POLITIČKI ANALITIČARI ZA NET.HR O KRIZI U VLADI: ‘Potpuno je jasno što je sada najizgledniji scenarij…’

Nakon što je premijer Andrej Plenković na današnjoj sjednici Vlade neočekivano zatražio razrješenje trojice ministara iz redova Mosta – Slavena Dobrovića, Vlahe Orepića i Ante Šprlje – koji su odbili podržati ministra financija Zdravka Marića, na pomolu je pad Vlade i prijevremni izbori.

Daljnji razvoj ove, barem za javnost neočekivane situacije, za Net.hr prokomentirali su politički analitičari Berto Šalaj i Ivan Rimac. Obojica tvrde da su prijevremeni izbori najizglednija, gotovo jedina opcija u novonastaloj krizi unutar Vlade, a time i vladajuće većine koju čine HDZ i Most.

Šalaj: Do ovoga je Most uvijek postavljao uvjete

“Ovo je neočekivana situacija, iako je proteklih dana bilo naznaka da bi se to moglo dogoditi. Nikola Grmoja je prije dva dana govorio da Most neće podržati ministra Marića, a sada očito svjedočimo odmjeravanju snaga”, kaže Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.



Prema njegovu mišljenju, u igri su sada tri scenarija.

“Prvi i najmanje vjerojatan je da se situacija smiri i da HDZ i Most nastave zajedno. To bi, međutim, bio veliki udarac za Most i stoga je vjerojatniji njihov izlazak iz Vlade.

Drugi scenarij je preslagivanje parlamentarne većine pri čemu bi Plenković eventualno mogao računati možda na podršku zastupnika nacionalnih manjina i stranke Milana Bandića, te HNS-a ili HSS-a jer bez tih trećih od preslagivanja neće biti ništa. I na kraju, treći scenarij su prijevremeni izbori. Plenković očito zna zašto je ovo učinio i što će se dogoditi dalje. Dosad je uvijek Most postavljao uvjete, a sada su dovedeni u situaciju da pred njih bude stavljen uvjet”, kazao je Šalaj za naš portal.

Rimac: Plenković je odigrao nerazumno

Politički analitičar Ivan Rimac, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu, kaže kako u ovoj situaciji postoji samo jedna alternativa – prijevremeni izbori.

“Jedino što se sada može dogoditi jest pad Vlade. Most se ne može odreći trojice ministara koji su usto prepoznati kao dobri ministri, a da pritom ne izazove eroziju povjerenja među svojim glasačima. Pristajanje na zahtjev Plenkovića značio bi kraj Mosta”, smatra Rimac.

Rimac kaže kako su prijevremeni izbori jedina opcija jer HDZ nema pričuvnih partnera za sastavljanje parlamentarne većine. Plenkoviću zamjera da je suočen sa zahtjevom SDP-a za izglasavanjem nepovjerenja ministru Mariću odigrao nerazumno.

“Plenković nije iznio niti jedan argument u obranu ministra Marića, već je odgovarao diskvalifikacijama na račun Davora Bernardića i SDP-a. Nije sporno da je Marić sposoban ministar, ali i trojica Mostovih ministara su prilično relevantni za ovu Vladu, naročito ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić. Plenković je odigrao nerazumno kako bi očuvao svoj imidž nepogrešivog lidera, a zanemario je činjenicu da se Marića mora braniti argumentima, a ne pozivima na jedinstvo”, zaključio je Rimac.

