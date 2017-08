VELIKO ŠIRENJE NEXTBIKEA U HRVATSKOJ: I sustav naplate će se uskoro mijenjati, nudit će se tri cjenovne opcije

Hrvatski sustav javnih bicikala Nextbike, koji u Hrvatskoj ima više od 20.000 korisnika i 450 bicikala, uskoro će pokrenuti sustav javnih bicikala u Vukovaru na samom istoku Hrvatske, a početkom iduće godine i u Banjoj Luci u susjednoj BiH, najavio je direktor tvrtke Krešimir Dvorski.

“Vukovar pokrećemo 14. rujna, 16. rujna imamo biciklijadu Velika Gorica-Zagreb i natrag, 22. ili 23. rujna bit će tradicionalna zagrebačka špica, i između tih datuma organizirat ćemo i besplatnu školu bicikliranja u Zagrebu i možda još negdje”, istaknuo je Dvorski. Također za sljedeću godinu najavljuje uključivanje još novih desetak gradova u Hrvatskoj u Nextbike sustav javnih bicikala.

Raširenost Nextbike javnog sustava u Hrvatskoj i situacija u Zagrebu

U Hrvatskoj je Nextbike trenutno u 15 gradova, a dobio je i javni natječaj za Banja Luku tako da će Banja Luka biti treći grad u BiH (uz Sarajevo i Tuzlu) s pokrenutim sustavom javnih bicikala. Pokretanje Nextbika u Banja Luci Dvorski najavljuje za proljeće sljedeće godine.

“U BiH imamo za sada registriranih 6000 korisnika, dok smo u Hrvatskoj već prešli brojku od 20.000”, kaže Dvorski koji je tvrtku pokrenuo prije četiri godine.



“Zagreb je kao prvi grad u Hrvatskoj sa sustavom javnih bicikala po pitanju postavljenih stanica rastao sa prvotnih šest na sadašnjih 21 stanicu, a što se tiče broja bicikala tu nažalost stagniramo na sto bicikala jer čekamo da Grad raspiše natječaj što nije učinjeno u protekle četiri godine, a bez prave suradnje sa Gradom što uključuje i financijsku potporu ne možemo se širiti”, potužio se Dvorski.

S druge pak strane, pohvalio se kako među tih stotinu zagrebačkih bicikala imaju i dva tandem bicikl. Riječ je o biciklu sa dva sjedala i dva sustava za okretanje (pedale za dva korisnika na istom biciklu). Po dosadašnjim iznajmljivanjima spomenutih tandem bicikala, pokazalo se da su takvi bicikl najbolji i najviše ih traže strani turisti kojima je to najprikladnije sredstvo za razgledavanje Grada.

Smatra i kako je Zagrebu na broj stanovnika potrebno 500 bicikala i 50 stanica. Stoga ponavlja kako se četiri godine muče sa sponzorima u financiranju, kako korisnici svakodnevno upućuju upite za nove lokacije, a oni ne mogu sami, cijela je investicija njihova privatna i dok Grad ne pomogne neće rasti.

Ističe i kako kada je riječ o cijeloj Hrvatskoj Nextbike (uključujući i Vukovar koji treba biti pokrenut u rujnu) ima na raspolaganju 450 bicikala i 75 stanica.

Promotivna cijena od 79 kuna godišnje s kojom se krenulo od početka rada Nextbika, sljedeće bi se godine nešto mijenjala na način da se planira uvesti tri cjenovne opcije; cijena po satu, tjedna pretplata koja bi bila najprihvatljivija stranim turistima te godišnja pretplata koja bi bila nešto skuplja, ali bi uključivala puno više pogodnosti nego što ima sada.

Kada je riječ o biciklističkim stazama Dvorski kaže da su stazama kakve su bile 2013. kada je Nextbike počeo s radom bili nezadovoljni. Do sada su, dodaje, napravljeni neki pomaci, primjerice u gradovima u kojima se u izgradnju spomenutih staza investiralo novcem iz EU fondova. “Neke stvari idu bolje, po mom mišljenju dosta sporo, ali nešto se pomiče na bolje”, smatra direktor Nextbikea.

Uspoređujući Zagreb s drugim gradovima u zemlji ističe i kako je situacija tu puno bolji nego u drugim gradovima, ali i dodaje kako bi Zagreb trebao po uzoru na Ljubljanu na tome još više poraditi, a za što je potrebno samo dobre volje, nešto novca i nešto rada. Napominje i kako ih je samo troje zaposlenih jer nemaju dovoljno novaca da zaposle za početak barem desetak ljudi.

