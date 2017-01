U DM-u OTKRILI RECEPT ZA USPJEŠNO POSLOVANJE! Direktor: ‘Plaća blagajnica od 8000 kuna nije nikakvo čudo’

U DM-u tvrde kako im je izgradnja kvalitetnog odnosa s poslovnim partnerima, radnicima i klijentima važnija od dobiti, a za njihov uspjeh, ističu, potreban je prije svega – rad.

Unatoč krizi koja je poljuljala brojne tvrtke u Hrvatskoj, Drogerie Markt jedna je od rijetkih tvrtki koja je ne samo uspjela ostati na nogama nego i uspješno poslovati i time radnicima osigurati uvijek hvaljene visine plaća, piše Jutarnji list. U njihovu 20-godišnjem uspješnom poslovanju u trgovini u Hrvatskoj, tvrde nema nekog tajnog recepta.

“Tajna je da nema tajne. Samo rad, rad i rad. On vuče rezultate. Ogromna količina posla je iza svega toga. Vlasnik dm-a je rekao jednu zgodnu stvar, a to je da u trgovini slažete svaki dan robu i nadate se da će kupci doći i tu robu kupiti. Nemate dogovorene kupce koji će doći taj dan nego morate složiti robu ljepše, drukčije, bolje, atraktivnije, povoljnije i nadati se. Tako i kod nas. Velika količina posla stoji iza jedne kreme na polici, suradnja unutar tvrtke, s partnerima, a to se sve vidi na rezultatima. Prihodi u Hrvatskoj su gotovo dvije milijarde kuna, a u koncernu su veći od devet milijardi eura. To je, okvirno, prihod Hrvatske od turizma, a mi to radimo s pelenama, kremicama i pastama za zube. Dakle, jedan dio je rad, drugi golema sreća, a treći svakako hrabrost”, kaže direktor Mirko Mrakužić koji napominje kako plaća blagajnice od osam tisuća kuna nije nikakvo čudo jer je to zarada koja ljudima omogućava da od nje žive.

Izgradnja kvalitetnog odnosa ispred dobiti!

“Kolegice i kolege na blagajni su vizitkarta naše tvrtke i temelj ugleda i uspjeha dm-a. Neizmjerno sam ponosan što smo ove godine šesti put proglašeni najboljim poslodavcem u Hrvatskoj u kategoriji velikih tvrtki prema nezavisnom istraživanju portala Moj Posao. Mi se igramo, njegujemo ambijent u kojem se i ugodno družimo. Imamo kafić, prostor za masažu i odmor. Osobama s teškoćama omogućujemo da zauzmu zasluženo mjesto na tržištu rada kroz dugogodišnju suradnju s centrima za inkluziju. Uložili smo više od 1,5 milijuna kuna u realizaciju 40 projekata”, kaže Markužić dodajući kako je vrlo upitno bi li dm imao više koristi od toga da radnicima isplaćuje manje plaće.

“Ostalo bi možda više dobiti na kraju, ali kod dm-a je specifična situacija. Nismo fokusirani isključivo na dobit nego na izgradnju kvalitetnog i dugoročnog odnosa s kupcima, djelatnicima i partnerima. U ovom miksu, u kojem u prvom redu zarađuju kupci, profitiraju i svi zaposleni u dm-u i naši partneri i država u čiji je proračun tijekom 20 godina dm uplatio 2,8 milijardi kuna”, kaže direktor dodajući kako u Austriji pokušavaju biti drukčiji od drugih pa će se to nadalje truditi i ovdje. Uz kutak za presvlačenje djece i igranje, nastojat će uveti i onaj za odmor kupaca, prodaju toplih napitaka i još neke novitete.