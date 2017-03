SPLIĆANI U PANICI ZBOG VODE JURILI U KUPOVINU: ‘Tko je mogao zamisliti da će doći do ovoga, otišle su nam sve zalihe’

Splićani su u utorak poslijepodne i navečar, nakon vijesti da nemaju pitku vodu, opustošili sve trgovačke centre i dućane koji su ostali čak i bez zaliha flaširane vode.

Nakon što je splitska tvrtka Vodovod i kanalizacija u utorak poslijepodne objavila kako voda zbog zamućenja u tamošnjem kraju nije za piće, Splićani su krenuli u bjesomučnu kupovinu pa je flaširana voda u večernjim satima u trgovačkim centrima bila već razgrabljena.

“Vi ste stota osoba koja me pitala za vodu, to je danas top tema! Velike boce od 5 litara nestale su čim su ljudi čuli da ne smiju piti vodu, nemojte se nadati da ćete to negdje pronaći. Tko je mogao misliti da će doći do ovoga, otišle su nam sve zalihe, ali već ujutro stiže nam nova pošiljka”, komentirala je prodavačica u jednom trgovačkom centru nudeći pritom kucima boce od dvije litre.

Slobodna Dalmacija piše kako su ljudi u nedostatku većih boca doslovno grabili i na blagajne nosili cijelu plastičnu ambalažu koja je sadržavala šest komada po dvije litre.



Novinari su u drugoj velikoj prodavaonici zatekli tek boce od pola litre i to one s okusima. A ista slika ponovila se i u manjim kvartovskim dućanima. Police su bile opustošene. Prodavačica u jednoj prodavaonici u Bolu kazala je kako se kupci čude i uzimaju sve što je ostalo, obuhvaćajući i mlijeko i gazirana pića.

ALARMANTNO UPOZORENJE ZA SPLITSKI KRAJ: ‘Voda nije za piće. Najugroženije skupine su djeca i stariji’