Sigurnost javnih bicikala u javnom prometu

Otkrio je i kako im niti jedan bicikl niti neki njegov dio do sada nije ukraden te niti jedan korisnik nije prijavio da je na iznajmljenom biciklu doživio nesreću ili se ozlijedio. Pojasnio je i kako se sjedala s njihovih bicikala ne mogu otuđiti jer su zaštićeni, podatak da nema prijavljenih ozlijeđenih zadovoljno je komentirao riječima kako ispada da su oni najsigurniji gradski prijevoz.

“Svi korisnici voze na vlastitu odgovornost jer vam je to ipak bicikl na kojem treba održavati ravnotežu, nema pomoćnih kotača, a to vam je kao i u rent-a-caru, neće rent-a-car kuća biti kriva ako se ja napijem i zabijem u zid”, usporedio je Dvorski.

Istaknuo je i kako su u poslovanju pokriveni Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i općim Uvjetima poslovanja gdje piše da se “samo odrasle osobe mogu registrirati, a ako djeca voze, ona voze isključivo ukoliko im je roditelj ili staratelj ‘rentao’ bicikl i onda voze pod njihovim nadzorom. Naravno, do šesnaest godina je obavezna kaciga za glavu, a iznad šesnaeste godine zakon ne propisuje kacigu”.

Dosadašnji uspjeh i vizija direktora Nextbike sustava javnih bicikala

Nextbike sustav javnih bicikala dobitnik je i nagrade Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) za društveno odgovorno poslovanje, u kategoriji malih tvrtki i brige za okoliš za projekt “Smanjenje emisija CO2”.

“Nama nisu cilj nagrade, nama je cilj da se mreža bike-sharinga i te strukture razvije do mjere koja će biti zadovoljavajuća za svakog potencijalnog korisnika, a ona to trenutno nije i ta mreža nije zadovoljavajuća niti u jednom gradu u Hrvatskoj za sada, što ne znači da smo nezadovoljni rezultatima rada, ali sigurno da postoji puno prostora za unapređenje”, ističe direktor Nextbika.

Kako dodaje, “mi sami trebamo raditi na sebi da našu kvalitetu usluge dignemo na još jedan viši nivo, a s druge strane nadamo se od javne uprave da će osigurati više lokacija za stanice”.

Krajnji cilj Nextbika je integrirani javni prijevoz da ljudi mogu putem jedne platforme, danas je to mobilna aplikacija (za par godina će to biti možda neko novo tehnološko rješenje), ali ako pričamo od danas pa za sljedeće dvije godine, to je mobilna aplikacija putem koje će čovjek moći planirati svoj put.

“Znači, osoba koja dolazi iz Ivanić Grada, u Ivanić Gradu sjedne na javni bicikl, dođe do željezničke stanice i ostavi javni bicikl, sjedne na vlak i dođe u Zagreb na Glavni kolodvor, a u vlaku on već može na Nextbike aplikaciji provjeriti ima li slobodnih bicikala, ako ima sjedne na bicikl i ode u centar Grada, na faks, posao ili već gdje treba”, pojasnio je Dvorski. Ako pak vidi na mobilnoj aplikaciji da nema slobodnih bicikala, onda gleda da li ima car-sharing, ako nema toga, otići će na tramvaj ili će uzeti taksi ili već kako sam procijeni da mu je najbolje”.

Uglavnom, cijelo putovanje od kućnog praga do kranje destinacije može biti pametno isplanirano već jučer, samo što mi nemamo dovoljno zainteresiranih proaktivnih partnera koji su spremni ući u to i radom i financijskim i drugim resursima, smatra Dvorski. Podsjeća i kako za sada po tom surađuju samo sa HŽ-putničkim prijevozom ali ta je suradnja po njegovoj procjeni dosta skromna po pitanju financijskih ulaganja.

Odlazak javnih bicikala na zimsku pauzu

Kontinentalni gradovi obično imaju zimsku pauzu kod iznajmljivanja bicikala. Tako Dvorski za Zagreb i okolne gradove najavljuje zimsku pauzu za prosinac i siječanj, dok će gradovi sa žestokom zimom kao što su Gospić i općine Brinje imati zimsku pauzu od listopada do travnja.

Gradovi na moru poput Šibenika i Zadra po pitanju Nextbike sustava javnih bicikala rade cijelu godinu, dok u Makarskoj, Lastovu, Metkoviću i Poreču također ide zimska pauza koja traje nekih tri do četiri mjeseca, kaže direktor Nextbika. U vremenu trajanja zimske pauze napravit će se godišnji servis bicikala.