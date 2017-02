ZARAĐUJE MILIJUNE, NO ZNA ŠTO ZNAČI DNO: ‘Te večeri moju djecu od dvije i četiri godine nahranila je susjeda’

Kada je nakon rastave braka ostala s dvoje male djece i bez novca Angelica Garcia-Dunn zasigurno ni sanjala nije da će jednog dana imati vlastitu tvrtku. I to za ženu vrlo neobičnu – onu autoprijevozničku!

Angelica Garcia-Dunn danas je uspješna poduzetnica iz Houstona koja vodi tvrtku tešku 20 milijuna dolara, no prije 13 godina nalazila se na samom dnu.

Kada je 2003. jedno do njenih dvoje male djece svako malo bilo bolesno Angelica je odlučila dati otkaz i ostati kod kuće. Njeno opredjeljenje da bude kućanica ne bi bilo toliko loša odluka da ubrzo nakon toga nije saznala da je suprug vara te se odlučila i rastati. Rastava je, ne samo emotivno, nego i financijski za nju bila veliki udarac.

“Jednog smo dana bili u prodavaonici kako bismo kupili osnovne stvari poput tjestenine. Kada smo napunili košaru i došli na blagajnu moja kartica bila je odbijena. Kćer me je pitala zašto nismo donijeli hranu, a ja sam joj rekla da samo moramo otići kući po drugu karticu. No, to nije bio slučaj. Te večeri moju djecu je nahranila susjeda. Znate, moja djeca su bila četiri i dvije godine stara i zaista smo prolazili teško vrijeme”, opisuje danas poduzetnica pokušavajući svojim iskustvom pomoći samohranim majkama da podignu glave nakon teških trenutaka.



Pomogla joj druga samohrana majka

Ubrzo nakon toga jedna joj je prijateljica također samohrana majka pomogla dda dođe do posla koji je u prvo vrijeme bio samo na pola radnog vremna da bi se kasnije zaposlila na puno radno vrijeme u jednoj prijevozničkoj tvrtki gdje je ostala tri godine.

“Nisam znala što je kontejner”, kaže danas za Thestoryexchange Garcia-Dunn prisjećajući se. No, bio je to siguran prihod i zadržao ju je. Štoviše, fasciniralo ju je tko sve treba njihove usluge i poslom je bila zadovoljna.

Godine 2009. s 500 dolara na kreditnoj kartici i 50.000 ušteđevine Garcia-Dunn je osnovala tvrtku AIM Global Logistic, specijaliziranu za prijevoz ulja i goriva. U svega godinu dana s njom je zaradila 250 tisuća dolara. Nakon toga tvrtka je brzo rasla.

Udala se i dobila treće dijete

Procvat rasta biznisa bušenja nafte iz škriljevca podigao je tvrtku, no pad cijena nafte 2015. uzeo je svoj danak pa se Garcia-Dunn našla u situaciji da mora i otpustiti četiri radnika. “Bilo je to vrijeme za promišljanje i restrukturiranje te pronalazak načina diverzifikacije. Morali smo diverzificirati ne samo klijente već i industriju”, opisuje poduzetnica dodajući kako danas tvrtka koja uprihodi 20 milijuna dolara cilja na zdravstveni i eko sektor i zaradu od 50 milijuna dolara u idućih tri do pet godina.

U međuvremenu i privatni život joj je krenuo na bolje. Ponovno se udala, izgardila kuću i u svojoj 42. godini dobila treće dijete. “Znam kako je to kad nemate ništa, ali sad znam i kako je to kad imate sve”, kaže danas Garcia-Dunn dodajući kako se u teškim trenucima treba okružiti ljudima koji vas podupiru, jer se iz njih vuče velika snaga.