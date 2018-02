PRVA BEBA U SLAVONSKOM SELU NAKON ČAK 33 GODINE: Maleni Marin tračak je nade u mjestu koje nestaje

“Nekad je ovo selo vrvjelo od života. Drugačije se živjelo”, kaže pradjed mališana koji je prva beba stigla u Mihaljevce nakon 33 godine.

U Slavonskom selu Mihaljevci ovih se dana rodila prva beba unatrag 33 godine. Tako je mjesto kod Pleternice dobilo i svog desetog stanovnika. Maleni Marin došao je u obitelj Mateja i Ane Bello, koji su jedni među rijetkima koji su se odvažili ostati u tom kraju i ne otići trbuhom za kruhom.

Pleternički Mihaljevci najviše su stanovnika imali 1931. godine kada ih je ondje bilo 184. Veliki pad broja žitelja dogodio se između 1961. i 1971. kada je mesto “spalo” na njih 87.

Svega se toga dobro sjeća djed Mateja Bella, 69-godišnji Mato Čočić koji u Mihaljevcima živi sa svojom suprugom Maricom koje je rodom iz susjednog sela Kalinića.



“Nekad je ovo selo vrvjelo od života. Drugačije se živjelo. Jako se dobro sjećam kada su u selu bile nastanjene 52 kuće. Ovdje u selu imamo i kapelicu koja je posvećena sv. Blažu kojeg danas slavimo. Eto kao što vidite mi danas ovdje imamo i kirvaj. Nekad se to ovdje naveliko slavilo. Od 1970. godine sve je krenulo nizbrdo, jako se puno njih raselilo. Mi još uvijek nemamo ni asfaltiranu cestu do sela. Raduje me što su prijatelji mog unuka Mateja došli čestitati mu dobivanje djeteta, sina, mog praunuka”, kazao je djed Mato koji je dočekao čestitare za portal Požega.eu.