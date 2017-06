TODORIĆ ODBIO DATI OSTAVKU U NADZORNOM ODBORU KONZUMA! Ramljak: ‘Vuče li on i dalje konce? Procijenite sami…’

Ivica Todorić ostaje predsjednik Nadzornog odbora Konzuma – otkrio je novinarima Ante Ramljak, izvanredni povjerenik za Agrokor, nakon Konzumove Glavne skupštine, koja je održana u ponedjeljak.

Prema Ramljakovom pojašnjenju, opoziv Todorića nije bio moguć jer je Agram grupacija, koji ima 25 posto dionica, glasovala na Skupštini protiv opoziva sadašnjeg Nadzornog odbora.

“Održan je sastanak s Glavnom skupštinom Konzuma na kojoj smo predlagali opoziv Nadzornog odbora na čelu s Todorićem. On nije sam podnio ostavku dok su druga dva člana NO-a Crnjac i Kraljević podnijeli ostavke, a Sertić još ranije. Danas smo očekivali da će predstavnici dioničara glasovati za opoziv, no to se nije dogodilo. Predstavnici Agram grupacije koji imaju više od 25 posto bili su protiv opoziva Todorića. Mi nakon toga nismo bili više u mogućnosti sazvati novi NO, koji će biti za 15-ak dana i nismo mogli promijeniti Upravu Konzuma d.d.”, kazao je vidno razočaran Ramljak u izjavi novinarima.





Na novinarsko pitanje znači li to da Todorić i dalje vuče konce u Konzumu kazao je: ‘Procijenite sami’.

Ramljak je kazao kako u novoj tranši financiranja računa na sve banke, a na pitanje zna li gdje curi novac odgovorio je negativno.

“Mislim da curi manje nešto to mislimo, ovim ćemo kreditom zatrpati rupe”, zaključio je Ramljak za N1.

NOVI SLOM KREDITNOG REJTINGA AGROKORA: Moodys tvrdi da je stečaj sada vjerojatniji nego prije