PORUKA IZ JASENOVCA: ‘Da je Tuđman živ, ne bi bilo ploče s ustaškim pozdravom’

U povodu Dana sjećanja na holokausta (Jom Hašoa), Židovska općina Zagreb i Koordinacija židovskih općina RH održale su u ponedjeljak kod spomenika Kameni cvijet komemoraciju za žrtve jasenovačkog ustaškog koncentracijskog logora, a nakon komemoracije je predsjednik Općine i Koordinacije Ognjen Karus izjavio da ne bi u Jasenovcu danas stajala ploča s ustaškim pozdravom da je predsjednik Tuđman živ.

Počast žrtvama ubijenim u logoru Jasenovac odana je čitanjem njihovih imena, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca te molitvom glavnog rabina Republike Hrvatske i Crne Gore Luciana Moše Prelevića, a okupljenima se obratio predsjednik Koordinacije židvoskih općina u Republici Hrvatskoj i Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus.

Najveće mjesto stradanja

S obzirom na to da se ove godine Jom Hašoa (27. nisana) poklapa s obljetnicom proboja logoraša, 22. travnja 1945., Dan sjećanja na holokaust obilježava se, umjesto na Mirogoju, u Jasenovcu, najvećem mjestu stradanja Židova u Hrvatskoj za vrijeme NDH, rekao je Kraus.

“NDH je sustavno istrebljivala Rome, Srbe, Židove i sve one koji su se toj zločinačkoj tvorevini suprostavili. Takozvana nezavisna država Hrvatska bila je jedina europska zemlja koja je donjela svoje rasne zakone, kao i jedina koja je imala svoje koncentracijske logore smrti”, istaknuo je Kraus.



Po rasnim zakonima Nezavisne Države Hrvatske kojima su bili obuhvaćani njezini građani bez obzira na dob, od novorođenčadi do staraca, ljudi su bili izbacivani iz svojih domova, ponižavani, opljačkani, a na kraju poslani u logore smrti, rekao je.

“Na taj put bez povratka svatko od njih bio je poslan s dokumentom potpisanim ustaškim podzravom ‘Za dom sprmeni’. Zločinici koji su ih ubijali u ovom logoru ili u 40-ak drugih logora pozdravljali su se pozdravom ‘Za dom spremni'”, naglasio je Kraus.

‘I Nijemci su se zgražali’

“Ljudi su u ovom logoru ubijani izgladnjivanjem, radom i masovnim pogubljenjima, a nad ustaškim metodama ubijanja zgražali su se čak i njihovi njemački gospodari. Da, to je bio Jasenovac. Da, to je činjeno pod znakom U i uz pozdrav ‘Za dom spremni’. To je bila takozvana nezavisna Država Hrvatska”, poručio je.

“Ali u posljednje vrijeme taj se znak i taj pozdrav javljaju na javnim mjestima, čak i ovdje u Jasenovcu. Usprotivili smo se tome i pozvali vlast da ukloni ploču s pozdravom Za dom spremni, ali to se nije dogodilo. I zato smo odlučili da se ne pridružimo oficijelnoj komemoraciji i da sami komemoriramo žrtve Jasenovca, i to na Jom Hašoa. Nikakvo povjerenstvo ne može ove činjenice promijeniti, prikriti, a kamoli relativizirati za dnevnopolitičke potrebe,” poručio je Kraus.

Nakon komemoracije, novinari su pitali Krausa kako komentira izjavu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića jučer u Jasenovcu da su vlade više političkih opcija dopustile upotrebu žiga s pozdravom Za dom spremni, koji se nalazi i na plioči pripadnicima HOS-a poginulim u Domovinskom ratu.

“Da je predsjednik Tuđman živ, ne bi te ploče bilo,” rekao je Kraus.