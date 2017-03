NOVI DETALJI O NESREĆI VLAKA KRAJ DUGE RESE: Dio kompozicije s cisternama iz Ine izletio iz tračnica

Još je u prekidu željeznički promet od sjevera Hrvatske prema jugu zbog nesreće koja se rano jutros dogodila kod postaje Zvečaj nedaleko Duge Rese.

Iz tračnica je iskočila kompozicija vlaka sastavljena od praznih INA-inih cisterni, a do nesreće je došlo kada su dva vagona iz sredine kompozicije iskočila iz kolosijeka netom prije kolodvora u Zvečaju.

Zaustavljanje vlaka

Strojovođa je vlak uspio zaustaviti oko pola kilometra nakon zvečajskoga kolodvora, a iskliznuli vagoni nisu se prevrnuli.





Tijekom vožnje do zaustavljanja vlaka iskliznuli vagoni oštetili su signalnu i sigurnosnu pružnu infrastrukturu, koju radnici već popravljaju. Povjerenstvo HŽ-a koje se sastalo u željezničkoj postaji u Zvečaju, nije moglo tijekom dopodneva dati izjavu o uzrocima iskakanja tih vagona. Istraga je u tijeku.

Putnike prevoze autobusima

U vrijeme zasijedanja Povjerenstva u Zvečaj je stigao pomoćni vlak HŽ-a s ekipama koje su počele popravljati i osposobljavati oštećenu signalizaciju. Čeka se i početak razdvajanja kompozicije vlaka, kako bi se specijalnoj dizalici omogućio pristup do iskliznulih vagona, koji su srećom ostali na pružnom nasipu bez prevrtanja.

Kad će željeznički promet biti ponovno uspostavljen, iz HŽ-a nisu mogli precizno reći. No za putnike je organiziran prijevoz autobusima između željezničkih postaja Duga Resa i Generalski Stol, odnosno za putnike vlaka br. 205 od Generalskog Stola do Zagreba, te za putnike vlaka br. 521 od Zagreba-Glavnog kolodvora do Splita.