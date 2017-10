SPLITSKA BAKA U RATU S PEDOFILOM KOJI JOJ JE ZLOSTAVLJAO UNUČICE: ‘Vodio ih je u auto, pa u šumu…’

Žena iz okolice Splita odlučila je uzeti stvari u svoje ruke i sama se obračunati s 25-godišnjim pedofilom koji se posljednjih mjeseci nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje da je spolno zlostavljao njezine dvije unučice. Baka sada po splitskim kvartovima lijepi letke kako bi upozorila javnost i druge roditelje na opasnost.

Svoju potresnu priču 55-godišnja gospođa iz Splita je ispričala novinaru Slobodne Dalmacije, međutim taj list, kako to zakon nalaže, nije objavio njezin identitet zbog zaštite žrtava, a iz istog razloga se ne smije objaviti ni ime osumnjičenog pedofila.

Baka je ispričala kako je sve započelo početkom ove godine dok se o djeci brinula njihova 17-godišnja teta, očeva sestra jer je on upao u probleme s kockom. Naime, zadužio se u kamatara i nikad ga nije bilo kući.

HOROR U SPLITU: Dadilja snimala djecu i slala njihove snimke svom partneru pedofilu; u autu zlostavljali jedno dijete



Jedna od djevojčica je ispričala majci strahote koje su ona i sestre proživjele

O djevojčicama se veći dio dana nije mogla brinuti ni njihova majka jer je radila više poslova kako bi prehranila obitelj.

“Radila je i noć i dan, kako bi prehranila obitelji i skupila novac za vraćanje dugova. I tako je po djecu u vrtić išla njihova teta koja bi ih onda čuvala”, rekla je baka djevojčica. Navela je da je manijak putem Facebooka došao do 17-godišnje djevojke te ju najprije zaveo, a potom su zajedno počeli zlostavljati dvije djevojčice.

“Tog bolesnika pedofila ni ta mala ni mi nismo poznavali dok se sve ovo nije dogodilo. Kako sam doznala poslije, on je nju našao preko Facebooka. Tko zna koliko cura je vrbovao dok nije naletio na nju, neuglednu i dovoljno povodljivu. Počeli su se dopisivati, valjda se i zaljubila u njega. Odmah joj je dao do znanja što želi, kazao joj je da se protiv njega vodi postupak za istu stvar u jednom drugom gradu. Prvo ju je nagovarao da ona bludniči nad djecom dok ih čuva, da ih slika dok vrše nuždu s fokusom na spolne organe, da ih stavlja sebi u krilo, samozadovoljava se i slično… A ona je sve slikavala i slala mu snimke. Na kraju bi ona djecu, umjesto da ih čuva doma, vodila u njegov auto i onda su ih odvozili u šumu gdje bi on…uh, ne mogu govoriti, da samo znate koliko mi je teško”, rekla je žena za spomenuti list.

CURE DETALJI O DVOJCU KOJI JE ŠOKIRAO SPLIT: Podignuta optužnica protiv muškarca koji je podvodio maloljetnu dadilju s kojom je spolno zlostavljao djecu

Strahote su se događale sve dok jedna od djevojčica nije svojoj majci jedne večeri rekla da ju je Duje dirao po spolnom organu. Duje je bilo lažno ime s kojim se pedofil predstavio curicama, a kad ju je majka pitala tko je to, djevojčica je kazala da je to momak s kojim se teta druži. Šokirana majka, kći gopođe koja je sve ispričala Slobodnoj, odmah je otišla sve prijaviti policiji koja je ubrzo uhitila i 25-godišnjaka i perverznu tetu, a u njegovu telefonu i kompjuteru pronašli su gomile snimaka i fotografija.

SPLIĆANI STRAHUJU ZA DJECU: Dijele se letci o pedofilu koji vreba djevojčice

Monstrum je djevojčice zlostavljao zajedno s njihovom tetom

“Moja kćer je totalno “pukla” od svega, a ni ja više nisam normalna. Ali ne smijem izgubiti kontrolu ja sam hraniteljica obitelji sad i odlučila sam ne predati se, već se boriti na drugi način. Ime tog bolesnika slučajno sam saznala, a nakon što 4 mjeseca nisam mogla oka sklopiti od misli na stravu koju su moje curice proživile. A onda sam odlučila otići do njegove kuće, upoznati njegovu mater i oca, da vidim znaju li oni tko im je sin, jel uopće živi s njima, jesu li nesretni kao i ja. I došla sam na adresu, do male obiteljske kućice, otvorio mi je njegov otac. Pitala sam ga je li on otac pedofila tog i tog, a on se iznenadija. Rekla sam mu da sam ja baka curica koje je njegov sin zlostavljao. Uveo me u kuću. Unutra sve staro, ruševni namještaj, miriše tufina, a jedino je ‘oči bola’ velika televizija i kompjuter. Rekao je da ne vjeruje da je njegov sin to napravio, da je moja kćer mijenjala iskaze, a ja sam mu kazala da to nije moja kći, nego teta djevojčica. Pitala sam ga zna li da se protiv njegovog sina vodi postupak za ista nedjela u drugom gradu, a on je rekao da mu je odvjetnik kazao da će to pasti u vodu. I tu sam ‘poludila’, podigla sam glas. Pitao me je što hoću, da li sam došla prijetiti, hoću li ubiti njegovog sina? Ne, ne bi ga ubila, skinula bi ga do gola i natjerala da s natpisom ‘ja sam pedofil’ šeta po kvartu danima, eto to bih napravila”, rekla je uznemirena žena.

