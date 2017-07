TVRTKE SE OTIMAJU ZA UČENIKE, NO ONI NE ŽELE U STRUKOVNU ŠKOLU: ‘Nude im stipendije, posao, plaću od 6000 kuna, al’ djeca neće’

Brojne će se zgrade obnavljati u Osječako-baranjskoj županiji, a građevinskih radnika nema ni za lijek. Unatoč činjenici da ih tvrtke itekako traže i nude im posao odmah poslije škole, tek rijetki su spremni sjesti u školsku klupu da bi taj posao poslije radili.

Zgrada osječke srednje Graditeljsko-geodetske škole prošla je na natječaju za energetsku obnovu javnih zgrada Osječko-baranjske županije. Obnovit će se pročelje, sanirati ravni krov, zamjeniti stolarija, unaprijediti sustava grijanja… No pitanje je hoće li biti dovoljno raspoloživih građevinskih radnika da se taj posao obavi.

Pitanje je posve na mjestu kada se zna kako svake godine iz te škole izlazi sve manje školovanih učenika za građevinska zvanja, pa je tako za obrtnička zanimanja kao što je zidar prije znalo biti i do sedam razreda, dok je ove godine interesa bilo samo kako bi se pokrio jedno odjeljenje. Odjeljenje građevinskog tehničara najvjerojatnije će biti ukinuto jer je zainteresiranih tek sedam.

Stoga je ravnatelj škole Darko Pšihistal na sto muka kad je riječ o organizacji nastave. “Nedostatak učenika, pa i buduće radne snage, takav je da nas zovu građevinske tvrtke iz Zagreba, među njima i one renomirane, te nude učenicima koji će se školovati kod nas u Osijeku stipendiju, osiguravaju im smještaj u učeničkim domovina i naposljetku jamče zaposlenje izravno iz školskih klupa. Traže od nas i imena učenika koji su završili školu kako bi im ponudili prvi posao uz početnu plaću od 6000 kuna, plus smještaj, pa i dodatak za odvojeni život”, kaže Pšihistal no dodaje da učenika toliko nema.



Tko će obnavljati još 20 javnih zgrada koje očekuje obnova u županiji nije poznato, piše Glas Slavonije.

Dobrog zidara, keramičara, soboslikara, vodoinstalatera danas “ni za lijek”. Ako ih trebate angažirati za neki kućni posao, morate stati u red… Školovani majstori doista imaju mogućnost izravnog zapošljavanja, mogu sami osnovati svoju firmu, mogu sreću potražiti i na drugim tržištima…