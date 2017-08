PRED NAMA JE NEVRIJEME UZ VELIKI PAD TEMPERATURE, A ONDA OPET PAKAO: Od utorka nas opet čekaju velike vrućine

Toplinski val koji je pogodio Hrvatsku je pri kraju i danas bi nam trebalo stići osvježenje u vidu kiše. Velliki i teški oblaci će nakon toplinskog vala nad naše krajeve donijeti nestabilno vijeme uz mogućnost nevremena i pljuskova s grmljavinom. Ipak, ovo neće dugo trajati pa će već od sredine idućeg tjedna ponovno nastupiti vrućine.

Danas će u većini zemlje biti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka poslijepodne će u unutrašnjosti mjestimice biti pljuskova praćenih grmljavinom, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Navečer i u noći sa zapada stiže jače naoblačenje uz češću kišu i pljuskove, koji će se proširiti na veći dio zemlje.

Uglavnom suho zadržat će se uz obalu Dalmacije. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na sjevernom Jadranu puhat će umjerena, prema večeri mjestimice i jaka bura. U Dalmaciji vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 19 do 25, na Jadranu od 24 do 29. Najviša dnevna između 34 i 40, u gorju i u središnjim područjima od 30 do 34 °C.



IZDRŽITE JOŠ DANAS, SUTRA NAM DOLAZI PROMJENA VREMENA! Hrvatsku će pogoditi grmljavinsko nevrijeme i drastičan pad temperatura

Iako će vrućina danas uglavnom popustiti, a sutra će temperatura u sjevernim krajevima biti za čak desetak stupnjeva Celzija niža od subotnje, od utorka do četvrtka ponovno će gotovo posvuda biti vruće, mnogima i neugodno sparno, javlja HRT.

Primjerice, u Glini će se od srijede ponovno “pržiti” na 37 stupnjeva, kao i u Iloku, a preko 35 stupnjeva bit će u i Zagrebu, Splitu, Požegi, Vukovaru i brojnim drugim gradovima.

No, unatoč činjenici da će se toplinski val nastaviti, on će u narednim danima biti ipak nešto slabiji od dosadašnjeg.

Dodajmo svemu da će jučerašnji 5. kolovoza biti upamćen i po novom temperaturnom rekordu. Tako je na meteorološkoj postaji DHMZ-a u Kninu izmjereno je čak 41,6 °C. Kao nikada do sada od 1949. godine.