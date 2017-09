ZAPOSLENICI SISAČKE RAFINERIJE STREPE ZA POSAO: Postoje dva rješenja, no i jedno i drugo predviđa brojne otkaze

Ako Hrvatska prihvati RED II regulativu, rafinerija Sisak mogla bi se ugasiti i do 2021. godine postati biorafinerija. Analiza konzultantske kuće Deloitte pokazala je da bi to dugoročno bilo najbolje rješenje.

Ipak, do tada je potrebno pronaći prijelazno rješenje ta Rafineriju Sisak, i to već od sljedeće godine. Konačnu će odluku za razdoblje do 2021. godine donijeti INA, piše Večernji list.

Vaganje mogućnosti

Jedna je mogućnost ta da se rafinerija Sisak odmah preoblikuje u logistički centar koji bi radio i nakon 2021. Na taj bi način tamo ostalo samo 106 zaposlenih, zbog čega se sindikati bune protiv te mogućnosti.

Druga bi opcija bila proizvodnja kalciniranog koksa. Na taj bi način u rafineriji ostalo oko 700 radnika, što nije puno manje od sadašnjeg broja. Tako bi se radilo dok ne završi modernizacija rafinerije u Rijeci. Loša strana te mogućnosti bilo bi 10 milijuna dolara negativnog novčanog tijeka godišnje za Inu.



Sindikat: ‘Ne prihvaćamo rješenje koje ne podrazumijeva zadržavanje zaposlenih’

‘Ne možemo prihvatiti ni jedno rješenje koje ne podrazumijeva zadržavanje zaposlenih i proizvodnje u Sisku i Rijeci. Kao dugoročno rješenje prihvaćamo preoblikovanje u biorafineriju jer se ionako proizvodnja goriva smanjuje, no i za to je potrebno napraviti još niz predradnji’, rekla je Jasna Pipunić iz Sindikata naftnog gospodarstva za Večernji list.

Izgradnja postrojenja za proizvodnju bioetanola druge generacije bila bi 160-220 milijuna dolara. Zaposlilo bi se tu 200 ljudi, ali računa se i na još 800 suradnika, primjerice, OPG-ova koji uzgajaju industrijske biljke.

Kako god bilo, rješenje je potrebno brzo, s obzirom da su iz Ine priopćili da je Rafinerija Sisak generirala negativni tijek novca u iznosu od 194 milijuna kuna, uz negativni financijski efekt na dobit iz osnovne djelatnosti od 264 milijuna kuna.