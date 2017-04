SANDRA AFRIKA NAPADNUTA I OPLJAČKANA: ‘Nekoliko puta ju je krvnički udario pa joj je šiknula krv iz nosa’

Hvala svima na predivnim cestitkama. Evo i par reci… Iako sam 10 godina prisutna na estradi i dalje ne mogu da poverujem u ovoliki uspeh. I taj isti uspeh svakim danom ucvrscuje vasa nedogledna podrska. Drago mi je sto je moje ime obelezilo jednu deceniju (nesebicno) hitovima. Hvala sto cenite moj rad i sto moje pesme nalaze put do Vas. 💋❤️ Uskoro cu vas obradovati novim albumom. #SandraAfrika

