RIJEČKE STUDENTICE TEŠKO OPTUŽUJU PROFESORA: ‘Vrijeđa nas po nacionalnoj osnovi, a način na koji odrađuje predavanja je skandalozan’

Studentica Filozofskog fakulteta u Rijeci napisala je otvoreno pismo dekanici Ines Srdoč Konestri i rektorici Sveučilišta u Rijeci Snježani Prijić Samaržiji kako bi upozorila na neprofesionalan odnos profesora Sanjina Sorela i na šutnju sustava kada je riječ o svemu onome što se događa na Filozofskom fakultetu.

“I mi smo šutjeli na sve što se događa, ali odlučila sam o svemu progovoriti zbog jedne kolegice kojoj je velika želja bila završiti kroatistiku i steći zvanje profesorice hrvatskoga jezika i književnosti. Ona je zbog profesora Sanjina Sorela napustila fakultet. Jednostavno, nije izdržala njegovu torturu. Tko zna koliko je kolegica i kolega isto to napravilo i koliko će ih napraviti”, navela je studentica riječke kroatistike razloge zbog kojih su ona i njezina kolegica napisale otvoreno pismo.

‘U kabinet dovodi svoju djecu’

“Pismo je nastalo kao produkt potpune ravnodušnosti fakultetskih i sveučilišnih struktura na traumu kroz koju prolaze već generacije studenata kroatistike zbog profesora Sanjina Sorela. On predstavlja pokušaj borbe s potpuno indolentim sustavom koji ne mari za teške propuste svog zaposlenika”, pojasnila je studentica u izjavi za Novi list.

“Dakle, profesor Sorel nijednom nije održao predavanje na kojem bi objasnio bilo što vezano za predmet ili vezanu literaturu, kada netko od studenata zamoli profesora objašnjenje kojeg stručnog termina, profesor Sorel ga/je ismijava, profesor Sorel nerijetko vraća seminarske radove na prepravke, a da ih nije ni pročitao, vrijeđa studente po nacionalnoj i vjerskoj osnovi, vrijeđa i ismijava studente s odličnim ocjenama, za vrijeme predavanja omalovažava druge nastavnike s Odsjeka za kroatistiku, profesor na ispitivanje u okviru kolokvija u kabinet dovodi svoju djecu, koja ometaju tijek ispitivanja, profesor na usmeno ispitivanje u okviru završnog ispita dovodi nepoznatu žensku osobu te se njih dvoje hihoću navodno glupim odgovorima studenata, izvedbeni program profesorova kolegija sadrži dvostruko više ispitne literature od dopuštenog”, piše između ostaloga u pismu.



Još je zanimljive, kako piše, što bi se sve čulo da se snimaju predavanja profesora Sorela.

“Profesor od predviđena dva blok-sata odradi prvih 60 minuta, pa dade oko 30/40 minuta pauze, pa se vrati i radi još oko pola sata. Ni u prvih 45 minuta gotovo nikada ne predaje ono što bi trebao predavati po nastavnom planu, no ono što se događa u posljednjih pola sata nema nikakve veze s predmetom. Komentira dnevnu politiku i pokušava studente navesti da mu se pridruže. Napominje kako moramo, jednostavno moramo imati stav. Međutim, on zapravo samo želi da mu potvrdimo njegov stav. Svima je to jasno, pa se gotovo nitko ne uključuje u diskusiju. Profesor onda prozove nekoga od studenata i pita ih što misle o temi o kojoj je razglabao. Ako se student slučajno ne slaže s profesorom, on krene etiketirati, pa i vrijeđati. Cinično, zajedljivo i podrugljivo provocira na nacionalnoj i vjerskoj osnovi pri čemu ne vrijeđa samo svjetonazorske osjećaje, već i inteligenciju. Doduše, na predavanju nešto blaže, a na konzultacijama oštro. Jednog je studenta nazvao ‘desničarskim dupeliscem’, jednu studenticu ‘glupačom’. Drugu je studenticu ismijavao jer je sa sela….”

Najčešće vrijeđa omiljene profesore

Ali, profesor Sorel se, prema njihovim tvrdnjama, ne zaustavlja na vrijeđanju studenata.

“On nerijetko omalovažava druge profesore s Odsjeka za kroatistiku i traži da mu se pridružimo. Budimo iskreni, pa recimo da volimo komentirati svoje profesore, a pritom znamo biti i pomalo zlobni. Ali profesoru Sorelu se nitko ne pridružuje u ismijavanju drugih profesora. Nama je to izuzetno neugodna situacija, tim više što su mu posebno na piku profesorice i profesori koji su većinom omiljeni među studentima”, piše u otvorenom pismu koje prenosi Novi list.