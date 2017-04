PLENKOVIĆ O TODORIĆEVOJ ODGOVORNOSTI: ‘O tome ne odlučuje politika nego Državno odvjetništvo i sud’

Premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu kako je o zakonu o sistemski važnim kompanijama razgovarao s predsjednikom Europske komisije te kako ne vidi nikakav problem oko tog zakona, jer u njemu nema izravnih državnih potpora niti će dugovi Agrokora postati dugovi države.

Na novinarski upit je li “lex Agrokor” usuglašen s Europskom komisijom i postoje li kontakti s Komisijom, Plenković je odgovorio kako kontakti postoje te kako je za nedavnog boravka u Rimu “temeljito razgovarao” s predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom i detaljno mu objasnio o čemu se radi.

“Ponavljam, naš pristup ovoj krizi bio je jedini mogući, morali smo naći pravni temelj za ovakav angažman, on je vrlo dobro izbalansiran. Naravno da je zakon preveden Europskoj komisiji, službe nadležne za državne potpore pregledavaju taj dokument i mislim da će već idućeg tjedna jedno stručno izaslanstvo predstavnika nadležnog ministarstva i Vlade ići u Bruxelles konzultirati se. Ali ja ne vidim tu nikakav problem. I druge su zemlje imale slične situacije. Prema tome, ono što je najvažnije , ovdje nema niti izravnih državnih potpora niti će bilo kakvi dugovi Agrokora po ovom zakonu postati dugovi države”, naglasio je Plenković odgovarajući na pitanja novinara nakon svečanosti u povodu 75. obljetnice KBC- Zagreb.



‘Već smo postigli temeljni cilj’

Upitan treba li Ivica Todorić kazneno odgovarati zbog izbjegavanja poreznog duga ili vraćanja duga državi, premijer je istaknuo da o tomu postoji li nečija kaznena odgovornost ne odlučuje politika.

“Prvo i osnovno, da li postoji nečija kaznena odgovornost o tome ne odlučuje politika nego Državno odvjetništvo, policija gleda da li postoje neke osnovane sumnje, na kraju o samoj odgovornosti odlučuje sud”, rekao je Plenković, poručujući kako je izrazito važna puna neovisnost rada tijela koja su zadužena za te aspekte.

“Uloga izvanrednog povjerenika kojeg smo imenovali je da prije svega cjelovito, dubinski snimi stanje u kompaniji, da pregleda izvješća, knjige, financijska izvješća, da stabilizira u kratkom roku sve ono što smo govorili, male dobavljače, velike dobavljače, postigne dogovor s bankama, isplate. Računi su već deblokirani i na taj način smo već postigli temeljni cilj. U daljnjem procesu restrukturiranja koji će trajati više od godinu dana očekujemo rezultat koji bi mogao brojnim kvalitetnim kompanijama u okviru Agrokoru omogućiti održivo poslovanje. To je ono što je važno, a o nečijoj kaznenoj odgovornosti nije na politici da ju prejudicira”, istaknuo je premijer.

Komentirajući potez Moody’sa, koji je jučer snizio kreditni rejting Agrokoru, Plenković je rekao kako smatra da je to normalno.

“Kreditne rejting agencije gledaju što se zbiva s nekom kompanijom, a ako je ona došla u fazu da država donese zakon koji uvodi izvanrednu upravu, onda je to gotovo refleksna reakcija”, kazao je, dodajući kako to ne bi posebno komentirao te kako smatra da je to očekivano.

“Ono što je bitno – mislim da će rejting agencije pratiti kako će se razvijati proces restrukturiranja i stabilizacija. Ja sam uvjeren da će taj proces biti uspješan, a onda će i njihove ocijene biti optimističnije nego što su sada”, naglasio je Plenković.

Premijer ne želi prejudicirati koliki je dug Agrokora te poručuje kako će se više znati kada izvanredni povjerenik snimi stanje.

“Kako da ja to znam što je realno u kompaniji, nit’ sam ja vlasnik nit’ ste vi. Ne mogu to prejudicirati niti želim. izvanredni povjerenik ima zadaću da snimi stanje, kada to bude gotovo, a ne može se baš u pet minuta sve verificirati, onda ćemo znati više”, rekao je.

‘To nije zakon kojim se štiti bilo koja osoba’

Na upit kakva se poruka šalje građanima koje se ovršuje za 15 kuna duga, dok milijarde kuna duga prolaze bez odgovornosti, Plenković je ponovio da se Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH štiti stabilnost hrvatskog gospodarskog i financijskog sustava, da to nije zakon kojim se štiti bilo koja osoba ili bilo koja kompanija.

“Činjenica je da smo se kroz proteklih 25 godina našli u situaciji da poteškoće jedne ovako velike i značajne kompanije za funkcioniranje gospodarstva zahtijeva ovakav zakon je odgovorna odluka Vlade i većine u Saboru da omogući stabilizaciju hrvatskog gospodarstva. Pretvaramo jedan potencijalni plimni val u popodnevni blagi maestral. To je bit. A plaćanje poreznih obveza je nužno od svih poreznih obveznika. Vidjeli ste da je i Porezna uprava reagirala u roku, na vrijeme blokirala račune i tu ne vidim ništa sporno”, kazao je premijer.