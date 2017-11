OTKRIVENO KAKO SU POLICAJCI TRGOVALI INFORMACIJAMA: Od nedavno likvidiranog vlasnika noćnog kluba tražili su pet tisuća eura mita

Dvojica sada već bivših zagrebačkih policajaca priznali su na sudu kako su svojim poznanicima dostavljali povjerljive informacije iz policijskog sustava, zlorabeći time svoje pozicije u sustavu, te u konačnici otežavajući rapslitanje teškog kriminala.

Nagodviši se s USKOK-om Dubravko S., 36-godišnji kriminalist i njegov kolega Fehim G. (44), koji sada radi kao prijevoznik, priznali su da su kako su, dok su još radili u policijskoj postaji Trešnjevka odavali službene informacije ljudima iz krim-miljea.

Manipulirali prijavom za iznudu

Tako je prije dvije godine Alen T. rekao Dubravku S. da ga Stipan Ivić iznuđuje. Riječ je o ugostitelju, vlasniku noćnog kluba Element, koji je propucan u sačekuši u Španskom početkom prošlog mjeseca, a teškim ozljedama glave podlegao je nekoliko dana kasnije u bolnici. Zbog sumnje da je pucao u Ivića pod istragom je 38-godišnji Mirko Marić, čiji je rođak navodno imao problema sa Stipićem.

No, probleme sa Stipićem prijavio je i Alen T., pa su policajci s Trešnjevke započeli istraživati taj slučaj. No, kako su očito Dubravko S. i Fehim G. bili u dobrim odnosima s Ivićem ubrzo su informacije o istrazi stigle i do njega. Policajci su ga tražili da im plati pet tisuća eura mita kako bi iskoristili svoje veze u Policijskoj upravi zagrebačkoj, i otežali dokazivanje njegove upletenosti u iznudu od Alena T. Obećali su i da će utjecati na žrtvu da ne podnese službenu prijavu.



Ugostitelj im odbio dati mito

Međutim, Ivić na njihovu ponudu nije pristao. Zbog toga su, policajci očito gnjevni što im je propala šansa za izdašnim mitom, potpuno okrenuli ploču. Krenuli su tada nagovarati Alena T. da Ivića kazneno prijavi za pokušaj iznude.

Do Dubravka S. u siječnju 2015. godine došao je Bojan Meštrović. Riječ je o zagrebačkom obrtniku optuženom za sudjelovanje u krijumčarskom narko-lancu. Taj lanac išao je iz Turske preko Bugarske i dalje prema zemljama zapadne Europe. Drogu su kamionima švercali vozači koje je, prema optužnici, organizirao Meštrović, a sumnja se da je tom rutom od 2012. godine prošlo nešto manje od tone heroina, te još 14 tona punila s kojim se heroin miješa prije preprodaje. Slučaj se počeo rasvjetljavati kada je u srpnju 2013. godine bugarska policija zaustavila kamion sa 717 kilograma heroina što ga je vozio jedan od navodnih Meštrovićevih suradnika. U deklaraciji su bile navedene perilice za suđe, no na bugarsko-turskoj granici otkriveno je da je u pitanju skrivena droga. Sudski proces protiv Meštrovića i ostalih počeo je u ožujku ove godine, no zbog zahtjeva obrane da se iz sudskog spisa izdvoje nezakoniti dokazi, zapeo je na samom početku. Sada se čeka odluka izvanraspravnog vijeća.

Meštrović je zbog toga uhićen u listopadu 2015. godine.

‘Priveli’ poduzetnikovog dužnika

Kada je u siječnju te godine kontaktirao Dubravka S., tražio ga je da mu omogući kontakt s izvjesnim Paškom K. kojeg je držao odgovornim za nestanak svojih 530 tisuća eura. Obećao je policijskom inspektoru nagradu, koji mu je vrlo brzo javio gdje Paško K. boravi. Meštrović ga je nakon toga tražio i da mu osigura sastanak s dužnikom, pa je policajac, zlorabeći svoju položaj, posalo Pašku K. poziv za obavijesni razgovor.

Napisao mu je da dođe u Policijsku postaju Trešnjevka, a javio je i Meštroviću da u isto vrijeme dođe na isto mjesto. Kad se Paško K. pojavio inspektor ga je odveo na sastanak s Meštrovićem u obližnji kafić.

Dubravko S. kažnjen je i jer je u svibnju 2015. godine Robertu Lj. potvrdio da policija traga za njim, odnosno da je na snazi potraga s mjerom ‘uhititi’. Tim je Robertu Lj. omogućio da izbjegne uhićenje.

Nekako u isto vrijeme inspektor Fehim G. omogućio je svom poznaniku da dozna gdje je osoba s kojom je u sudskom sporu.

Policajci su kažnjeni s godinom dana rada za opće dobro, a Mešrović s deset mjeseci zatvora što mu je također zamijenjeno radom za opće dobro.