pa se zna dogoditi da ostala pogrebna poduzeća uopće ne znaju koji je mrtvozornik dežuran pa policija, Hitna i ostale službe građane upućuju da se jave u Lovrinac što smatra menipuliranjem građana.

Agencija odbila predstavku

Prema njegovim riječima, Županija još uvijek nema ustrojeno povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozorničke službe, koje sukladno Pravilniku također mora biti imenovano na rok od četiri godine. Žalio se, kaže, Županiji, no privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Tomislav Đonlić uputio ga je da se obrati Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja što je i učinio. No, Agenija je, ističe odbacila njegovu predstavku samo na temelju toga što im je Lovrinac odgovorio kako dogovora, odnosno manipulacije nema.



Osvrćući se na problematiku, Petar Bilobrk, direktor “Lovrinca” navodi kako nekim privatnim pogrebnicima najviše smetaju niske cijene usluga komunalne tvrtke.

Što se tiče obavljanja djelatnosti bez rješenja o ispunjavanju uvjeta, prvi čovjek “Lovrinca” priznaje kako im Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji nije izdao pozitivno rješenje pozivajući se na, kako tvrdi, protuustavni “naputak” koji je potpisao tadašnji ministar poduzetništva, a u kojem se navodi da komunalna poduzeća ne bi smjela obavljati usluge prijevoza pokojnika. Pritom ističe kako su druge tvrtke iz drugih gradova isto odobrenje dobile, piše Slobodna Dalmacija.

Peričić tražio asistenciju “Lovrinca”

“Žalili smo se na tu odluku Ministarstvu gospodarstva, pokrenuli smo i upravni spor, koji je još u tijeku. Međutim, javno postavljam jedno drugo pitanje – kako samo jedna osoba može biti pogrebnik i kako jedna osoba može s pijetetom preuzeti tijelo pokojnika, kao što je slučaj s gospodinom Peričićem, bez da zamoli rodbinu za pomoć, budući da lijes ima od četiri do osam ručki”, pita se Bilobrk.

Naglašava kako su Grad Split i Općina Podstrana raspisali natječaje za prijevoz pokojnika za koje je potrebno obaviti obdukciju, na koji se javio jedino “Lovrinac”. “Očito se radi o velikoj obvezi koja uključuje dežurnu službu, rashladne komore, pogrebna vozila i drugo, a od svega na kraju ima malo koristi. Baš se nedavno sjećam situacije kad je gospodin Peričić zamolio obitelj pokojnika da zovu nas radi preuzimanja tijela s devetog kata, nakon čega bi on dalje preuzeo posao – izbor lijesa i cvijeća, prijevoz do mjesta pokopa… Mi smo to učinili i to je tada bilo u redu, a sada nas proziva”, zaključuje Bilobrk.