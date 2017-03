U SLUČAJU KRAHA HRVATSKOJ PRIJETI VELIKI POTRES: ‘Agrokor mora opstati pod svaku cijenu’

Zbog velikog broja zaposlenih, ali i brojnih tvrtki koje s njim surađuju Agrokor, tvrde ekonomisti, mora opastati. Njegov krah, dodaju, itekako bi utjecao na gospodarstvo zemlje. Moguć je, ističu, čak i pad BDP-a do pet posto.

Svi komentari o stanju u Agrokoru svih relevantnih političara ovih dana počeli su s rečenicom da kad Agrokor kihne prehladi se cijela gospodarska Hrvatska. Upravo o stanju u gospodarstvu u zemlji, ali i Agrokoru razgovarali su gosti jučerašnjeg Otvorenog među kojima je bio i SDP-ovac Branko Grčić. “Agrokor je jedna od najsnažnijih kompanija u Hrvatskoj i mora opstati pod svaku cijenu”, kazao je on dodajući kako po pitanju te tvrtke ne valja širti loše vijesti jer će one utjecati na ekonomiju.

Voditelj Mislav Togonal ga je na to prekinuo i objasnio mu da novinari trebaju širiti istinite vijesti pa je Grčić počeo objašnjavati: “Ekonomija je vrlo osjetljiva stvar. Ja sam svojedobno budio neki optimizam radi tih očekivanja. Očekivanja su u ekonomiji 30-40%. Ako su bolja, počinje se gibati. Da nismo u temeljima ekonomije radili restrukturiranje ne bi ni došlo do oporavka”.

Ipak za rast gospodarstva, najbrži u zadnjem tromjesečju u posljednjih devet godina, onaj od 3,6%, ne zahvaljuje Vladi, ni sadašnjoj ni onoj u kojoj je on bio ministar. Teret cijele priče iznijeli su poduzetnici, investitori i izvoznici.



Ekonomski analitičar Damir Novotny smatra kako je Agrokoru potrebno restrukturiranje. “Država mora intervenirati jer se radi o radnim mjestima. Ne može ministar financija subvencionirati, ali na svaki mogući način se mora očuvati ta komapnija zbog radnih mjesta, jer ako se dogodi nešto tragično tada dolazi do naglih kontrakcija. Vidjeli smo to 90-ih kad su privatne banke otišle u stečaj i pao je BDP za jedan posto”, upozorio je Novotny dodajući kako bi najcrnji scenariji u slučaju stečaja Agrokora bio pad BDP-a za tri ili čak pet posto, jer je to tvrtka koja zapošljava velik broj ljudi, ali i surađuje s brojnim drugim tvrtkama.

“Agrokor je u 2015. imao prihod od 51 mlijardu kuna. Druga, treća, četrvrta i peta tvrtka u Hrvatskoj imaju prihod kao Agrokor sam!”, kazao je glavni urednik časopisa „Lider“ Miodrag Šajatović. Objasnio je kako je Agrokor kompanija koja primjenjuje metodu agresivnog širenja i zaduživanja po visokim kamatama. Dodao je kako takve kompanije nisu novost u svijetu biznisa te kako se znalo da će se kad tad taj model potrošiti.