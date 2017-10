OTKRIVAMO NOVI SKANDAL U RAZMINIRANJU: Jedanaest direktora uhvaćeno kako tajno dogovaraju cijene!

Novi skandal potresa razminiranje u Hrvatskoj! Nakon što se godinama nagađalo o neobično niskim cijenama razminiranja sada, čini se, za to postoje i sasvim konkretni dokazi.

Naime, sisačka policija prijavila je čelne ljude čak 11 tvrtki koje se bave razminiranjem zbog sumnje da su počinili zlouporabe u postupku javne nabave. U pitanju je namještanje cijena na natječajima, što je utvrđeno tijekom kriminalističkog istraživanja kojim su obuhvaćene javne nabave iz 2013. godine.

Dogovoreni i podizvođači

Više od dvije godine istražitelji su prikupljali dokaze na osnovi kojih su na kraju zaključili kako je 11 direktora u tvrtkama koje se bave razminiranjem tijekom 2013. dogovorilo da će, nakon što se otvori postupak javne nabave, predati ponude s unaprijed dogovorenim cijenama i podizvođačima. Na taj način osiguravalo se da upravo tvrtke koje su sudjelovale u dogovoru u konačnici budu i izabrane kao najpovoljniji ponuđači.

Dogovor ove jedanaestorice sprječavao je druge konkurentske tvrtke, koje su sudjelovale u postupcima javne nabave, da njihove ponude budu prihvaćene. Ovakav dogovor predstavlja kršenje Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

AZTN ih već prijavljivao

Ovo u sektoru razminiranja nije ništa novo. Još prije desetak godina Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja bavila se nedopuštenim dogovorima među vlasnicima tvrtki, te je utvrdila postojanje zabranjenog kartela. Tada je unaprijed dogovorena cijena razminiranja četvornog metra površine. Sada ih nije prijavila samo Agencija nego i policija, i to za kaznena djela zlouporabe u postupku javne nabave.

Prema Kaznenom zakonu, za to je predviđena sankcija do pet godina zatvora, no ako se naknadno ispostavi da su dogovorom direktori prozročili štetu proračunu, mogu biti osuđeni i na deset godina.

Dalje će proces protiv osumnjičenih voditi Općinsko državno odvjetništvuo u Sisku.

Ljudski život ne može u tržišnu utakmicu

Sindikati koji djeluju u sektoru razminiranja nedavno su organizirali prosvjed ispred upravne zgrade Hrvatskog centra za razminiranje u Sisku zbog smanjenja plaća. Plaće su im u prosjeku bile smanjene za dvije tisuće kuna, odnosno nije im isplaćen terenski dodatak. Tada je čak glavni tajnik najvećeg sindikata u tvrtkama za razminiranje – Novog sindikata Tomislav Kiš rekao kako je problem u tome što ta djelatnost uopće ne bi smjela biti na tržištu, nego bi se trebala povući iz tržišnog natjecanja i doći pod državno okrilje.

“U bespoštednoj tržišnoj utakmici dolazi do pada cijena, što je dovelo do apsurda da je cijena razminiranja jednog četvornog metra zemljišta pala na 2,90 kuna, što je najniže do sada. Uzrok je borba za posao između velikih i malih tvrtki. Poznato je kako je planirano cijelo područje Hrvatske razminirati do 2019. godine pa je sada grčevita borba tko će na kraju pobrati kajmak”, rekao je tijekom prosvjeda Kiš. I pirotehničari tvrde kako ljudski život ne može biti stvar tržišne utakmice.