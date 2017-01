PREDSTAVLJENA GARAŽA KOJA ĆE RIJEŠITI PROBLEM S PARKINGOM: Ostavite auto na ulazu, a računala će učiniti ostatak posla

Traženje parkirnog mjesta uskoro bi moglo postati stvar prošlosti, barem za stanovnike kineskog grada Nanjinga nakon što je u sklopu podzemne željeznice otvorena robotizirana podzemna garaža.

Ovaj automatizirani sustav koji uvodi vozilo u garažu omogućit će stanovnicima Kine da zauvijek zaborave stres povezan s traženjem parkirnog mjesta. Osim stresa za koji užurbano moderno društvo više nema vremena, ova podzemna parkirna garaža također smanjuje potrebu za velikim prostorom potrebnim za jednu garažu, piše RT.

Posebno mjesto za svaki automobil

Naime, automatizirani sustav uvodi vozilo u garažu i smješta ga u poseban odjeljak, što omogućava smještaj većeg broja vozila u garažu i to do tri puta s obzirom na to da nema potrebe za prolazom za vožnju kroz garažu.



Kako napominju iz tvrtke koja je dizajnirala ovu futurističku garažu, za parkiranje jednog vozila u garaži potrebno je oko 40 kvadratnih metara prostora. U njihovoj garaži jedno vozilo zauzima svega 15 kvadratnih metara prostora.

Sve se dogovara putem aplikacije

Također, korisnici garaže mogu putem mobilne aplikacije provjeriti ima li slobodnih mjesta za parkiranje,a mogu i rezervirati mjesto ako znaju u koliko će sati trebati parking.

Sve funkcionira tako da vozači dovezu automobile na početnu stanicu, izađu iz automobila, zaključaju ga, a onda počinje magija. Kompjuterizirana garaža sve odradi sama.

Naravno, postoji sustav nadzora kojim upravlja ljudska ruka, odnosno ljudsko oko koje nadgleda cijeli proces od ulaska automobila u garažu do njegovog smještaja na posebno parkirno mjesto.