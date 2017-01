ZBOG ISELJAVANJA CIJENE NEKRETNINA PALE NA NISKE GRANE: Osječani šokirani prodajom stanova za ‘sitniš’

Cijene nekretnina u Osijeku su potonule. Metar četvorni može se kupiti i za 243 eura, a stručnjaci tvrde da je razlog u iseljavanju, ali i preizgrađenosti, piše Glas Slavonije.

Prema podacima dostupnim na internetskom oglasniku za nekretnine Crozilla.com, prosječna cijena četvornog metra stana u Osijeku tijekom 2016. godine u Osijeku je, u usporedbi s drugim regionalnim centrima bila najmanja i iznosila je svega 957 eura. Tijekom prosinca je zabilježen i godišnji pad cijena stanova od 2,3 posto, no ono što najviše “strši” jest to da se među 400 stanova koji se prodaju u tom oglasniku u Osijeku, mogu pronaći i oni po cijenama nižim i od 300 eura po četvornom metru!

Pritom se napominje kako je riječ o nekretninama starije gradnje, najčešće potkrovljima ili dvorišnim stanovima koji zahtijevaju adaptaciju i dodatna ulaganja pa su i zato njihove cijene znatno niže od prosječnih.

Nema potrebe za gradnjom

No, surfajući oglasnikom novinari su ustanovili kako se dvorišni stanovi (kod katedrale, Cvjetkova ulica, Ružina ulica) od 40 do 45 kvadrata i to renovirani kreću po cijenama od 498 do 550 eura po metru.



U Višnjevcu, na glavnoj ulici bliže Josipovcu, pak, podrumski stan površine sto kvadrata nudi se za 26 tisuća eura, što je samo 250 eura po kvadratu. U ponudi je stan u samom gradu s nešto više od 102 kvadrata koji stoji 25 tisuća eura, odnosno 243 eura po četvrnom metru. Ipak, potrebna mu je adaptacija.

Na pitanje što je razlog tako niskim cijenama, stručnjaci odgovaraju preizgrađenost grada. “Osijek već duže ima toliko stanova u ponudi da u idućih nekoliko godina nema potrebe da se išta novo gradi. Dovoljno je adaptirati postojeće – sažet je odgovor koji nam je u jednoj prilici dao arhitekt Miroslav Pavlinić. Također, zbog vala iseljavanja iz Osijeka svjedoci smo i sve manje potražnje.