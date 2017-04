POZNATI EKONOMIST UPOZORAVA NA MOGUĆI CRNI SCENARIJ: ‘Konzum ne smije pasti, s njime bi se urušio BDP’

Izvanredni povjerenik za Agrokor, Ante Ramljak, kojeg je na tu dužnost jutros imenovala Vlada, u svom prvom obraćanju javnosti najavio je da su mu glavni ciljevi “smirivanje tenzija i povratak povjerenja dobavljača i vjerovnika te normalno poslovanje tvrtke”.

“Već danas me očekuje sastanak s dobavljačima i bankarima. Očekujem da će do kraja tjedna, dakle do Uskrsa, od banaka biti osigurani prvi iznosi za likvidnost, da se u prvom redu osiguraju plaće radnicima i novac dobavljačima koji ga već dugo očekuju”, najavio je Ramljak na konferenciji za novinare zajedno s premijerom Andrejem Plenkovićem.

(Polu)prazne police uoči Uskrsa?

No, što će biti ako novoimenovani povjerenik ne uspije postići dogovor s dobavljačima? Hoće li se dogoditi crni scenarij ako trgovine Konzuma – koji je ključni dio Agrokora – ostanu praznih polica uoči Uskrsa? Sve ovisi o dogovoru dobavljača, banaka i drugih vjerovnika o modelu otplate dugova i načina budućeg funkcioniranja Agrokora.



“Ako se police ovog trgovačkog lanca napune do ljeta, kriza neće imati velike posljedice za BDP. Ako se dogodi suprotno, a dobavljači ne odluče nastaviti isporučivati robu Konzumu, možemo očekivati smanjenje BDP-a”, kazao je ekonomist Ljubo Jurčić za Slobodnu Dalmaciju.

Ne napune li se već prilično ispražnjene police u Konzumovim trgovinama do Uskrsa, kupci će u preduskrsnu nabavku krenuti u druge trgovačke lance, a Konzum ostati bez značajnog blagdanskog utrška, piše splitski dnevnik. U slučaju izostanka dogovora s dobavljačima, još bi veća drama mogla uslijediti za koji mjesec, kada počne turistička sezona. U tom smislu, tjedan koji je započeo imenovanjem izvanrednog vladinog povjerenika bit će ključan.

Jurčić: Ovo je ključni tjedan za Agrokor

“Ovaj je tjedan ključan. Tu će se vidjeti hoće li borba dobavljača i banaka kreditora završiti nekim svima prihvatljivim dogovorom ili neće. Konzum jednostavno ne smije pasti. Ako se police ovog trgovačkog lanca napune do ljeta, kriza u Agrokoru neće imati nikakve velike posljedice za hrvatski BDP. Ako se dogodi suprotno, ako se dogovor ne postigne, a dobavljači ne odluče nastaviti isporučivati robu Konzumu, možemo očekivati smanjenje BDP-a”, smatra Jurčić koji u idućim danima ključnom smatra ulogu Vlade. Ona bi, kaže, trebala napraviti pritisak na banke da Konzum sačuvaju sa sadašnjim dobavljačima.

“Bankari žele izvući maksimum i vjerojatno će ići na prodaju imovine. Konzum bi u tom scenariju lako mogao pripasti nekom stranom lancu, a njima, realno govoreći, domaći dobavljači nisu potrebni. Lidl i Kaufland police mogu napuniti stranom robom. Nestle može zamijeniti Kraš, no do sezone je premalo vremena da se domognu atraktivnih lokacija u dalmatinskim gradovima na kojima je u pravilu bio Konzum”, upozorava on.

Dobavljači: Nismo ni pohlepni ni lakovjerni

No dobavljačimja, sudeći prema izjavama predstavnika većine njih, nije u interesu propast Konzuma.

“Ako slomimo sustav i on padne, nikad se nećemo naplatiti. Da se stvar prepustila samo nama i bankama, tu bi bilo, simbolično govoreći, krvi do koljena. No, sada smo dobili suca koji će biti regulator i koji u ovom kompleksnom problemu može sve stvari staviti na svoje mjesto, a pritom nikoga ne dovesti u lošiji ili podređeniji položaj”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju jedan predstavnik dobavljača.

Prema njegovom mišljenju, radnici trebaju biti na prvom mjestu, jer bez njih nije moguće ni normalno poslovanje. Nezamjenjivi su, dakako, i dobavljači bez kojih Konzum neće imati što prodavati. A bez Vlade se, kažu, neće moći omekšati otplata duga nemalog duga nastalog neplaćanjem energenata. Na kraju, u cijelom lancu spašavanja trgovačkog lanca i cijelog Agrokora, važne su i banke.

“Ako one počnu naglo izvlačiti svoj kapital, očekujemo da povjerenik stavi veto. Mi nismo ni pohlepni ni lakovjerni, jako smo dugo čekali svoj novac, isporučivali smo robu bez da nam je plaćena samo kako Konzum ne bi propao. Nadamo se da će povjerenik znati to uzeti u obzir prilikom izrade svojeg plana restrukturiranja. Banke su, za razliku od nas, imale uvid u Agrokorove bilance i mogle su procijeniti rizičnost svojih ulaganja. Naše dvije pozicije ipak su različite”, poručili su dobavljači.

