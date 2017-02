OPORBA SE UJEDINJUJE U RUŠENJU BANDIĆA: Na lokalne izbore će zajedno u svim sredinama, poznata i imena

Oporba se ujedinjuje i na lokalne izbore će zajedno u gotovo svim sredinama, a dogovori bi trebali biti gotovi za 10 dana.

SDP, HNS, HSS i HSU očito će zajedno na lokalne izbore u svibnju, piše Jutarnji list.

Prijelomna je bila situacija u Zagrebu, no sada kad je predsjednik SDP-a Davor Bernardić definitivno odustao od kandidature za gradonačelnika Zagreba, njegova stranka korak je od toga da u metropoli podrži HNS-ovu kandidatkinju Anku Mrak-Taritaš.

SDP ĆE PODRŽATI MRAK-TARITAŠ? Bernardić: ‘Spremni smo napraviti korak unatrag’



“Samo ujedinjena oporba može srušiti Milana Bandića u Zagrebu”, kaže za jutarnji sugovornik iz vrha SDP-a. Uvjeren je kako zajedničkim snagama Bandića mogu poraziti već u prvom krugu.

“Otvoren je put promjenama. Veliko istraživanje koje je provedeno za Zagreb pokazalo je da 70 posto ispitanika želi Bandićev odlazak”, kaže izvor iz SDP-a. Potvrđuje kako se s HNS-om pregovara, ali da još nije “pao” nikakav službeni dogovor.

“Plan je da se ide zajedno, i to ne samo u Zagrebu” navodi sugovornik iz SDP-a, iako je oko samog Zagreba još dosta nepoznanica. Premda je načelni dogovor očito postignut, ne zna se još, primjerice, hoće li SDP i HNS imati samostalne ili zajedničku listu za Skupštinu.

“Vjerujem da ćemo razgovore s HNS-om završiti u roku od sedam do deset dana” kažu izvori iz SDP-a.

SDP i HNS se dogovaraju

I šef HNS-a Ivan Vrdoljak, gostujući na televiziji N1, izjavio je kako SDP i HNS razgovaraju o zajedničkom izlasku na izbore u 70, 80 posto regionalnih sredina.

“Negdje će se dogovoriti, negdje ne. Bernardić i ja se uključujemo na višim razinama, tamo gdje se šalje i politička poruka. Nemoguće je reći da ćemo u 556 općina i gradova nastupiti zajedno, niti to trebamo. Sigurno ćemo zajedno ići u više od pola lokalnih uprava” rekao je Vrdoljak.

“Sigurno se nećemo povući tamo gdje su naši kandidati bolji, a bolji su u barem dvadesetak gradova, nizu općina te u tri županije” kaže jedan istaknuti član HNS-a, dodajući kako se neće ići ni u kakve “luzerske” kombinacije.

“To su lokalni izbori i u nekim manjim sredinama, gdje nisu izražene ideološke podjele, vjerojatno će doći i do suradnje s nekim desnim strankama. No, to ne znači da ćemo s njima u neku koaliciju. Vjerujem da ćemo se u velikom dijelu dogovoriti sa SDP-om. Ipak smo mi ključni, strateški partneri godinama. Stalno se priča o nekim preslagivanjima i dramama, ali to ne stoji” kaže jedan od naših sugovornika iz HNS-a, ističući kako će se u nekim sredinama ići i sa širom platformom.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak također je potvrdio da se vode razgovori te da se dogovara suradnja na lokalnim izborima.

“Neće to biti nikakva službena koalicija niti ćemo potpisivati neki poseban sporazum jer za tim na lokalnim izborima nema potrebe. Važno je uskladiti programske smjernice. Surađivat ćemo u dobrom dijelu gradova i županija, među ostalim i u Zagrebu” rekao je Beljak.

HSU je još prije podržao Mrak-Taritaš za gradonačelnicu Zagreba, a predsjednika Silvana Hrelju najviše brine rasipanje glasova.

Još jedino Velika Gorica sporna

Izvor iz SDP-a za Jutarnji je dodao je kako su blizu dogovora i u nekim drugim većim gradovima. Tako je, primjerice, situacija jasna u Osijeku gdje će se podržati Ivica Vrkić, dok je u Rijeci HNS, navodno, spreman podržati SDP-ova Vojka Obersnela. Iako se prije spominjalo kako će HNS tamo imati svog kandidata, najprije Peru Lučina, a potom Sanju Barić, u SDP-u kažu kako ih takve najave nisu zabrinjavale.

“Oboje profesora reklo je da nisu zainteresirani za kandidaturu, a SDP ionako čvrsto drži Rijeku, tako da prave prijetnje i nije bilo”, kaže jedan istaknuti član SDP-a. Podršku za svog kandidata SDP bi, doznajemo, mogao dobiti i u Zadru.

Iako je riječ o HDZ-ovoj utvrdi koju drži Božidar Kalmeta, u SDP-u velike nade polažu u svoju kandidatkinju Sabinu Glasovac, pogotovo stoga što, kako ističu, Kalmeta u utrku ulazi s teretom optužnica.

Što se tiče Splita, u kojem je najavljena kandidatura SDP-ove Aide Batarelo, čini se da tu još nije postignut dogovor s HNS-om. Kako doznajemo, ovih se dana tek treba odlučiti hoće li u utrku Batarelo ili će, pak, SDP podržati HNS-ova Srđana Gjurkovića.

Ako se, pak, HNS-ov Andro Vlahušić ne bude mogao kandidirati u Dubrovniku, u utrku će tamo vjerojatno SDP-ova Tatjana Šimac Bonačić, bivša saborska zastupnica i u dva mandata Vlahušićeva zamjenica.

Postignut je, navodno, dogovor i o Varaždinu, gdje bi HNS trebao podržati SDP-ova kandidata Alena Kišića s obzirom na to da je HNS-ov Goran Habuš odustao od kandidature jer su mu srušili proračun. No, SDP i HNS vjerojatno se neće uspjeti dogovoriti o Velikoj Gorici. Iako tamo puno veće šanse ima HNS-ov kandidat Goran Beus Richembergh, SDP-ovci su u utrku odlučili poslati Aleksandra Horvata.

Most bira između ministra i vjeroučitelja

Mostov ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović, saborski zastupnik Marko Sladoljev i jedan ekonomist koji nije član stranke, ali je blizak Boži Petrovu, trojica su kandidata između kojih će Predsjedništvo Mosta odabrati onoga koji će ući u utrku za zagrebačkog gradonačelnika, potvrđeno nam je iz te stranke.

Ideja da Dobrović bude njihov kandidat u Mostu nije od jučer, o tome nam je jedan od mostovaca govorio još prije nekoliko mjeseci, a u stranci vjeruju da bi on mogao biti dobar protukandidat Milanu Bandiću na temi otpada u Zagrebu.

S druge strane, Dobrović je ministar pa se postavlja pitanje jesu li u Mostu uopće zadovoljni s njim u Vladi kada ga možda šalju na lokalne izbore. Marko Sladoljev u Saboru je dosta aktivan po pitanju sporta i obrazovanja, po zanimanju je vjeroučitelj.