PROZVANA BIVŠA NAČELNICA ŽESTOKO UZVRATILA SVOM NASLJEDNIKU: ‘U Općini zapošljavate prijatelje, a poslove dogovarate u gostionici’

Načelnik zadarske općine Vrsi Luka Perinić (26) iz Pokreta mladih ozbiljno je optužio svoju prethodnicu na tom mjestu HDZ-ovku Sandru Vukić da je novac općine trošila netransparentno. Tako načelnik Perinić tvrdi da je Vukić za čak četiri iPhonea 7 od 32 gigabajta, isti broj Samsung Galaxyja J3 i jedan Samsung Galaxy A5 te 35 kilograma janjetine dala više od 50.000 kuna općinskog novca.

“Iako se kao vjernici i katolici nismo htjeli u ovo blagdansko vrijeme baviti Lukom Perinićem i njegovom ekipom, on nas na to prisiljava dezinformirajući javnost i nastavljajući voditi svoju prljavu kampanju. Luka Perinić je zajedno sa svojim ‘čoporom’ preuzeo vlast u Općini Vrsi služeći se lažima, lažnim obećanjima, nasiljem i svim onim što ne dolikuje jednom čovjeku koji ima pretenzije obavljati javnu funkciju.

Točno je da je meso plaćeno novcem Općine Vrsi, ali to meso nije bilo za Sandru Vukić i njezine prijatelje, već za radnike koji su stavljali zadnju ploču na zgradu Vatrogasnog doma u Vrsima i asfaltirali. Luka Periniću, što ne objavite koje hotele je koristila Sandra Vukić, koliko dnevnica je naplatila, gdje je trošila reprezentaciju u proteklih deset godina? Ja sam svoju reprezentaciju koristila časteći mještane za Dan općine, za prigodna događanja, za otvaranje općinskih zgrada i to sve je iznosilo tridesetak tisuća kuna godišnje. Vi ste svoju reprezentaciju u Proračunu povećali na pedeset tisuća kuna i zanima me kako je Vi namjeravate koristiti, jer svakom je jasno da je nećete i ne možete koristiti za otvaranja završenih projekata jer Vi jednostavno za to niste sposobni. Vi ste lažima, obećanjima i nasiljem ‘čopora’ preuzeli vlast, a i sami se pitate: Tko Vam je to dao?

‘Pokušavate opravdati svoju nesposobnost’

Što se tiče mobitela čiji je broj eto od 19 pao na 5 skupih iPhonea, što ne kažete da su mobiteli korišteni u skladu s pravilnikom i da smo Vam odlaskom s vlasti odmah uputili zahtjev da Općini iste platimo, a većina mobitela je kod sadašnjih djelatnika Općine. Dolaskom na vlast angažirali ste hakere da pregledaju općinska računala tražeći nešto kompromitirajuće, a to vas vodi da se dokopate i mobilnog uređaja koji sam ja koristila. Izvijestila sam Vas uredno da sam spremna uređaj platiti prema Pravilniku koji je na snazi. Općinsku arhivu ste raznosili čitati po privatnim firmama i kućama. Angažirali ste privatnu firmu ‘Karin revizija’ iz Karlovca koja je kontrolirala rad Državne revizije gdje smo mi imali bezuvjetno mišljenje i to ste platili više desetaka tisuća kuna općinskih novaca. Isto kao što ste općinskim novcem platili Vedrana Vidučića koji je vodio vašu predizbornu prljavu kampanju.

Sramota je da se jedan Načelnik s tim služi, a samo kako bi opravdao svoj nerad i nesposobnost, a možda i želju da pristupi Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ-u) čije je čelnike ovih dana obilazio.

Znam gospodine Periniću da ste u panici jer ste na vlast došli lažima i obećanjima, a oni koji su Vas podržali dolaze po svoje. Veliki dio Vaših glasača već je shvatio da je prevaren, a nijedna politička stranka neće Vam slati novac za vaše provode. Općina je jedan složen mehanizam gdje treba raditi i znati raditi.

