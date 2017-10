ŠALJIVA SITUACIJA U GRČKOM PRVENSTVU: Htio se našaliti sa sucem, dobio žuti karton pa zabio eurogol!

U grčkom prvenstvu na utakmici Xanthija i AEK-a koja je završila rezultatom 1-1 dogodila se zanimljiva situacija.

Naime, nakon što je glavni sudac dosudio slobodni udarac za domaćine, uz loptu je odmah stao Brito sa željom da on bude izvođač istoga. Sudac Ioannis Papadopoulos pjenom je označavao mjesto izvođenja slobodnog udarca te je tada slučajno poprskao Brita po kopačkama.

Igrač Xanthija se odlučio našaliti sa sucem te je pjenu lagano obrisao o njegovu nogu, ali sudac nije imao razumijevanja za njegovu šalu te mu je pokazao žuti karton.





No to nije uspjelo omesti koncentraciju igrača domaćih koji je fenomenalno pogodio za vodstvo svoje momčadi. Gosti su do kraja došli do boda, a Xanthi je utakmicu završio sa dva igrača manje.