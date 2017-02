‘VI NAMA UPLATITE NOVAC, A MI VAMA DAMO ČARAPE’: Kako poslodavci rješavaju svoja dugovanja prema radnicima

Među bosanskohercegovačkim poslodavcima pojavila se “nova moda”. Oni nerijetko pribjegavaju plaćanju u naturi čemu svjedoči slučaj jedne radnice tvornice “Ključ” kojoj su umjesto uplate staža ponuđene čarape koje bi mogla prodati.

Nakon 19 godina rada u tvornici čarapa “Ključ” jedna je tamošnja, sada već bivša, radnica dobila neobičnu ponudu. Umjesto da joj uplati staž poslodavac joj je ponudio čarape i to po principu – uzmi ili ostavi. Slučaj nesretne žene, koji očito nije jedini, u javnost je preko Facebooka iznio njen sin.

“Nakon 19 godina rada u tvornici čarapa ‘Ključ’, mojoj mami, naravno kao i mnogima, nije uplaćeno tri godine i šest mjeseci radnog staža. Nakon mjesec dana trčanja od šaltera do šaltera, od ureda do ureda, uspjela je dobiti da plati od svojih/naših para staž, da bi mogla u penziju. Za ono što je uplatila dobila je čarapa koje se naravno najslabije prodaju i to na principu ‘uzmi ili ostavi'”, napisao je sin radnice i potom javnosti prenio i cijeli razgovor između svoje majke i njenog direktora:

“Direktor: Možete uplatiti svoj staž na naš račun!



Mama: Kako, ako je blokiran račun!???

Direktor: Eto, nije više blokiran!

Mama: Ja ću pokrenuti tužbu!

Direktor: Slobodno, to će trajati 10 godina, a Vi trebate riješiti ovo u narednih nekoliko dana!

Mama: Pa dobro, šta da radim?

Direktor: Uplatite svoj staž, a mi ćemo Vam dati čarapa!

Mama: Pa šta ću ja sa čarapama??

Direktor: Pa prodajte!”

Umjesto toplog obroka bonifikacija struje

Cijeli slučaj direktor tvrtke zasad nije komentirao, piše Al Jazeera Balkans, navodeći kako u “Ključu” nisu uspjeli dobiti ni odgovor od osoba zaduženih za odnose s javnošću jer, kako im je pojašnjeno kada su takve djelatnike tražili: “nismo mi došli dotle”.

Ekonomski analitičar Damir Miljević tvrdi da to što radi “Ključ” nije ništa novo, jer da se takvom zlouporabom radnika koriste i druge tvrtke u toj zemlji. “Imamo opću pojavu u BiH da poslodavci to rade. To imate i u trgovačkim lancima, imate to i kod isplate toplih obroka u vidu bonova. Poslodavci na sve načine pokušavaju da ne plate novcem. U ovom konkretnom primjeru, umjesto da oni prodaju čarape, oni se ustvari, da bi došli do svog novca, pretvaraju u trgovačke putnike za prodaju čarapa, gdje na to moraju imati još trošak”, kaže Miljević dodajući kako takvih primjera ima još te ističući kako u Elektroprivredi RS-a dio radnika topli obrok dobiva kroz bonifikaciju struje.

“Time se remete tržišni odnosi. Nije to samo ogledalo stanja u državi, imate tu jako puno i zloupotreba”, ističe Miljević napominjući kako država tome treba stati na kraj

Sarajevska tvornicu čarapa “Ključ” osnovana je 1896. godine, poslije rata je privatizirana, a nedavno je objavljeno kako traži inozemnog ulagača radi zajedničkog investiranja u proširenje proizvodnje i plasman proizvoda na međunarodnom tržištu. Tvornica je prije rata godišnje proizvodila 23 milijuna pari čarapa, a trenutno proizvede i plasiraju na tržište oko šest milijuna.