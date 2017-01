SMRT 9-GODIŠNJAKINJE U SLAVONSKOM BRODU: Još se ne zna što je uzrokovalo izljev krvi u mozak, ne bi joj bilo spasa ni da je bila u bolnici

Nakon što je u ponedjeljak u Tomici kod Slavonskog Broda, pod još nerazjašnjenim okolnostima preminula devetogodišnja djevojčica, još se uvijek ne zna uzrok njezine smrti.

Podsjetimo, otac devetogodišnje Monike našao ju je mrtvu kada se vratio kući s posla. Roditelji, a potom i liječnici Hitne pomoći, djevojčicu su puna dva sata pokušavali reanimirati, no nije joj bilo spasa.

TRAGEDIJA KOD SLAVONSKOG BRODA: Otac došao kući i našao mrtvu 9-godišnju kćer

Žalila se na glavobolju, a onda iznenada preminula

Nitko još ne može povjerovati da je Monika mrtva. U obitelji vlada velika tuga, a i na društvenim mrežama prijatelji pišu kako je Monika bila ‘mali anđeo koji će zauvijek ostati u našim srcima’. Pokopana je jučer na gradskom groblju u Slavonskom Brodu.



Dok se pripremala za odlazak u školu, djevojčica je nazvala majku i požalila joj se na bolove u glavi. Majka ju je pokušala umiriti rekavši joj da je to možda od hladnoće te da će glavobolja proći. Djevojčica se ranije nije žalila na bolove. Došavši kući, otac ju je našao na podu i smjesta nazvao Hitnu pomoć te ju sam okušao oživjeti. Ekipa Hitne pomoći stigla je za sedam minuta. Tijekom pokušaja reanimacije djevojčici je u nekoliko navrata čak zakucalo srce, no tada bi ponovno stalo.

Monika je bila najmlađa od tri kćeri u obitelji. Njezin stric Ivica je za 24sata ispričao kako su sve tri djevojčice od najranije dobi bile samostalne, a Moniku su svi voljeli, bila je omiljena i u obitelji i u školi.

Izljev krvi u mozak

Čak i nakon obavljenog očevida, ne zna se od čega je djevojčica preminula. Mrtvozornik na tijelu nije pronašao nikakve tragove nasilja, a nema dokaza ni o neispravnosti dimovodnog sustava u kući u kojoj je preminula. Liječnica je rekla da je došlo do izljeva krvi u mozak, no ne zna se zbog čega. Nalazi obdukcije bit će poznati tek za tjedan dana, a do sada na tijelu nisu pronađene nikakve nepravilnosti ili urođene mane.

Stric Ivica kaže da su mu u bolnici liječnici rekli da je smrt bila neizbježna – čak i da je Hitna pomoć u istom trenutku bila uz Moniku, ili da je tada već bila u bolnici, ne bi joj bilo spasa, piše 24 sata.