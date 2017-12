BOŽIĆNICE U DRŽAVNIM TVRTKAMA: Provjerili smo tko ih sve daje i kolikim će točno iznosima razveseliti radnike

Većina državnih tvrtki božićnicu će isplatiti na temelju kolektivnog ugovora, dok su za nju ove godine uskraćeni ostali HŽ putnički prijevoz i Jadrolinija.

Dok se oko isplate božićnica u Zagrebačkom holdingu još lome koplja jer gradonačelnik Milan Bandić traži da se one smanje, a sindikati traže kolektivnim ugovorom jamčenih 2884 kune, neki su hrvatski građani svoje božićnice već dobili, a drugi već utvrđen iznos još iščekuju.

SINDIKATI ZAGREBAČKOG HOLDINGA PRIJETE: ‘Idemo u štrajk ako nam se ne isplati božićnica od 2800 kuna!

U državnoj i javnoj upravi tako očekuju kolektivnim ugovorom zajamčen iznos od neoporezivih 1250 kuna. Situacija u državnim tvrtkama je različita, no tvrtke poput Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma drže se također neoporezivog iznosa od 1250 kuna. Nešto manje od tog iznosa, ali također na temelju kolektivnog ugovora, 1200 kuna dobit će zaposlenici HEP-a, potvrđeno nam je iz te tvrtke.



Nekima tek manji bon

U Hrvatskim autocestama su nam naveli kako su božićnicu već isplatili s plaćom za studeni te da je ona iznosila tisuću kuna. Najmanju božićnicu ove će godine dobiti radnici Hrvatske radio televizije, i to ne u novcu. “Obavješćujemo Vas kako će Hrvatska radiotelevizija u 2017. godini svojim zaposlenicima isplatiti božićnicu u obliku primitka u naravi (bona) u iznosu od 200 kuna”, stoji u odgovoru Radne Jedinice Komunikacije HRT-a. U INA-i će božićnice iznositi 1000 kuna. No, neke od tvrtki božićnicu neće uopće vidjeti, a to su primjerice Jadrolinija i HŽ putnički prijevoz.

Pohvalili se privatnici

Istovremeno, isplatom božićnica već ranije su se pohvalili neki privatnici. Među njima i hotelijer Jako Andabak koji je izjavio kako će njegovi zaposlenici za Božić dobiti od 2500 do 3000 kuna. Podsjetimo i na njemački DM koji je definitivno rekorder kad se radi o isplati božićnica – njihovi zaposleni dobit će jednu bruto plaću. U Plivi će radnici dobiti po 2000, a u Lidlu po 1500 kuna božićnice. Hrvatski Telekom daje 1250 kuna.