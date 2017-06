SISAČKA GRADONAČELNICA KRITIZIRALA POLICIJU PA ZAVRŠILA S OPTUŽNICOM: ‘Maricom su mi prepriječili put’

Sisačka policija podigla je optužni prijedlog protiv gradonačelnice Siska Kristine Ikić Baniček. Terete je za remećenje javnog reda i mira. Ona je pak na svojem Facebook profilu otkrila kako je do takvog razvoja događaja došlo zbog njezine stranačke pripadnosti.

Ikić Baniček je 12. svibnja kao gradonačelnica u svom pisanom aktu vrijeđala i omalovažavala državno tijelu Službu kriminalističke policije PU sisačko-moslavačke i policijske službenike čime je, stoji u obavijesti policije, počinila prekršaj.

O svemu se oglasila i sisačka gradonačelnica na Facebooku. U statusu se obratila ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.

‘Poštovani ministre Božinoviću,



vjerujem da svaki ministar želi iza svojeg mandata ostaviti neki projekt, rezultat rada, neki trag u povijesti ministarstva, ali u 11. danu vašeg mandata, nisam očekivala da je politička represija, lažne optužbe za verbalni delikt i diskriminacija gradonačelnice jednog Grada zbog moje „krive“ stranačke pripadnosti, baš „projekt“ s kojim želite ostaviti trag. Dakle, ja sam četiri godine proteklog mandata strpljivo nakon svake HDZ-ove konferencije za medije i lažnih optužbi dostavljala sisačkoj policiji opsežnu dokumentaciju temeljem njihovog zahtjeva. Čak i kada je tu dokumentaciju kao zaposlenica Policijske uprave sisačko-moslavačke „obrađivala“ tajnica sisačkog HDZ-a.

‘Kao da živimo u policijskoj državi’

Malo manje strpljenja sam imala kada su mi dostavili poziv na razgovor u svojstvu građanina malo prije 22 sata navečer uz dramatičan dolazak „marice“ koja mi je prepriječila put jer, eto baš nisu mogli do mene tijekom dana iako mi je ured udaljen točno šest metara od njihovog. Ministre, Sisak je vrlo miran i siguran Grad u kojem žive dobri, obiteljski ljudi, nenavikli da ih se tretira kao da živimo u policijskoj državi. Stoga možete zamisliti moje iznenađenje kada su mi dva policijska službenika jučer uručili Obavijest o podnošenju optužnog prijedloga protiv mene kao gradonačelnice Grada Siska jer sam navodno u dopisu upućenom Službi kriminalističke policije „vrijeđala i omalovažavala službeno tijelo i policijske službenike“.

Ovaj najnoviji biser sisačke policije ne mogu protumačiti nikako drugačije nego kao politički pritisak na mene nakon što sam suvereno pobijedila na izborima, no problem je što se kao sredstvo političkog pritiska koristi policija, koja nikada i nikako ne bi smjela biti alat u rukama politike već neovisno i stručno tijelo, što u sisačkom slučaju nažalost nije.

‘Nalogodavci su uznemireni’

Policija je možda imala drugačiji položaj u društvu 1976. godine, kada je napisan Zakon prema kojem me danas lažno optužuju za verbalni delikt. Ja razumijem da su nalogodavci ovoga nervozni i uznemireni jer mi uza sve napore policije ništa ne mogu prigovoriti niti staviti na dušu, no smatram da policija ne bi trebala služiti njihovim političkim interesima. No, to je samo moje skromno mišljenje.

Srdačno vas pozdravljam’, objavila je Ikić Baniček.