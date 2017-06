ULOG OD 120 MILIJUNA DOLARA PAO NA SAMO 3 CENTA: Najbogatiji Hrvat u samo mjesec dana doživio je veliki gubitak

Jedan od najbogatijih kapitalista na svijetu s interesima i u hrvatskom hotelijerstvu, Andrónico Luksic, u svojim je investicijama izvan Čilea izgubio čak 900 milijuna dolara, piše privredni list iz Lime, El Comercio.

Lukšić je čileanski poduzetnik hrvatskog podrijetla. Njegova je Grupa Luksic unatoč uzastopnim gubicima ove godine ponovno povećala kapital pa je na Forbesovoj listi najbogatijih svjetskih kapitala skočila sa 101. na 83. mjesto. To je ipak veliko pogoršanje u odnosu na 27. mjesto na toj listi iz 2011. godine, piše Jutarnji list.

On je preko svoje tvrtke Vallum u svibnju kupio tri posto dionica španjolske banke Banco Popolar de España. Tada je uložio 120 milijuna američkih dolara, a ulog danas vrijedi samo tri centa, u prijevodu, 22 hrvatske lipe. To se dogodilo jer je sav kapital te banke konvertiran u euro, no Lukšić se ipak nada da će na sudu dokazati da je vrijednost Španjolske pučke banke veća,

Podsjetimo, Grupo Luksic je aktivan u različitim djelatnostima, od financija, turizma, hrane i pića, rudarstva itd., a u svom portfelju ima, među ostalim, Adriatic Luxury Hotels, Istraturist i Lagunu Poreč. U Hrvatskoj je za 120 milijuna eura kupio Jadranske luksuzne hotele od Gorana Štroka.



Andrónico Luksic inače je unuk iseljenika s otoka Brača, čija se obitelj kasnije bračnom vezom povezala s obitelji čileanskog diktatora Augusta Pinocheta Ugartea. Pinochetovu je politiku svojedobno osudio, no pohvalio je njegov ekonomski liberalizam u kojem se dodatno obogatio, piše Jutarnji list.

Veliku većinu zarade njegova grupa sada izvlači izvan Čilea, a i sam je Lukšić nedavno za tamošnje novine izjavio da se ne može uvijek zaraditi.

