POZNATA GLUMICA ZA NET.HR O SVOJOJ NOVOJ ULOZI: ‘Uvijek sam mislila da će mi biti lako kad zatrudnim, ali nije…’

Petra Kurtela je bila jedna od četiri stilista koji su složili svoj styling za nadolazeće proljeće i ljeto u suradnji s City Centerom One u kampanji Hello Fashion!, a mi smo iskoristili priliku da razgovaramo s njom o njenom izletu u posao modnog stilista, trudnoći i poslovnim planovima.

Glumica koje se većina sjeća kao Lane iz serije Zabranjena ljubav, a sada stalna članica kazališta Komedija, nedavno je potvrdila šuškanja da je trudna te otkrila da nosi sina kojeg, zapravo, ona i njen dugodišnji dečko Igor nisu planirali. Ipak, vijest o prinovi ih je oduševila te jedva čekaju postati roditelji.

#trbušaste #bosonoge #pregnancylife #actresslife #petrakurtela #vandawinter #gingerperspective #babybumps 💙💙

Petra, nažalost, ima komplikacije u trudnoći, zbog čega mora mirovati i ne može raditi. Upravo zato joj je ‘izlet’ u modne vode odlično došao. Glumica je, naime, sudjelovala u kampanji City Centera One pod nazivom Hello Fashion! koja je, osim nje, okupila još tri poznata imena: Viktora Dragu, Roberta Severa i Isabellu Rakonić, koji su osmislili stylinge za nadolazeće proljeće i ljeto.

Petra je za Net.hr otkrila odakle ona u ovoj modnoj priči.

“I ja se pitam! Dobila sam poziv i odazvala se. Bilo je zanimljivo. Ozbiljno sam shvatila svoj dio posla. Imala sam malo vremena, ali odlučila sam dati sve od sebe i okušati se u poslu stilista koji je meni zapravo stran”, rekla je Kurtela.

“To je krvav posao, ljudi toga nisu svjesni. Ja sam sada još više toga svjesna, tako da im svaka čast”, dodala je glumica, dodavši kako su kazalište i film ipak njena prava ljubav.

No, poziv za sudjelovanje u kampanji je, kaže, doživjela kao kompliment. Glumica, naime, glasi kao žena sa stilom, koja se ne libi eksperimentirati s modom.

“Ja ne vjerujem u in i out. Vjerujem da bi svatko trebao nositi što god želi i biti jedinstven. To će biti uspješno ili neće, ali svejedno je i to bolje nego da svi hodamo kao klonovi. Mene ljudi pitaju kako sam tako hrabra oko neke kombinacije, no ja to ne smatram hrabrošću jer pomislim ‘neće se srušiti svijet, može u najgorem slučaju biti smiješno, a ja volim kada je komično'”, objasnila je Kurtela.

Ime im zadaje muke

U sasvim novoj ulozi ;)

#styling #kampanja #citycentarone #fashion #myguysmodels

Otkrila nam je i jesu li ona i Igor odabrali ime za dječaka kojeg očekuju.

“Nismo još odabrali ime, dvoumimo se. Teško mi je s muškim imenima. Za žensko ime bi bilo puno lakše, imamo ih dvadesetak koja nam se sviđaju, a s muškima nam je nešto teže”, rekla je Petra, no nije nam željela otkriti ‘favorite’ jer, kaže, svašta se još može promijeniti.

U trudnoći joj najteže pada to što mora mirovati, zbog čega je morala staviti svoj posao na pauzu.

“Uvijek sam nekako mislila ‘ako ikad zatrudnim, to će proći lako’, a nije uopće lako, barem nije meni, i gledam sasvim drugim očima na sve majke i sve trudnice. Volim biti aktivna, volim raditi, volim stvarati. Zato mi je i ovaj stilistički posao puno značio jer sam se mogla izražavati kreativno nakon dva mjeseca ležanja u krevetu i to me baš diglo”, objasnila.

Najteže joj pada – mirovanje

#monguerlain #perfume #palace #petrakurtela #vandawinter #actresslife #pregnancylife #week32 #week16 #envyroom

Vrijeme krati gledanjem serija i čitanjem filmskih scenarija, za što je prije teško pronalazila priliku, a u svemu joj pomažu obitelj i prijatelji.

“Svi mi pomažu. Dečko uskače iako je pretrpan poslom, pomažu mi roditelji, posjećuju me prijatelji, a i ja doprinosim koliko sam u mogućnosti”, kaže Petra.

Na rodiljnom dopustu planira ostati šest mjeseci, no to će, kaže ovisiti o brijnim faktorima, ponajprije o poslovnim ponudama.

Otkrila nam je da joj trenutno najteže pada što se ne smije previše kretati jer je namjeravala vježbati u trudnoći.

“Željela sam biti jako fit trudnica, iako se kile ne lijepe na mene ni sad pa mojim mišićima nije problem izdržati ovih pola kile koliko sam dosad dobila”, našalila se Petra.