OTAC NAPAO SINA NOŽEM, OVAJ SE OBRANIO PA GA UNAKAZIO: ‘Lice mu je izudarao do neprepoznatljivosti’

U subotu u 14:30 na parkiralištu ispred bjelovarskog stadiona došlo je do fizičkog sukoba 61-godišnjeg i 40-godišnjeg muškarca. Radi se o ocu i sinu između kojih već duže vrijeme traju obiteljske razmirice.

Do sukoba je došlo tijekom nogometne utakmice koju je osiguravao 61-godišnjak, koji se tijekom ogleda susreo sa 40-godišnjim sinom. Nakon verbalnog, uslijedio je i fizički obračun. Kako piše 24sata, otac je sina napao nožem ‘skakavcem’, no sin se obranio i premlatio oca. Očevici kažu kako je 61-godišnjaku lice bilo izudarano do neprepoznatljivosti.

Hitna pomoć odvezla ga je u bjelovarsku Opću bolnicu, a tamo je čovjek doživio i srčani udar. Hitno je prebačen u KBC Zagreb.

Policija zasad ne želi objavljivati detalje sukoba jer još uvijek traje istraga.



Kod stadiona je ostao trag premlaćivanja. Jedan od očevidaca ispričao je kako je na parkiralištu vidio poznanika kako leži obliven krvlju, dok se oko njega skupilo mnoštvo ljudi.

‘Između oca i sina duže vrijeme traju obiteljske razmirice, ali nisam očekivao da će to tako daleko otići. Kolaju razne glasine, ali nisam siguran što je istina koja je dovela do ovoga’, rekao je 65-godišnjak iz Bjelovara.

Gradom već duže kolaju priče kako su se otac i sin odrekli jedan drugoga te da su se često svađali putem društvenih mreža.

Policija je već dobila iskaz sina, a s obzirom da je ocu nanio teške tjelesne ozljede, protiv njega će biti podnijeta kaznena prijava. Sin je pak protiv oca podnio kaznenu prijavu zbog prijetnje.