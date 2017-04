ONI ŠTITE DONALDA TRUMPA: 7 interesantnih činjenica o agentima američke tajne službe

Samo nekoliko sati prije no što ga je John Wilkes Booth ubio, Abraham Lincoln je potpisao ukaz kojim je stvorena američka tajna služba, vladina agencija čiji je zadatak bio štititi integritet nacionalne valute. Nakon atentata na predsjednika Williama McKinleya 1901. godine Kongres im je proširio ovlasti pa i sada štite samog predsjednika.

Kao što im i samo ime govori, radi se o poslu obavijenom velom tajni, a evo nekoliko informacija o agentima američke tajne službe iz prve ruke.

1. Putuju s vrećicama krvi

Iako je u tajnoj službi na tisuće agenata, samo dio njih štiti predsjednika. Oni prolaze kroz vrlo ozbiljan trening, između ostalog i onaj ‘desetominutni’ u kojem ih se uči kako napraviti sve ne bi li predsjednika u slučaju krize održali na životu deset minuta dok do njega ne stignu liječnici. Kad god putuju, od najbliže traumatološke klinike udaljeni su najviše 10 minuta. Stoga moraju znati kako tih deset minuta spašavati život predsjedniku. Upravo to je spasilo život Ronaldu Reaganu 1981. godine kad je u pokušaju atentata naizgled samo lakše ranjen, no jedan agent je zamijetio tragove krvi u predsjednikovim ustima što je bio znak krvarenja iz pluća. Stoga je, umjesto u Bijelu kuću, prevezen u najbližu bolnicu gdje je podvrgnut višesatnoj operaciji kojoj su uslijedile komplikacije. Agenti koji putuju s predsjednikom nose sa sobom i vrećice krvi u slučaju potrebe infuzije, a jedan je uvijek u obližnjoj bolnice gdje se u detalje upoznao s osobljem.





2. S predsjednikom idu i na WC

Zaštita predsjednika odnosi se i na one trenutke u kojima je prosječan čovjek uvijek sam. To se tiče i predsjednikovih odlazaka na WC. Agent koji je štitio Reagana bio je uz njega stalno pa čak i na pregledima prostate te kolonoskopijama. Ako se liječnik pokaže kao potencijalna prijetnja, agent uvijek ima pištolj pri ruci.

3. U hotelima ih ne podnose

Kad predsjednik odsjeda u hotelu, agenti tajne službe rade kao na steroidima pokušavajući novu okolinu staviti pod svoju kontrolu. Djelatnici hotela prolaze strogu i detaljnu provjeru, ako netko ima dosje, taj dan neće moći doći na posao. Agenti će zauzeti i cijele katove ispod i iznad kata na kojem odsjeda predsjednik, a okupirat će i dizala.

4. Mijenjaju hobije

Budući da predsjednik nikuda ne ide bez pratnje, oni koji ga čuvaju moraju biti spremni raditi sve što radi i on, bilo da se radi o trčanju, jahanju ili nečemu trećem u čemu moraju loviti korak s predsjednikom.

5. Nisu se zakleli ‘odanost do smrti’

Iako ih se tako često prikazuje u brojnim holivudskim ostvarenjima, pripadnici tajne službe nisu se zakleli da će štititi predsjednika pod cijenu vlastitog života. Takva zakletva ne postoji, a iako se djeluje pod pretpostavkom da je takvo što moguće, poduzima se sve kako bi se taj scenarij izbjegao.

6. Gađaju ih plastičnim mecima

Kako bi ih pripremili na sve moguće situacije, tijekom treninga, budući agenti simuliraju situacije u kojima štite predsjednika od vatrenog oružja. Kako bi vježba bila što efikasnija, ne koriste klasične ćorke nego plastične metke s markerima koji ostavljaju trag kako bi se znalo gdje su točno pogođeni.

7. Limuzina poput Bondove

Limuzina u kojoj prate predsjednika je čudo najmodernije automobilske tehnologije. Cijela je otporna na metke, uključujući i gume, a vozi je agent s nizom godina iskustva u defenzivnoj vožnji i koji će znati izbjeći opasnosti poput blokade na cesti ili eksplozije. Limuzinu servisiraju u garaži tajne službe gdje ju stalno modificiraju u svrhu još veće sigurnosti.