I TAMO IMA SEKSIZMA?! Tvrde da žena u upravi čini tvrtku smiješnom, a poslove sklapaju u striptiz-klubu

Seksualno uznemiravanje, mobing, mržnja usmjerena prema ženama. Seksizam i igre moći pripadaju u svakodnevicu Silicijske doline.

Dok Marka Zuckerberga i Stevea Jobsa opisuju kao pozitovne primjere njihove kolegice u Silicijskoj dolini nikako ne mogu upasti u tu grupu uspješnih. Razlog za to jest to što su žene.

“Ne sviđa mi se kako žene razmišljaju”, kaže investitor na ideju Kathryn Tucker, koja je željela razviti aplikaciju koja pomaže roditeljima da lakše pronađu aktivnosti za svoju djecu.

“Žena u upravi čini tvrtku smiješnom”, izjava je, pak, jednog od osnivača Tindera, koji je tu mislio na svoju bivšu djevojku, Whitney Wolfe, koja je također bila dio osnivačkog tima. Wolfe je napustila tvrtku i optužila Tinder za seksualno uznemiravanje. Potom je osnovala “women first” portal Bumble, koji je u međuvremenu pored Tindera, postao jedan od najuspješnijih dejting portala.



Da situacija u Silicijskoj dolini kad je riječ o spolovima nije blistava potvrđuju i izjave žena. “Često sam tretirana kao asistentica. Očekivali su od mene da kuham kavu ili bi me čak na sastancima poslali van”, priča Lakshmi Balachandra koja je godinama radila u jednoj velikoj tvrtki kao jedina žena te se na sve načine pokušavala uklopiti u muško društvo. Do te mjere da je s kolegam išla na golf ili u striptiz-bar. “Jer, tamo se sklapaju poslovi”, kaže ona. “Ako čovjek nije tamo kada treba biti, onda on nešto propusti ili ne dobije iste mogućnosti.”

Porazni rezultati istraživanja

Prema istraživanju Sveučilišta Standford čak 60 posto žena koje su ispitali muške su kolege seksualno uznemiravali u Silicijskoj dolini. Ponižavajuće komentare slušalo je čak 90 posto njih. Slučajeve nisu prijavljivale jer su strahovale za karijeru.

Uber je jedna od rijetkih tvrtki u kojoj je pritisak na vodstvo tvrtke bio tako velik da je osnivač morao odstupiti sa svoje pozicije. Ali, čitava stvar je pokrenuta tek nakon što je jedna zaposlenica javno na svom blogu pisala o svojim iskustvima. Prije toga njezine žalbe u kompaniji su bile jednostavno ignorirane, piše Deutsche Welle.

Prema statistici Crunchbasea, samo je devet posto osnivača startup-tvrtki u Silicijskoj dolini ženskog spola. Na direktorskim položajima su uglavnom muškarci. Sahil Raina, profesor Sveučilišta u Alberti misli da se razlozi mahom nalaze u niskom postotku žena koje završavaju tehničke fakultete, ali i u činjenici da su one svjesne da će teško pronaći ulagače.

Više novca za projekte koje vode muškarci

U protekloj godini je investirano ukupno 94 milijarde dolara u „muške” startup-tvrtke. Ideje u koje je bila uključena najmanje jedna žena, dobile su samo 10 milijardi dolara.

Ako jedna žena osnuje uspješnu tvrtku, onda će njezin primjer pratiti i druge žene. Studija koju je vodila investicijska platforma FundersClub, u startup-tvrtkama koje su osnovale žene, radi dvostruko više žena nego u tvrtkama koje su osnovali muškarci.

U startup tvrtkama koje su osnovale žene radi 40 posto žena, u Googlu je to 31 posto, u Facebooku 33, a u Uberu 36 posto.