‘Imate duplo veću plaću od mene’

Gospodin Perinić je na prvoj sjednici Općinskog vijeća donio Odluku o korištenju kartice za lijevanje goriva u privatni automobil koju će plaćati Općina.

Sandra Vukić imala je kao Načelnica naknadu od 5.000 kuna neto, a da Vi imate plaću 10.000 kuna neto, zamjenik Načelnice je imao 2.000 kuna neto, a Vaša zamjenica ima 8.000 kuna neto. Navedite da ste zaposlili trojicu svojih prijatelja i da ste za još trojicu raspisali natječaje gdje je u tijeku prijem ljudi s vaše liste, tako da će Vas uskoro biti zaposleno vas 8 novopoečenih općinara.

U proračunu ste povećali izdatke za Općinske djelatnike za nevjerojatnih 812.477,22 kn, tj. sa 1.225.022,78 kn na 2.037.500,00 kn, a što se tiče projekata prepisali ste neke naše projekte koje nećete ostvariti jer Vam je proračun nerealan, populistički i uhljebnički, a prema Općini Vrsi se ponašate kao prema ‘komunskoj kobili’, jer se u kasne noćne sate svađate u lokalnoj gostionici što će od općinske imovine i raznih poslova kome pripasti.

Gospodine Periniću, znam da ste frustrirani Vi, Vaše kolege i mecene jer gdje god se okrenete vidite moj pečat i našu HDZ-ovu vlast. Mi smo u deset godina napravili brojne projekte. Izgradili smo Općinsku zgradu i kupili stolicu na kojoj sjedite. Izgradili smo i opremili dvije ambulante, mrtvačnicu, dvije lučice, obalu, rasvjetu i asfaltiranje u dva mjesta, vatrogasni dom, izmjenu vodovodnih cijevi, uredili protupožarne i poljske puteve, uredili plaže, itd. Naravno, to smo izgradili novcem poreznih obveznika prema kojem smo se uvijek odgovorno ponašali.

‘Općinu vodite u propast’

Za ovo reagiranje stat ću ovdje, jer volim svoj kraj i nije mi želja da pod cijenu samopromocije ili ne daj Bože nekog opravdavanja svog rada koji je vidljiv u postojećoj infrastrukturi, na ovakav način kao Vi sramoćenjem i blaćenjem, lažima i uvredama, djelujem u javnom prostoru. Uskoro ćemo javnost izvijestiti o činjenicama Vašeg djelovanja u proteklih šest mjeseci, kako sazivate sjednica Općinskog vijeća bez poštivanja Poslovnika o radu općinskog vijeća (dnevni red bez aktualnog sata, pozivi neuredno dostavljeni bez pripadajućih materijala), zašto ste mijenjali Odluku o komunalnom doprinosu, koga ste sve uhljebili, kako točite gorivo u auto, tko su Vam mecene i što su njihovi interesi u tom kraju, što ste obećavali, tko vam je revizija i čije privatno knjigovodstvo vode ti Karlovčani (Karin revizija), za što ste i čijim novcem plaćali pojedine osobe, gdje su vam javni natječaji, itd.

U proteklih šest mjeseci bili smo politički korektni i pustili vas da pokažete svoje sposobnosti, što znate raditi i kako namjeravate voditi ovu Općinu. Nažalost, već se u startu pokazali svoje želje, interese i sposobnosti i svaki dan vašeg obnašanja vlasti u općini Vrsi vodi u propast.

I na kraju pozivam Vas da organizirate radijsku emisiju na koju ću rado doći na sučeljavanje, a javnost će tad prosuditi tko je radio za opći interes, a tko za sebe i uski krugoko sebe.

Laži i blaćenja koja ste provodili u predizbornoj kampanji, a nastavili dolaskom na vlast da bi ljudima zamazali oči da ne vide vaše razulareno ponašanje, nesposobnost, uhljabljivanje prijatelja i lažna obećanja neće Vam dvaput proći na isti način“, piše u priopćenju predsjednice Općinskog odbora HDZ-a Općine Vrsi Sandre Vukić.