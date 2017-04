PRVI PSEĆI VRTIĆ U HRVATSKOJ: Dnevni boravak za pse čiji su vlasnici tijekom dana zauzeti, podršku dao i Bandićev Rudi

Pseći vrtić Xena, koji na oko 400 četvornih metara omogućuje dnevni boravak psima kojima su vlasnici tijekom dana zauzeti, prva je ustanova takvog tipa u Zagrebu i Hrvatskoj, a o njihovom ponašanju i sigurnosti brine se dugogodišnja uzgajivačica pasa, rečeno je u petak na obilježavanju prvog mjeseca rada te ustanove.

Dog Daycare Xena prostire se na ukupno 500 četvornih metara na Zagrebačkom velesajmu, od čega je 100 metra zatvorenog i 300 otvorenog prostora namijenjeno samo za pse, rekla je uzgajivačica pasa i vlasnica ustanove Sanja Jergović.

Zagreb se pridružio brojnim zapadnoeuropskim gradovima

Tim projektom Zagreb se pridružio brojnim zapadnoeuropskim gradovima s psećim vrtićima, kaže Jergović istaknuvši da su korisnici usluge mahom zadovoljni jer psi druženjem izgrađuju dobre socijalizacijske vještine, a usto se eliminiraju stres i problemi u ponašanju zbog odsutnosti vlasnika.

Primaju se samo socijalizirani psi, koje iskusni treneri uče svojevrsnim vještinama lijepog ponašanja.



“Usluga omogućuje potpunu brigu za ljubimce, dok su njihovi vlasnici na poslu od ponedjeljka do petka, od 7,30 do 18 sati. Mjesečna cijena je 960 kuna, a dnevno čuvanje do pet sati iznosi 40 kuna. U slučaju lošeg vremena psi imaju veliku središnju sobu za igranje, te manje sobe za odmor”, rekla je Jergović.

U vrtić došao i Milan Bandić sa svojim Rudijem

Kako bi izrazio podršku projektu i uvjerio se u mogućnosti koje pruža, vrtić je posjetio i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sa svojim psom Rudijem.

U vrtiću trenutno boravi više od deset pasa, od velikih poput doge, do malenih kao što je bišon. Ukupno može ugostiti tridesetak pasa. Geslo Xene je “Mi ne brinemo o vašem psu, nego o vašem članu obitelji”.