‘Skinula bi ga do gola i natjerala da s natpisom “ja sam pedofil” šeta po kvartu’

Nakon tog razgovora je odlučila sama se obračunati s pedofilom pa je napisala prvi letak u kojem je navela ime i inicijale prezimena osumnjičenog pedofila i kvart u kojem živi. Podijelila je stotinjak takvih letaka po Brdima i Ravnim njivama, a neki od građana čak su uznemireni zvali i policiju. Baka djevojčica je poslije uspjela saznati tko su stričevi, ujaci i tete 25-godišnjaka i sve ih je, barem one koje je uspjela dobiti, nazvala na telefon i pitala ih znaju li koga imaju u obitelji. Neki su se šokirali, neki nisu.

U obitelji pedofila neki su znali što on radi

“Jednom od ujaka sam rekla da želim da mu cila familija i rod i porod zna ko je mali, a on je reka: “Ne brinite, gospođo, dobro se to zna.” Tog dana kad sam prvi put dijelila letke, negdje oko jedan, na vrata mi je netko pozvonio, neki glas mi je govorio da otvorim. Nisam znala tko je, a kad sam preko prozora dječje sobe pogledala tko je na vratima, vidjela sam njegovog oca. Potom mi je otac rekao da će me ubiti. Dobila sam neku neopisivu snagu, djeca su bila sa mnom, nisam htjela da ih oni vide, nisam to mogla podnijeti i skočila sam kao lavica, počela sam vikati da ću ga rastrgati. A njihov sin, pedofilov brat, nadvio se onako visok i mršav nad balkon i šaputao da pazim dobro kad uđem u auto hoće li odletiti u zrak i ja i auto. Sve sam prijavila policiji koja je reagirala i privela ih. Znate, kad o svemu tome mislim, osjećan se nekako šporko, ka da smo i ja i dica oštećeni, nekako s gađenjem se osjećam, ne znam kako bi vam to opisala… Ali, nisam od onih koji će siditi doma, gledati turske serije i pušiti i nervirati se, a da netko upropasti život meni i njima, e neće”, opisala je ova nevjerojatno hrabra žena kroz što je prolazila posljednjih nekoliko mjeseci.

U svemu “lišo” nije prošla ni teta djevojčica jer je njihova baka napravila i 40-ak letaka s podacima 17-godišnje djevojke te ih podijelila po centru Splita. Verbalno se sukobila i s djevojčinom majkom, no od svoje borbe ne odustaje. Kaže kako njezina obitelj ne podržava to što radi, no ona je u tome našla svoj smisao i svoju borbu.

Obitelj ju ne podržava u dijeljenju letaka, ali je u borbi protiv pedofila ona pronašla svoj smisao

“Napravila sam prije desetak dana novi letak, najveći i s najviše detalja o njemu i njegovoj obitelji, a potpisala sam se kao lavica koja lovi pedofile. Bila sam spremna taj dan da će mi opet doći na vrata, spremila san četiri kacavide za obranu, ali nitko nije došao. Moj život do tada je bio bajka, živjela sam mirno i kako sam htjela, bila sam sretna. Otkad se to dogodilo mojim unučicama, moj život više nisu cvijeće i ptičice, već borba protiv pedofila. Ne bojim se zatvora, ne bojim se ničega i neću odustati od dijeljenja letaka. Tom bolesniku, a i drugima sličnim njemu, želim ukrasti život kao što ga je on ukrao meni. Nemam više mira, odlučila sam se boriti na ovakav način protiv svakog pedofila za kojeg budem pouzdano i provjereno saznala da je to što je. Voljela bi upoznati i povezati se s drugin ljudima kojima se dogodio isti ili slični užas, da se družimo i olakšamo jedni drugima patnje. Mene samo zanima da li ti pedofili, da li je taj bolesnik mislio da ta dica nemaju nikoga tko će ih osvetiti, da to mogu napraviti i da će proći nekažnjeno. E neće”, zaključila je baka djevojčica.

Spomenimo i to da su ovu splitsku gospođu policajci posjetili na radnom mjestu u četvrtak te joj uručili poziv na Prekršajni sud. Ženu se tereti da je zalijepila veći broj letaka na štetu osumnjičenog mladića i njegova oca.