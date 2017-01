OVA ZIMA MOGLA BI IMATI GADNE POSLJEDICE: Javili se hrvatski vatrogasci – ‘Pazite na ove stvari!’

Oštra zima stigla je i u Hrvatsku, zbog čega sada mnogi imaju problema sa zaleđenim vodovodima, puknućima, dimovodnim cijevima i ostalime.

Vatrogasci rade punom parom, a vatrogasna zajednica putem medija pokušava utjecati na javnost kako bi se što je više moguće smanjio broj štetnih posljedica polarne hladnoće.

Nekoliko je stvari kojih se obavezno trebate držati:

-provjerite i očistite dimovodne cijevi te peći na kruta goriva prije paljenja vatre

– ne palite vatru na otvorenom tijekom vjetrovita vremena

– ne ostavljajte otvorena ložišta bez nadzora



– vožnju prilagodite stanju na cesti

– pripazite na starije i nemoćne sugrađane

– kod jako niskih temperatura, ukoliko nije nužno, ne napuštajte objekte.

Požari na otvorenom još su teži za ugasiti zimi

Mnoge osobito iznenađuju požari na otvorenom. Ljudi misle kako zimi ne može doći do požara, no svakodnevni incidenti ih demantiraju, piše evarazdin. Osobito je opasno to što nerijetko puše jaki vjetar i požari planu puno brže nego što biste očekivali.

Ledeni uvjeti vatrogascima dodatno otežavaju posao te oštećuju njihovu opremu.