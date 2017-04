TRGOVAČKI SUD POTVRDIO RAMLJAKA I ZABRANIO SVE OVRHE: ‘Do Uskrsa moramo osigurati novac za plaće zaposlenika i isplatu dobavljača’

Odmah nakon imenovanja, Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak izašao je pred novinare.

“Pred nama je zahtjevno razdoblje bitke za Agrokor kako se kriza u tom koncernu ne bi prelila na cijelo naše gospodarstvo. Vremena je malo i od sada sam 24 sata dnevno u tome zajedno sa svojim timom koji već imam”, rekao je Ramljak i dodao:

“Sada mi je glavni cilj smirivanje tenzija i povratak povjerenja dobavljača i vjerovnika te normalno poslovanje tvrtke. Već danas me očekuje sastanak s dobavljačima i bankarima. Očekujem da će do kraja tjedna, dakle do Uskrsa, od banaka biti osigurani prvi iznosi za likvidnost, da se u prvom redu osiguraju plaće radnicima i novac dobavljačima koji ga već dugo očekuju”.



Ramljak je procijenio i koliko će trajati cijeli njegov posao.

“Mislim da nitko ovdje nema iluzija da je ovo posao koji se može napraviti preko noći. Posao je to od barem 12 mjeseci kako bi sve izgledalo kao blagi maestral, a ne kao plimni val. Bit ću vam na raspolaganju za sve informacije, ali vas molim da mi sada date tjedan dana vremena”, rekao je.

Odgovorio je i hoće li za početak biti dovoljan iznos od 150 milijuna eura koliko je osigurano.

“Ako taj iznos dogovorimo, vjerujemo da za početak hoće. Zajedno s dnevnom likvidnosti i priljevom novca”, rekao je Ramljak.

Spomenuo je i svoj tim, ali nije otkrio što će biti s Antonijom Alvarezom.

“Ne bih to komentirao, još je rano. Predstavit ću vam svoj tim.”

Prioriteti su sada plaće i dobavljači, no koje su Ramljakove ideje za budućnost Agrokora?

“Kad uđete u proces restrukturiranja morate voditi računa o tome koji su prije svega ciljevi. Agrokor je bila megakompanija, toliko velika da s ovakvim lošim procjenama može ugroziti sustav. Zato je i donesen ovaj zakon. Budućnost kompanije vidim u tome da ćemo morati sjesti s kreditorima, vjerovnicima, dogovoriti se i vjerojatno će se kompanija u budućem razdoblju morati restrukturirati na način da će doći do promjene vlasničke strukture i svega što s time ide”, kazao je Ramljak.

Trgovački sud u Zagrebu u ponedjeljak je imenovao Antu Ramljaka izvanrednim povjerenikom Agrokora te zabranio pokretanje i vođenje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja i dr. protiv Agrokora i njegova 24 povezana i ovisna društva u Hrvatskoj, a čime se omogućuje deblokada računa koncerna i njegovih tvrtki.

Trgovački sud u Zagrebu, po sutkinji Nevenki Siladi Rstić, u ponedjeljak otvorio postupak izvanredne uprave nad Agrokorom i njegova 24 povezana i ovisna društva u Hrvatskoj te je imenovao izvanrednog povjerenika Antu Ramljaka.

Postupak izvanredne uprave, sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, otvoren je u 9,50 sati, a nakon što je Vlada jutros odlukom za povjerenika predložila Ramljaka.

Pozvani su svi vjerovnici da izvanrednom povjereniku prijave svoje tražbine u roku od 60 dana, dok se razlučni i izlučni vjerovnici pozivaju da obavijeste povjerenika o svojim pravima.

Također, Agrokorovi dužnici pozvani su da svoje obveze prema koncernu ispunjavaju bez odgode.

Trgovački sud u Zagrebu u ponedjeljak je donio i rješenje da se zabranjuje pokretanje i vođenje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja i ostvarenja prava na odvojeno namirenje te se nalaže prestanak izvršavanja osnova za plaćanje protiv Agrokora i njegova 24 povezana i ovisna društava.

Među tim ovisnim društvima su primjerice Belje, Jamnica, Konzum, Zvijezda, Vupik, PIK Vrbovec, Ledo, Solana Pag, Tisak, itd.