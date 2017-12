SAVJETI ZA ODABIR NAJBOLJEG MJESTA U AVIONU: Ako putujete ekonomskom klasom ovo će vam biti zlata vrijedno

Donosimo nekoliko savjeta kako si olakšati putovanje u ekonomskoj klasi aviona.

Poznato je da sjedala u avionu, osim ako se ne radi o prvoj ili bar business klasi, nisu baš najudobnija stvar na svijetu. Većina putnika, zbog prihvatljive cijene karata, za svoje putovanje avionom biraju upravo sjedala u ekonomskoj klasi. No, putovanje u toj klasi ima svoje boljke. Stručnjak za luksuzni interijer aviona, Ron Soret, dao je svoje savjete za izbjegavanje skučenih, glasnih i turbulentnih mjesta.

Odaberite prednji dio aviona

Što vam je sjedalo bliže kokpitu, to će vam ugodniji biti let. ‘Prednji dio kabine je obično i najudobniji. Turbulencija se osjeti u cijelom avionu, ali je u prednjem dijelu najblaža’, kaže Soret i pojašnjava kako krila održavaju stabilnost zrakoplova pa je svako sjedalo od kokpita do krila poželjno po pitanju turbulencija.

Prednji dio zrakoplova je ujedno i najtiši. ‘Stražnji dio je glasniji zbog buke motora i ispuha, a uglavnom se tamo nalaze i WC-i čiji rad također stvara buku’, dodaje Soret.



Ne birajte sjedalo u sredini

I sjedalo uz prozor i sjedalo uz prolaz imaju svoje dobre i liše strane. Sjedalo u sredini pak ima samo loše strane. Evo i zašto.

Ako sjedite uz prolaz, lakše ćete moći namjestiti noge, moći ćete ustati na WC kad god poželite i imat ćete nesmetan pristup pretincima s prtljagom. Loša strana je u tome što ćete se isto tako morati ustajati svaki put kad netko tko sjedi u vašem redu mora ići na WC ili do pretinca što može biti nezgodno ako netom prije toga uhvatite dobar položaj za spavanje.

Što se pak sjedala uz prozor tiče, dobra strana je u tome što se možete nasloniti na prozor kako biste odrijemali. No, kad trebate ustati, morate dići sve koji sjede ispred vas.

Uzmemo li sve to u obzir, sjedalo u sredini zaista ispada najgore. Niti imate mjesta za noge, niti se možete nasloniti.

Prostor za noge

Ovisno o modelu aviona i poziciji sjedala, veličina prostora za noge varira između 71-86cm, dok je prosjek oko 79 centimetara. Ako imate dulje noge ili jednostavno želite letjeti malo komfornije i bez grčeva u donjim ekstremitetima, Soret preporučuje da izaberete sjedala u prvom redu iza zida jer je upravo kod njih najviše mjesta. Kod većine aviokompanija postoji i odabir opcije ‘economy plus’ koja će vam isto tako pružiti više mjesta.

Pazite na temperaturu

U kabini aviona temperatura se kreće između 20 i 23 stupnja što bi vam trebalo pružati maksimalan komfor jer se radi o temperaturi koju obično održavamo u svojim domovima. No, ako vam bude pretoplo, iznad vas je sustav klimatizacije koji možete namjestiti kako vam paše. Ako vam je prehladno, uvijek možete tražiti dodatnu dekicu.