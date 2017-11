PREDSJEDNICA NA SASTANKU VIJEĆA ŽENA SVJETSKIH LIDERA: Govorit će o ženama kao čimbenicima mira

Na poziv litavske predsjednice Dalije Grybauskaitė, ujedno predsjednice Vijeća žena svjetskih lidera, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sudjelovat će na summitu tog Vijeća od 28. do 30. studenoga u Reykjaviku, priopćeno je u ponedjeljak iz njezina Ureda.

Sastanak Vijeća žena svjetskih lidera (Council of Women World Leaders) održava se tijekom Godišnjeg summita Foruma žena političkih lidera („Women Political Leaders Global Forum“) koji se održava ove godine u glavnome gradu Islanda, navodi se u priopćenju iz Ureda predsjednice.

U Reykjaviku će Grabar-Kitarović održati izlaganje u sklopu programa na temu „Mi to možemo – Žene kao čimbenici mira“ („We Can Do It – Women Peacemakers“).

Tijekom boravka u Reykjaviku predsjednica Grabar-Kitarović održat će radni sastanak s predsjednikom Republike Islanda Guðnijem Jóhannessonom, a na marginama sastanka na vrhu predviđeni su njezini sastanci s kolegicama po dužnosti iz Litve Dalijom Grybauskaitė, iz Malte Marie-Louiseom Coleiro Preca te Estonije Kersti Kaljulaid.



Predsjednica Grabar-Kitarović susrest će se i sa zastupnicama Knesseta, parlamenta Države Izrael, zati s potpredsjednicom Islamske Republike Irana za ženska i obiteljska pitanja dr. Masoumeh Ebtekar te zamjenicom glavnog tajnika Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) Mari Kiviniemi, dodaje se.