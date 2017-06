OD HRVATSKE BOLJI I KAZAHSTAN: Evo na kojem se mjestu nalazimo na ljestvici najbogatijih i najsiromašnijih zemalja svijeta

Među 189. zemalja svijeta, Hrvatska je 60. na popisu najbogatijih zemalja svijeta… Zvuči dobro, dok se ne uzme u obzir da su nas prestigao i Kazahstan, a susjedna Slovenija je 20-ak mjesta više.

Ako se gleda samo bruto društveni proizvod (ukupnu vrijednost roba i usluga proizvedenih u svakoj zemlji), pet najbogatijih zemalja svijeta bilo bi, redom: SAD, Kina, Njemačka, Japan i Velika Britanija. Na drugoj strani pet najsiromašnijih bili bi: Tuvalu, Nauru, Kiribati, Maršalovi otoci i Palau.

No BDP ne ovi brojevi ne pokazuju realnu sliku standarda građana. Puno bolju sliku daje ako se BDP podijeli s brojem stanovnika, no niti ona nije potpuno točna jer se mora uzeti u obzir i paritet kupovne moći – primjerice, nije moguće dobiti jednako robe za 1 dolar u SAD-u koliko i za 6,57 kn u Hrvatskoj. Zato je u analizi Global Finance Magazina i to uzeto u obzir, i tada na čelo liste najbogatijih izbijaju Katar, Luksemburg, Makao, Singapur i Bruneji, dok su najsiromašniji Srednjoafrička Republika, DR Kongo, Burundi, Liberija i Niger.





U susjedstvu je najbogatija Slovenija koja je s 32. 027 dolara na 41. mjestu. slijedi ju Hrvatska (22.415 dolara). Srbija je na 90. mjestu s 14.226 dok je najsiromašnija Bosna i Hercegovina čiji je BDP po stanovniku upola manji i iznosi 11.034 dolara, što ju smješta na 107. mjesto.

Hrvatsko 60. mjesto i ne zvuči tako loše, no možda tu poziciju najbolje ilustrira to što je Kazahstan, kojeg je nedavno spominjala predsjednica, na 54. mjestu.