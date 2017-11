POHLEPNI DIREKTOR SMETLIŠTA POSTAO VLASNIK LUKSUZNOG PENTHOUSEA: Otkrivena i kumska veza s jednim od župana

Direktor regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica Mladen Jozinović koji je zbog dobrog poslovanja tvrtke kćeri, koju je sam osnovao, sam sebi isplaćivao naknade kao i bonus od milijun kuna, nedavno je kupio novi luksuzni stan u centru Vinkovaca.

Njegova direktorska plaća iznosi 18.500 kuna, a nakon što je osnovao tvrtku kćer ‘Piškornica sanacijsko odlagalište’ preko koje se naplaćuje odlaganje otpada, a na čijem je čelu također bio on, sam sa sobom potpisao je tri ugovora preko tvrtki kćeri koji mu, kao nagradu za dobar rad i bez znanja suvlasnika tvrtke, osiguravaju ukupno 1,37 milijuna kuna bonusa i naknada.

U središtu Vinkovaca u srpnju ove godine kupio je stan od 119,9 kvadrata. Penthouse sa četiri sobe, dnevnim boravkom, kuhinjom, dva hodnika, dvjema kupaonicama, WC-om i ostavom smješten je u mirnom kvartu uz rijeku Bosut.

Kako doznaje 24 sata, stanovi su na toj lokaciji prodavani po cijeni od 1050 eura za četvorni metar. Stan bi po toj cijeni koštao 944.000 kuna, a kako je Jozinović kupio još i garažu, dolazimo do iznosa od milijun kuna, koliko si je isplatio za bonus.

Otkriveno je i kako je Jozinović, koji je zahvaljujući vođenju odlagališta otpada, postao milijunaš u kumskoj vezi s jednim od župana na čelu županije koja ima udio u vlasništvu nad Piškornicom. Riječ je o nezavisnom Darku Korenu koji vodi Koprivničko-križevačku županiju, a koji je kum Jozinovićevu djetetu.

Iako su ga mnogi već od prvog dana Korena prozivali da štiti Jozinovića, on tvrdi da kumstvo nije imalo nikakav utjecaj na postavljanje Jozinovića na čelno mjesto ovog odlagališta. Koren je za medije kazao kako nije ispravno da si je Jozinović isplaćivao bonus i naknade, no to je zaslužio. Dodao je i kako nije istina da čelnici ostalih županija nisu znali za menadžerski ugovor koji je Jozinović imao i s pravnog stajališta je jedino njemu sve čisto. Dodao je i kako bi projekt odlaganja bez Jozinovića mogao patiti.

‘Ne znam tko može osim Jozinovića sad završiti projekt centra vrijedan 70 milijuna eura. Trebamo izabrati izvođače i krenuti u gradnju, Europska unija već nam je osigurala novac’, rekao je Koren za 24 sata.

Prošle si je godine 37-godišnji Jozinović isplatio najprije 252.000 kuna jednokratno, zatim si je dao još milijun kuna bonusa. Za ovu godinu ugovorio je dodatnih 10.000 kuna naknada za svaki mjesec, što iznosi 120.000 kuna do kraja godine, a uz sve to prima i redovnu direktorsku plaću od 18.500 kuna mjesečno.

Odlagalište je u vlasništvu četiriju županija i općine. Čelnici županija Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske te općine Koprivnički Ivanec, u čijem je vlasništvu Piškornica zgroženi su slučajem i tvrde da nisu imali pojma o isplati pa su sazvali izvanrednu Skupštinu i traže da se Jozinović makne. Prema posljednjim informacijama, direktor regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica Mladen Jozinović bit će smijenjen idućeg tjedna.