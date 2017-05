RASKOL U SDSS-U? “Pritišću me, nisam dao potpis Milanoviću”

Izabrani zastupnik SDSS-a Mirko Rašković izjavio je na Pantovčaku da ga više osoba iz njegove stranke politički pritišće u pogledu davanja potpore mandataru Vlade, a koju on još uvijek nikome nije dao te je zbog tih pritisaka od predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović zatražio da ga politički zaštiti. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac kaže da je SDSS jedinstven.

“Došao sam osobno tražiti pomoć kod predsjednice države”, rekao je Rašković novinarima te potvrdio da on još nikome nije dao potpis potpore za sastavljanje Vlade.

Kod predsjednice je Rašković bio nakon potpredsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, a novinarima je rekao da je od Grabar-Kitarović tražio političku zaštitu “od pritisaka koji su stvoreni u javnosti”. “Od mene se traži ono što moja savjest ne prihvaća”, rekao je Rašković.



Potvrdio je da ga pritišće više osoba. “Pritišće me puno njih da preuzmem odgovornost mimo svoje savjesti, mimo odluke svoje stranke, pa i mimo odluke onih birača koji su me birali za zastupnika”, rekao je.

Pritisak iz stranke

Svoj će potpis, naglasio je, dati onog trenutka kada ‘kao manjinac’ “osjeti da netko ima većinu”.Kazao je kako ga ne pritišću ni HDZ niti SDP, a na novinarski upit potvrdio je da je pritisak iz njegove stranke.

“Moguće da da, moguće. Eto, valjda tako”, kazao je Rrašković na novinarsko pitanje pritišću li ga iz SDSS-a.

Kazao je i da ga “pritišću različiti”. “Traže da se priključim jednoj ili drugoj opciji. Različiti ljudi, različite osobe”, rekao je.

Nije htio komentirati Pupovčeve riječi nakon konzultacija s predsjednicom Republike da su sva tri SDSS-ova zastupnika dala potpis potpore koaliciji “Hrvatska raste”. “Ja nisam dao”, kratko je rekao.

Pupovac: SDSS je jedinstven

Potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je da je SDSS jedinstven i u prvome krugu konzultacija podržava čelnika koalicije Hrvatska raste Zorana Milanovića kao mandatara.

Novinare je zanimalo je li SDSS jedinstven s obzirom na sumnje koje je u tom pogledu danas iznio predsjednik HDZ-a i čelni čovjek Domoljubne koalicije Tomislav Karamarko, ali i s obzirom na to da je na konzultacije na Pantovčak odvojeno Rašković.

“SDSS i rukvodstvo nemaju dvojbe oko odluka koje donose”, rekao je Pupovac, a na pitanje novinara otkud onda današnje sumnje Karamarka da SDSS nije složan, Pupovac odgovara: ” Ako Karamarko zna nešto više, što ja kao predstavnik stranke ne znam, onda to pitajte njega. Ja o njegovoj stranci ne znam ništa što ne trebam znati”.

Kazao je i kako je u razgovoru s predsjednicom rekao da neće dopustiti nikakve pritiske i prijetnje i ograničavanje mandata izabranih zastupnika SDSS-a.

Pritisci prije i nakon izbora

Na pitanje novinara potvrdio je da je tijekom predizborne kampanje “bilo stranaka koje su htjele utjecati na političke odluke SDSS-a i izbor kandidata za zastupnike u Sabor”, a pritisaka je, kazao je, bilo i nakon izbora. No, Pupovac nije htio otkriti o kojim se strankama radi, poručivši im da – griješe. “Rekao sam predsjednici što sam trebao reći. A svima koji me čuju, a koji to rade, poručujem da griješe oni koji žele ograničavati mandate zastupnika nacionalnih manjina”, kazao je Pupovac.

