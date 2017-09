PLENKOVIĆ SE HVALI: HDZ podržava Vladu oko HOS-ove ploče, a nezaposlenost je najmanja u 27 godina

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da Predsjedništvo i Nacionalno vijeće te stranke u potpunosti podržava rad Vlade oko rješavanja pitanja HOS-ove ploče u Jasenovcu na kojoj je sporni ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’, istaknuvši da se po tom pitanju “trenutno radi na više scenarija”.

“Nema ultimativnih traženja od bilo kojeg partnera u okviru parlamentarne većine. Riječ je o političkim razgovorima gdje ćemo podijeliti to pitanje u dvije faze – jedno je konkretno rješavanje ploče koja je postavljena za 11 hrvatskih branitelja, pripadnika HOS-a, koji su svoj život dali za Hrvatsku i kojima iskazujemo naše najveće poštovanje i pijetet. Međutim, kontekst da je na ploči i grb HOS-a Grada Zagreba, koji u sebi sadrži i riječi ‘Za dom spremni’, i kada se to kontekstualizira sa ustaškim logorom u Jasenovcu nije primjereno da on bude tamo”, odgovorio je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća upitan hoće li uskoro ukloniti ploču kako ultimativno zahtjevaju njihovi koalicijski partneri.

Istaknuo je da je Predsjedništvo i Nacionalno vijeće podržalo ranije dogovore unutar stranke da se u idućih nekoliko dana iznađe rješenje koje bi bilo prihvatljivo i udrugama koje su postavile ploču i onima koji žele da takvog natpisa u Jasenovcu ne bude.

Plenković je rekao da se trenutno po tom pitanju radi na više scenarija te da u ovom trenutku rade na rješenju koje bi bilo puno uvažavanje žrtava i njihovih obitelji, ali i šireg konteksta Jasenovca. “Predsjedništvo i Nacionalno vijeće su u potpunosti podržali rad vlade”, poručio je.

Ne misli da ga predsjednica kritizira

Premijer i predsjednik HDZ-a komentirao je i izjavu predsjednice republike Kolinde Grabar-Kitarović da nezaposlenost pada jer ljudi odlaze iz zemlje, ustvrdivši kako se tu ne radi o kritici njegovoj vladi, ključnim istaknuvši da je u zemlji nezaposlenost 10,6 posto. Imamo najnižu stopu nezaposlenost u posljednjih 27 godina te je, u odnosu na prošlu godinu, zaposlenost povećana za oko 25.000 radnih mjesta, a u odnosu na 2015. godinu za oko 50.000 radnih mjesta, kazao je. Iznoseći pozitivne rezultate turističke sezone, pozitivne gospodarske trendove i rast BDP-a, Plenković je ustvrdio kako Hrvatska u gospodarskom smislu ide u pravom smjeru i na tom tragu će nastaviti gospodarske aktivnosti Vlade

Policija radi izvide…

Na pitanje o srpskoj noti upućenoj zbog incidenta na skupu Autohtone Hrvatske stranke prava (A-HSP) ispred sjedišta Srpskog nacionalnog vijeća (SNV), premijer Plenković je ponovio da se radi o “marginalnoj i irelevantnoj stranci na hrvatskoj političkoj sceni kojoj su svojstveni takvi perfomansi”. Dodao je kako policija radi izvide i ako bude potrebno bilo što poduzeti sukladno zakonu, policija će to i učiniti. Vezano uz odnose s Srbijom rekao je da će nastaviti težiti nalaženju rješenja za niz otvorenih pitanja – od položaja hrvatske manjine u Srbiji do pitanja nestalih, granica i drugih koja nas, kako je kazao, opterećuju od vremena Miloševićeve agresije na Hrvatsku.

Komentirao je i to što se ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić sutra neće na Bledskom strateškom forumu susresti sa svojim slovenskim kolegom Karlom Erjavcem, rekavši da će hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova tamo imati niz kontakata, a nije važno ni hoće li doći do bilateralnog susreta na margini sastanka s Erjavcem. “Važno je da naša diplomacija ima kontinuirani dijalog s slovenskom diplomacijom. Radi se na pripremi posjete slovenskog premijera Mire Cerara Zagrebu koji će se sukladno našem ranijem dogovoru dogoditi tijekom rujna. Očekujem to u tjednu nakon mog povratka s Opće skupštine UN-a u New Yorku”, rekao je Plenković.